Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp vận may tứ phương hội tụ, Lộc lá đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến đến bất ngờ

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, Tam Hợp cục xuất hiện trong tử vi của người tuổi Tỵ là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực của bản mệnh trong suốt thời gian qua. Bạn có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Thời điểm này, dù có phải đương đầu với bất cứ thử thách nào, bạn cũng không hề có chút run sợ nào vì đã có cả một quá trình rèn giũa. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn cũng sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt.

Con giáp tuổi Dậu

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, công việc của tuổi Dậu diễn ra hanh thông trong thời điểm hiện tại. May mắn là được Cát Tinh trợ mệnh nên người tuổi này có thể sớm hoàn thành công việc được giao. Ngoài ra, đây là thời cơ thích hợp để bản mệnh nắm bắt cơ hội thăng tiếng cho mình.

Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Nguồn thu nhập tăng cao giúp cho con giáp này có được sự thoải mái, dư dả trong quá trình chi tiêu của mình. Thế nhưng, bạn cũng cần chi tiêu có chừng mừng để tránh bị “rỗng túi” vào cuối tháng.

Con giáp tuổi Hợi

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, Tam Hợp cục dự báo một ngày nhiều tin vui đến với người tuổi Hợi. Công việc diễn ra khá thuận lợi, bản mệnh có nhiều ý tưởng sáng tạo mới mẻ, ý chí vững vàng, suy nghĩ đột phá nên nhận được nhiều lời đồng tình tán thưởng, hăng hái bắt tay ngay vào công việc.

Đường tài lộc trong ngày cũng khá tốt, con giáp này sẽ tìm được vận may kiếm tiền cho mình. Người làm công ăn lương tuy vất vả sớm tối nhưng cũng nhờ vậy mà gánh đỡ được áp lực tài chính của cả gia đình. Người buôn bán kinh doanh nên chuẩn bị sẵn cơ hội kiếm tiền đến với mình bất cứ lúc nào.

