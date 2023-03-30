Tóc bết rít ngay cả sau khi gội đầu: Chuyên gia chỉ ra 3 yêu tố tăng sinh nhờn, chặn đứng tình trạng ngứa ngáy

Tiến sĩ Jushya Bhatia Sarin, một bác sĩ da liếu nổi tiếng đã chia sẻ lên Instagram giải pháp cho vấn đề về tóc dầu của bạn, cô nói rằng thực hiện một vài điều chỉnh trong các sản phẩm chăm sóc tóc sẽ giúp bạn loại bỏ da đầu nhờn .

Tóc của bạn có bị nhờn ngay trong ngày bạn gội đầu không? Có nhiều chị em đã gặp phải tình trạng này và liên tục phải tìm cách giải quyết. Bạn có thể tạm biệt ngay những ngày tóc bết nếu biết cách chăm sóc da đầu hiệu quả.

Cô ấy bộc bạch: ''Kiểm tra dầu gội của bạn để biết các thành phần như selen sulfua và kẽm. Đây là những thành phần tuyệt vời để giảm sản xuất dầu trên da đầu của bạn. Ngay cả axit salicylic cũng có tác dụng tuyệt vời trong việc loại bỏ dầu tổng thể tích tụ. Hãy sử dụng dầu gội có chứa những thành phần này để tránh nhờn trên tóc nhé.''

Ảnh minh họa: Internet

Tóc dầu về cơ bản là kết quả của việc tăng sản xuất dầu trên da đầu. Tiến sĩ Anagha Samarth, Chuyên gia tư vấn Da liễu và Bác sĩ phẫu thuật Da liễu, Bệnh viện SPARSH cho biết có rất nhiều lý do khiến tóc bị nhờn. Một số trong số đó bao gồm:

Độ ẩm trong môi trường

Khả năng vốn có của những người có tuyến bã nhờn lớn, làm tăng độ nhờn của tóc.

Tập thể dục quá mức cũng có thể làm tăng sản xuất dầu.

Đôi khi, căng thẳng cũng có thể làm tăng sản xuất dầu vì nó ảnh hưởng đến một số hormone như cortisol.

Phải làm gì nếu bạn có da đầu quá nhờn?

Nếu bạn có da đầu nhờn và có vảy gàu nhiều, tốt nhất bạn không nên gãi tóc thường xuyên mà nên sử dụng các thành phần như axit salicylic.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Anagha cho biết: “Nếu bạn gội đầu quá thường xuyên, đặc biệt là đối với phụ nữ có thể làm mất đi lớp dầu bảo vệ da đầu. Do đó, chúng tôi thường khuyên bạn nên gội đầu ba lần một tuần. Không thoa dầu xả lên da đầu và nếu cần thì chỉ cần thoa dầu xả lên chiều dài của tóc''. Đồng thời chuyên gia cũng khuyến nghị thêm về việc sử dụng dầu gội có axit salicylic và dầu cây trà để điều trị lượng dầu dư thừa.''

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy nói thêm: ''Hàm lượng lô hội trong dầu gội cũng có thể giúp kiểm soát lượng dầu trên da đầu. Tuy nhiên, nếu dùng các loại dầu gội được giới thiệu ở trên mà bệnh về da đầu không thuyên giảm thì bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ để dùng thuốc bôi/uống phù hợp tình trạng hơn''.

Ảnh minh họa: Internet

Theo India Express