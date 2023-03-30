Tóc bết rít ngay cả sau khi gội đầu: Chuyên gia chỉ ra 3 yêu tố tăng sinh nhờn, chặn đứng tình trạng ngứa ngáy

Làm đẹp 30/03/2023 06:29

Tóc bết và da đầu nhanh nhờn khiến nhiều chị em tỏ ai ái ngại, chi không ít tiền để tìm ra các sản phẩm chống chế tình trạng này.

Tóc của bạn có bị nhờn ngay trong ngày bạn gội đầu không? Có nhiều chị em đã gặp phải tình trạng này và liên tục phải tìm cách giải quyết. Bạn có thể tạm biệt ngay những ngày tóc bết nếu biết cách chăm sóc da đầu hiệu quả.

Tóc bết rít ngay cả sau khi gội đầu: Chuyên gia chỉ ra 3 yêu tố tăng sinh nhờn, chặn đứng tình trạng ngứa ngáy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Jushya Bhatia Sarin, một bác sĩ da liếu nổi tiếng đã chia sẻ lên Instagram giải pháp cho vấn đề về tóc dầu của bạn, cô nói rằng thực hiện một vài điều chỉnh trong các sản phẩm chăm sóc tóc sẽ giúp bạn loại bỏ da đầu nhờn.

Cô ấy bộc bạch: ''Kiểm tra dầu gội của bạn để biết các thành phần như selen sulfua và kẽm. Đây là những thành phần tuyệt vời để giảm sản xuất dầu trên da đầu của bạn. Ngay cả axit salicylic cũng có tác dụng tuyệt vời trong việc loại bỏ dầu tổng thể tích tụ. Hãy sử dụng dầu gội có chứa những thành phần này để tránh nhờn trên tóc nhé.''

Tại sao da đầu bị nhờn?

Tóc bết rít ngay cả sau khi gội đầu: Chuyên gia chỉ ra 3 yêu tố tăng sinh nhờn, chặn đứng tình trạng ngứa ngáy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóc dầu về cơ bản là kết quả của việc tăng sản xuất dầu trên da đầu. Tiến sĩ Anagha Samarth, Chuyên gia tư vấn Da liễu và Bác sĩ phẫu thuật Da liễu, Bệnh viện SPARSH cho biết có rất nhiều lý do khiến tóc bị nhờn. Một số trong số đó bao gồm:

  • Độ ẩm trong môi trường
  • Khả năng vốn có của những người có tuyến bã nhờn lớn, làm tăng độ nhờn của tóc.
  • Tập thể dục quá mức cũng có thể làm tăng sản xuất dầu.
  • Đôi khi, căng thẳng cũng có thể làm tăng sản xuất dầu vì nó ảnh hưởng đến một số hormone như cortisol.

Phải làm gì nếu bạn có da đầu quá nhờn?

Nếu bạn có da đầu nhờn và có vảy gàu nhiều, tốt nhất bạn không nên gãi tóc thường xuyên mà nên sử dụng các thành phần như axit salicylic.

Tóc bết rít ngay cả sau khi gội đầu: Chuyên gia chỉ ra 3 yêu tố tăng sinh nhờn, chặn đứng tình trạng ngứa ngáy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Anagha cho biết: “Nếu bạn gội đầu quá thường xuyên, đặc biệt là đối với phụ nữ có thể làm mất đi lớp dầu bảo vệ da đầu. Do đó, chúng tôi thường khuyên bạn nên gội đầu ba lần một tuần. Không thoa dầu xả lên da đầu và nếu cần thì chỉ cần thoa dầu xả lên chiều dài của tóc''. Đồng thời chuyên gia cũng khuyến nghị thêm về việc sử dụng dầu gội có axit salicylic và dầu cây trà để điều trị lượng dầu dư thừa.''

Tóc bết rít ngay cả sau khi gội đầu: Chuyên gia chỉ ra 3 yêu tố tăng sinh nhờn, chặn đứng tình trạng ngứa ngáy - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy nói thêm: ''Hàm lượng lô hội trong dầu gội cũng có thể giúp kiểm soát lượng dầu trên da đầu. Tuy nhiên, nếu dùng các loại dầu gội được giới thiệu ở trên mà bệnh về da đầu không thuyên giảm thì bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ để dùng thuốc bôi/uống phù hợp tình trạng hơn''.

Tóc bết rít ngay cả sau khi gội đầu: Chuyên gia chỉ ra 3 yêu tố tăng sinh nhờn, chặn đứng tình trạng ngứa ngáy - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo India Express

Vạch trần những quan niệm sai lầm khi chăm tóc lúc giao mùa gây gãy rụng, gàu ngứa nhân đôi

Vạch trần những quan niệm sai lầm khi chăm tóc lúc giao mùa gây gãy rụng, gàu ngứa nhân đôi

Khu giao mùa vào hè, thời tiết thêm nóng bức làm da đầu dễ bết và mau có gàu, nhiều chị em đã lục sùng trên mạng tìm ra những phương pháp ít kiểm chứng có thể không hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   tóc nhờn rít da đầu nhờn chăm sóc tóc hư tổn cách trị da đầu bị ngứa

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới