Làm đẹp bản thân bằng các cách phối đồ với sơ mi theo phong cách quyến rũ của phụ nữ Pháp

Thời trang 16/06/2022 08:01

Phụ nữ Pháp nổi tiếng quyến rũ, thơ mộng và thanh lịch được thể hiện qua cách phối đồ áo sơmi đúng chuẩn.

Hãy cùng tham khảo những tips phối sơ mi trắng dưới đây của phong cách thời trang Paris:

 

Phối sơ mi trắng oversize

 

Làm đẹp bản thân bằng các cách phối đồ với sơ mi theo phong cách quyến rũ của phụ nữ Pháp - Ảnh 1
Trong tủ đồ của một quý cô người Pháp sẽ không thể nào thiếu đi sự có mặt của những chiếc áo sơ mi oversize trắng. Áo sơ mi over màu trắng thường được may với chất liệu cao cấp và đường may tinh tế. 

Là một món đồ có thể mặc trong mọi hoàn cảnh. Phái đẹp ở Paris sẽ chẳng ngại đầu tư để có cho mình chiếc sơ mi trắng thanh lịch.

Sơ mi trắng phối với quần âu thanh lịch

Làm đẹp bản thân bằng các cách phối đồ với sơ mi theo phong cách quyến rũ của phụ nữ Pháp - Ảnh 2Sơ mi trắng phối với quần âu thanh lịch hoặc chân váy nữ tính cho những dịp cần sự lịch sự, tinh tế

Từ công sở đến những ngày dạo phố cùng bè bạn, sơ mi vẫn luôn được lựa chọn. Họ tận dụng chiếc áo này đi mọi nơi cùng những bản phối vô cùng độc đáo, mới lạ.

Sơ mi trắng kết hợp cùng áo len gile

Làm đẹp bản thân bằng các cách phối đồ với sơ mi theo phong cách quyến rũ của phụ nữ Pháp - Ảnh 3

Sơ mi trắng kết hợp cùng áo len gile để tạo điểm nhấn

Đừng quên rằng, áo sơ mi trắng còn có thể diện theo cách layer. Khi khoác ngoài váy len tăm mỏng một chiếc áo sơ mi trắng, quý cô trên đã tăng thêm nét trẻ trung, phóng khoáng cho tổng thể, nhưng vẫn tôn lên được vẻ nữ tính, gợi cảm. 

Mix & match sơ mi trắng với quần jeans ống suông

Làm đẹp bản thân bằng các cách phối đồ với sơ mi theo phong cách quyến rũ của phụ nữ Pháp - Ảnh 4

Mix & match sơ mi trắng với quần jeans ống suông tạo sự năng động, trẻ trung

Quần short jeans và áo sơ mi

Ngoài quần short vải trắng, các quý cô người Pháp còn rất chuộng mốt quần short jeans và áo sơ mi dáng rộng. Đây là combo cực kì phù hợp với các cô nàng theo đuổi style phóng khoáng và năng động. Khi diện outfit này, các chị em cũng nên học hỏi gái Pháp diện dép sandal vừa thoải mái lại vừa trendy.

Làm đẹp bản thân bằng các cách phối đồ với sơ mi theo phong cách quyến rũ của phụ nữ Pháp - Ảnh 5
Sáng tạo hơn với những chiếc quần short ngắn, khoác ngoài váy body ôm sát hoặc váy hai dây

Áo sơ mi trắng và quần suông màu be

Làm đẹp bản thân bằng các cách phối đồ với sơ mi theo phong cách quyến rũ của phụ nữ Pháp - Ảnh 6
Đây chính là combo thời trang đơn giản mà bất bại của phụ nữ Pháp. Gam màu be đem đến cho bạn vẻ ngoài thanh lịch và rất tinh tế, không hề khiến bạn chìm nghỉm khi diện cùng áo sơ mi trắng đâu.

Mùa hè này, ngoài áo sơ mi dài tay, các nàng hãy diện áo sơ mi hoặc blouse trắng ngắn tay như gái Pháp, đảm bảo vừa mát lại vừa xinh. Khi đi dạo phố, khoác áo sơ mi bên ngoài váy hai dây sẽ là một cách hay để chống nắng.

Quần jeans và áo sơ mi voan

Làm đẹp bản thân bằng các cách phối đồ với sơ mi theo phong cách quyến rũ của phụ nữ Pháp - Ảnh 7
Cụ thể, hãy kết hợp với quần jeans trắng, buộc vạt áo và nhấn nhá thêm vài món trang sức vàng tối giản, chị em sẽ có tổng thể trang phục sành điệu, cực long lanh.

Áo sơ mi voan sẽ rất hợp diện trong những ngày hè oi bức. Bản thân mẫu áo này đã ấn tượng nên chị em cứ đơn giản hóa cách mix đồ.

* Ảnh sưu tầm từ nhiều nguồn 

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