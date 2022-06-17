5 cách mix đồ với áo cổ vuông - item ruột của mọi cô gái bởi "mix với trang phục nào cũng đẹp"

Với những chị em sở hữu vóc dáng thon gọn, muốn khoe trọn vòng eo của mình thì có thể chọn cho mình chiếc áo cổ vuông 2 dây hoặc dáng crop top và mix cùng quần jean cạp cao và giày bệt thắt nơ, đây là phong cách điệu đà mà nhiều chị em yêu thích. Ngoài ra bạn có thể chọn mix cùng với giày sneaker nếu theo đuổi phong cách cá tính.

Đặc biệt, với outfit này các chị em hoàn toàn không phải lo lắng rằng áo croptop cổ vuông quá ngắn khi có sự bù trừ với quần lưng cạp cao. Đảm bảo với set đồ này bạn sẽ trông thon thả và tạo được sức hút hơn.



Áo cổ vuông mix cùng chiếc quần short chất liệu denim, vải hoặc kaki sẽ cho bạn phong cách nữ tính.

Bạn nên mang giày sneaker khi mặc quần short jeans và dép sục hoặc giày búp bê khi mặc quần short vải.

Áo sơ mi cổ vuông với chân váy chữ A

Sơ mi kết hợp cùng với chân váy A luôn là outfit chưa có dấu hiệu lỗi thời, cũng như luôn là set đồ dành cho những chị em sành điệu, hiện đại. Hiện nay, chân váy chữ A cũng được biến tấu với nhiều thiết kế khác nhau, cùng với độ dài ngắn linh hoạt để phù hợp với vóc dáng của mỗi chị em.

Vậy nên, nếu đi làm thì bạn có thể chọn chân váy chữ A có chiều dài ngang đầu gối kết hợp cùng với áo tay phồng cổ vuông với phần cổ không quá sâu là hoàn hảo nhất. Với outfit này giúp bạn trông trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc và thanh lịch chốn công sở.

Với những buổi đi chơi, bạn có thể áp dụng cách phối đồ với áo cổ vuông cùng với chân váy ngắn hơn một chút để hack chiều cao, cũng như giúp set đồ thêm phần tươi trẻ và năng động hơn.

Quần âu ống đứng phối đồ với áo cổ vuông

Thiết kế ống suông của chiếc quần âu ống đứng sẽ giúp đôi chân của bạn trông thon dài hơn.

Phối áo cổ vuông với quần âu thanh lịch sẽ cho bạn một bộ outfit tươi mới mà không hề nhàm chán.

Phối với chân váy bút chì

Chân váy bút chì hẳn không còn quá xa lạ với những cô gái hiện đại. Đây là items giúp khoe khéo được 2 vòng, đồng thời che được khuyết điểm phần đùi to.



Chân váy bút chì giúp bạn nhìn săn chắc và gợi cảm hơn. Đồng thời, khi kết hợp với áo cổ rộng tay phồng sẽ tôn lên tất cả các điểm mạnh của cơ thể.

Nếu đi làm, bạn nên chọn các chân váy trơn một màu như đen, nâu, đỏ,… và có thể thêm các chi tiết như dây đan, thắt lưng có khoen tròn để tạo điểm nhấn. Những lúc đi chơi, bạn có thể chọn chân váy sặc sỡ và cách điệu. Một số kiểu bạn có thể tham khảo như chân váy caro, chân váy có màu đối xứng, chân váy có phần bèo nhẹ,…