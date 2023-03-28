Cứu tinh cho những thân hình 'mình dây' đã xuất hiện: 5 món sinh tố giúp tăng cân nhanh, ngon bổ lại siêu dễ làm

Làm đẹp 28/03/2023 06:11

Một số cô nàng có thân hình nhỏ bé hoặc các mẹ đang lo con còi cọc thì những món sinh tố vừa mát vừa bổ này ắt hẳn sẽ là nhân tố làm hài lòng bạn.

Cứu tinh cho những thân hình 'mình dây' đã xuất hiện: 5 món sinh tố giúp tăng cân nhanh, ngon bổ lại siêu dễ làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể muốn biết nhiều món sinh tố ngon miệng hơn mà bạn sẽ thực sự yêu thích bằng cách tạo ra các công thức sinh tố tăng cân của riêng bạn. Dưới đây là một số công thức sinh tố tốt nhất để tăng cân và bổ sung dinh dưỡng nếu bạn đang tìm kiếm đồ uống có hàm lượng calo cao để giúp bạn ăn nhiều calo hơn và tăng thêm vài cân.

Sinh tố bơ và bơ đậu phộng​

Công thức sinh tố có hàm lượng calo cao này được làm từ bơ đậu phộng, bơ, quả chà là và bột ca cao. Bạn hãy trộn tất cả các thành phần này trong một cái ly và thưởng thức món ngon tuyệt vời ngay trong thời tiết nóng bức này.

Cứu tinh cho những thân hình 'mình dây' đã xuất hiện: 5 món sinh tố giúp tăng cân nhanh, ngon bổ lại siêu dễ làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Món sinh tố thơm béo này có thể giúp bạn tăng cân và nó chứa nhiều chất béo tốt cũng hương vị sô cô la chắc chắn là một điểm cộng!

Sinh tố dứa​

Cứu tinh cho những thân hình 'mình dây' đã xuất hiện: 5 món sinh tố giúp tăng cân nhanh, ngon bổ lại siêu dễ làm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần chuẩn bị một muỗng bột protein, 1/2 cốc dứa thái hạt lựu đông lạnh, sữa hạnh nhân không đường, 1/2 quả chuối tươi hoặc đông lạnh, hạt chia, đá lạnh. Khuấy tất cả các thành phần lại với nhau và rót vào ly cao. 

Bây giờ thì hãy sẵn sàng thưởng thức món sinh tố thơm ngon bổ dưỡng này thôi nào!

Sinh tố dâu chuối cam​

Bạn hãy chuẩn bị 2 cốc dâu tây đông lạnh, 1 quả cam lớn, 1 quả chuối lớn, 1/4 cốc sữa chua Hy Lạp nguyên chất hoặc chất thay thế thuần chay khác, 1 cốc nước cam, nước, sữa hạnh nhân hoặc chất lỏng khác mà bạn chọn vào bình máy xay và xay mịn.

Cứu tinh cho những thân hình 'mình dây' đã xuất hiện: 5 món sinh tố giúp tăng cân nhanh, ngon bổ lại siêu dễ làm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó hãy đổ sinh tố vào một ly cao, thêm một vài miếng dâu tây xắt nhỏ lên trên trang trí là bạn đã có được món sinh tố hấp dẫn ngay rồi.

Sinh tố rau bina

Hãy bổ vào máy xay sinh tố một loại trái cây bạn chọn (dứa hoặc xoài hoặc chuối đông lạnh), 1 quả bơ đã bóc vỏ, một ít sữa chua để tăng thêm độ béo, rau bina và khoảng 0.5 cm gừng tươi. Nếu bạn không thích gừng, món sinh tố xanh này vẫn sẽ rất ngon nếu không có gừng.

Thức uống cà phê chuối

Món sinh tố cà phê chuối này rất nhẹ nhàng và sảng khoái.

Cứu tinh cho những thân hình 'mình dây' đã xuất hiện: 5 món sinh tố giúp tăng cân nhanh, ngon bổ lại siêu dễ làm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy lấy 1 cốc nước cốt dừa hoặc sữa, cà phê và bơ đậu phộng hoặc bơ hạnh nhân để bạn có thể thưởng thức một món ăn giàu calo vào buổi sáng. Đây là một cách mới tuyệt vời để thưởng thức cà phê buổi sáng của bạn với một lượng protein dồi dào trong đó. Bạn cũng có thể thêm 1 muỗng cà phê bột quế nếu bạn muốn có chút gia vị và hơi ấm mùi thảo mộc. Sau đó hãy pha chế trộn các nguyên liệu lại với nhau và thưởng thức thức uống tuyệt vời này nhé.

Theo Times of India

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