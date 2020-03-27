Tổng hợp những cách làm ngón tay thon dài

Sở hữu một đôi bàn tay thon dài, thanh mảnh sẽ giúp chị em trở nên tự tin và nữ tính hơn nhiều. Tuy nhiên, bàn tay là nơi tiếp xúc cầm nắm thường xuyên với mọi thứ. Chính vì thế, nếu không biết cách chăm sóc cẩn thận, bàn tay của bạn sẽ dễ bị to và thô. Dưới đây là một số cách làm ngón tay thon dài , mềm mịn bạn cần biết.

Để có bàn tay đẹp, bạn cần phải cẩn thận và để tâm đến từng chi tiết, hành động nhỏ nhất. Bàn tay của phụ nữ sinh ra là để nâng niu và nấu những món ăn ngon chứ không phải để làm những việc nặng như khuân vác. Tuy nhiên, nếu có những trường hợp bất đắc dĩ phải làm những việc nặng thì bạn đừng quên đeo bao tay vào để tay tiếp xúc quá nhiều với đất đá, cuốc xẻng. Hạn chế tối đa sự hình thành những vết chai sạn trên tay, điều này vừa làm mất thẩm mỹ lại vừa khiến cho đôi bàn tay của bạn trở nên thô và to hơn.

“Bàn tay thô phải làm sao?” là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ. Những thói quen tưởng chừng vô hại như vặn bẻ ngón tay để tạo ra những tiếng kêu răng rắc chính là một trong những nguyên nhân khiến đốt tay trở nên to ra và rất thô. Nhiều người nhầm tưởng thực hiện những thao tác này sẽ khiến bàn tay được thả lỏng và thư giãn. Điều đó là hoàn toàn sai, nếu bạn duy trì thói quen này lâu dài sẽ dễ gây nên những bệnh lý như viêm khớp và thoái hóa khớp.

Thêm một điều nữa, để bảo vệ cho đôi bàn tay luôn trắng trẻo mịn màng, tốt nhất khi chạy xe bạn cũng nên đeo găng tay để tránh được ánh nắng mặt trời. Mưa, gió và nắng lâu dần sẽ khiến cho đôi bàn tay của bạn tối màu đi, đặc biệt là hình thành nên các vết đồi mồi cực kỳ khó chịu.

Đeo bao tay khi đi nắng và làm việc nặng - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng bỏ qua việc tẩy da chết cho tay

"Bàn tay xấu phải làm sao?" là lo lắng của không ít chị em phụ nữ, để giúp bàn tay trở nên sáng mịn hơn bạn đừng bao giờ bỏ qua việc tẩy da chết. So với tất cả các bộ phận trên cơ thể thì bàn tay là nơi tiếp xúc với nhiều tác động nhất. Vì thế, tế bào chết cũng như da thừa ở trên tay rất nhiều. Bạn nên duy trì thói quen 1 tuần tẩy tế bào chết 2 lần để đôi bàn tay được mềm mịn và trắng sáng hơn. Bạn có thể sử dụng muối hạt, chanh, sữa tươi không đường và bã cà phê hoặc mật ong để tẩy tế bào chết cho bàn tay vừa đảm bảo an toàn vừa mang lại hiệu quả cao.

Tẩy tế bào chết cho tay - Ảnh minh họa: Internet

4. Áp dụng những bài thể dục cho tay

Việc áp dụng một số bài tập thể dục cho tay sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu một đôi tay thon dài. Các bài tập phổ biến cho bàn tay như: khép và xòe các ngón tay, xoay ngón tay cái, co duỗi các ngón tay và co cổ tay. Thực hiện những động tác này thường xuyên sẽ khiến cho đôi bàn tay trở nên thon gọn hơn, đặc biệt các bài tập này còn giúp những đốt ngón tay trở nên linh hoạt hơn.

5. Đừng quên bước dưỡng ẩm

Bất kỳ vùng da nào cũng rất cần được dưỡng ẩm. Da đủ ẩm sẽ rất mềm mịn, căng bóng và đặc biệt da sẽ hồng hào tươi trẻ hơn. Tuy nhiên, da tay không như da mặt, không thể thực hiện đắp mặt nạ thường xuyên. Chính vì thế, cách duy nhất để cấp ẩm cho da đó chính là sử dụng các loại kem dưỡng da tay chuyên dụng. Một bàn tay nhăn nheo cũng khiến mình già đi thêm mấy tuổi. Chính vì thế, hãy thoa kem dưỡng ẩm cho tay vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng trước khi bắt đầu công việc, để tay bạn luôn mịn màng và trắng sáng.

Đừng quên dưỡng ẩm cho da tay - Ảnh minh họa: Internet

6. Lựa chọn cho mình một mẫu móng tay phù hợp

Một cách làm tăng chiều dài ngón tay cực kỳ đơn giản đó chính là làm một bộ nail thật đẹp. Nếu ngón tay và móng tay ngắn, bạn có thể đắp bột hoặc gắn móng giả để ăn gian chiều dài của bàn tay. Đồng thời kết hợp với những họa tiết nhỏ, hay các đường kẻ sọc, chúng sẽ giúp bạn trông cá tính hơn. Nếu bạn sở hữu đôi tay với làn da bánh mật thì bạn nên chọn những gam màu nhã nhặn, còn nếu da tay trắng thì hãy chọn những gam màu đậm để bàn tay thêm nổi bật hơn.

Lựa chọn một mẫu nail xinh xắn - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên có thể giúp các chị em biết được một số cách làm ngón tay thon dài cũng như duy trì sắc hồng hào và độ căng bóng cho làn da tay.