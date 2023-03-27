Gia vị này xứng tầm thuốc quý, tăng cường miễn dịch, đánh bại cảm cúm hiệu quả nhất là trong thời tiết ẩm ương này

Dinh dưỡng 27/03/2023 07:00

Có nhiều gia vị vừa giúp kích thích vị giác lại bổ dương để tăng cường dề kháng, đặc biệt tốt để giảm nhanh cảm cúm.

Hệ thống miễn dịch của chúng ta được tạo thành từ một mạng lưới phức tạp gồm các tế bào, mô, cơ quan và các chất giúp chống nhiễm trùng và các bệnh khác.

Thật không may, sự thay đổi thời tiết, ô nhiễm không khí và sự gia tăng các ca cúm đang gây căng thẳng cho hệ thống miễn dịch của chúng ta. Bệnh tật thường xuyên, mức độ căng thẳng cao hơn, vết thương chậm lành, các triệu chứng cảm lạnh tái phát đều là những dấu hiệu của hệ thống miễn dịch suy yếu.

Gia vị này xứng tầm thuốc quý, tăng cường miễn dịch, đánh bại cảm cúm hiệu quả nhất là trong thời tiết ẩm ương này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù thuốc đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của chúng ta, nhưng các biện pháp khắc phục tại nhà là cách tốt nhất và tự nhiên nhất để giảm bớt cơn đau, cơn sốt. Đây sẽ là một số loại gia vị tăng cường miễn dịch để tăng cường khả năng đề kháng mà bạn nên thêm vào menu nhà mình.

Hạt thì là

Gia vị này xứng tầm thuốc quý, tăng cường miễn dịch, đánh bại cảm cúm hiệu quả nhất là trong thời tiết ẩm ương này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạt thì là là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp loại bỏ các gốc tự do nhỏ tấn công các tế bào khỏe mạnh. Hơn nữa, nó cũng rất giàu sắt, canxi và magiê, giúp duy trì sức khỏe tổng thể.

Nó không chỉ giúp tăng thêm hương vị cho các món ăn, thức uống mà còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch nhờ chứa các đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm cao.

Nghệ

Củ nghệ là một trong những loại gia vị phổ biến nhất mà bạn sẽ tìm thấy trong mọi nhà bếp của người Việt. Bên cạnh việc thêm hương vị và màu sắc cho thực phẩm, nó còn được biết đến với tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch và giảm viêm nhiễm trong cơ thể.

Gia vị này xứng tầm thuốc quý, tăng cường miễn dịch, đánh bại cảm cúm hiệu quả nhất là trong thời tiết ẩm ương này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Curcumin là thành phần chính của củ nghệ được cho là có đặc tính kháng vi-rút giúp chống nhiễm trùng và bệnh tật. Nghệ cũng rất giàu chất chống oxy hóa, đặc tính chống nấm, kháng khuẩn và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Hạt carom

Hạt carom là một loại gia vị phổ biến khác giúp tăng thêm hương vị cho thức ăn. Nó được cho là có đặc tính chống viêm, giúp giảm viêm trong cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch. Nó rất dễ tiêu thụ và cũng được biết đến để giảm bớt các vấn đề về tiêu hóa và các vấn đề về dạ dày.

Đinh hương

Đinh hương là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Nó cũng giàu Vitamin E, Vitamin C, Folate, Riboflavin, Vitamin A, Thiamine, Vitamin D, axit béo Omega 3 và chứa các đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn, tất cả đều là chìa khóa để duy trì sức khỏe và khả năng miễn dịch tổng thể.

Hạt tiêu

Gia vị này xứng tầm thuốc quý, tăng cường miễn dịch, đánh bại cảm cúm hiệu quả nhất là trong thời tiết ẩm ương này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạt tiêu đen có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch rất nhiều. Theo trang sức khỏe WebMD, các hợp chất hoạt động của hạt tiêu đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các tế bào bạch cầu mà cơ thể bạn sử dụng để chống lại vi khuẩn và vi rút, do đó tránh được nhiễm trùng và bệnh cúm đặc biệt đang lây lan trong mùa này.

Theo Times of India

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