Chăm ăn 5 món này mỗi ngày không chỉ tăng cường miễn dịch, lưu thông khí huyết mà tinh thần cũng cải thiện gấp đôi

Tâm trí và thực phẩm thực tế tương tác với nhau thông qua hệ thống thần kinh. Khi bạn cảm thấy căng thẳng, bộ não của bạn sẽ nói với ruột của bạn và điều này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như mức năng lượng của bạn. Đó là lý do tại sao, nếu bạn thường cảm thấy ủ rũ hoặc lo lắng, đã đến lúc xem lại lượng thức ăn hàng ngày của bạn.

Sau đây là danh sách các loại thực phẩm lành mạnh có thể tác động tích cực đến cơ thể và sức khỏe tinh thần bạn nên ưu ái hơn.

Bạn có thể ngạc nhiên về tác động của thực phẩm lành mạnh đối với sức khỏe tinh thần tổng thể của bạn.

1. Đậu nành

Đậu nành chứa các axit amin rất quan trọng đối với cơ và xương của cơ thể, đồng thời chúng giúp giải quyết chứng rối loạn giấc ngủ và chứng mất ngủ. Nó cũng làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như bệnh Alzheimer.

Đối với phụ nữ, đậu nành có thể rất hữu ích. Nhiều phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh phải đối mặt với tâm trạng thất thường, thiếu tập trung và mệt mỏi, sẽ không có phương thuốc nào tốt hơn là tự chữa lành vết thương một cách tự nhiên.

Thời kỳ mãn kinh dần dần ngừng sản xuất estrogen và đậu nành có thể là một trong những giải pháp để lấy lại nó. Nó chứa một thứ gọi là isoflavone, là những hóa chất có nguồn gốc từ thực vật giống như một chất thay thế cho estrogen mà phụ nữ trong giai đoạn này cần. Chúng có thể được tìm thấy trong đậu phụ, sữa đậu nành, súp miso, sữa chua đậu nành và bột đậu nành.

Mặt khác, nó có thể là nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm và mãn kinh do ảnh hưởng đến não, vì vậy đừng lạm dụng đậu nành nếu bạn chưa trải qua thời kỳ mãn kinh.

2. Cá hồi

Cá hồi là một loại thực phẩm giàu omega, cụ thể hơn là nó chứa omega-3. Nó được liên kết trực tiếp với não bộ và giúp cải thiện chức năng của các tế bào, giúp giảm nguy cơ buồn phiền, trầm cảm, các vấn đề về trí nhớ và đối với người lớn tuổi là chứng sa sút trí tuệ.

Cơ thể bạn không thể tự tạo ra omega-3, vì vậy ăn các loại thực phẩm như cá hồi là điều cần thiết để duy trì sức khỏe bền bỉ hơn. Loại cá béo này giúp cân bằng nội tiết tố và khiến bạn bớt mỡ thừa, kiểm soát sự thèm ăn và tăng cường serotonin, hormone hạnh phúc.

3. Tỏi

Có rất nhiều lợi ích mà tỏi sống mang lại cho não bộ, bao gồm cải thiện trí nhớ rất cần thiết cho người cao tuổi. Bạn có thể ăn riêng tỏi sống hoặc trộn vào món salad, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Hãy lưu ý rằng tỏi có mùi hăng nhẹ mà nhiều người không thích, vì vậy hãy chế biến theo cách phù hợp nhất với khẩu vị của mình bạn nhé.

Allicin là một hợp chất mang lưu huỳnh và hợp chất này chỉ có trong tỏi sống. Nó giúp chống lão hóa, bệnh tật và tăng mức serotonin.

4. Sô cô la đắng

Sô cô la đắng hơi khác một chút so với sô cô la ngọt thông thường. Điểm khác biệt là nó chứa hàm lượng thành phần chính là ca cao cao (50%-90%). Hãy nhớ rằng sô cô la càng sẫm màu thì càng tốt!

Khi bạn tiêu thụ loại sô cô la này, nó sẽ báo cho não của bạn giải phóng endorphin, đây là những chất hóa học giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn, giúp kiểm soát căng thẳng và do đó làm tăng cảm giác hạnh phúc.

Ca cao cũng thúc đẩy lưu lượng máu đến não của bạn, đối với người cao tuổi, ca cao cải thiện chức năng tinh thần của họ bằng cách giảm bớt khả năng sản xuất từ ​​ngữ và giúp họ cảm thấy cân bằng hơn.

5. Quả óc chó

Nhiều loại hạt như hạt lanh, hạt bí ngô và hạt chia rất tốt cho sức khỏe não bộ, nhưng loại hạt tốt nhất là quả óc chó. Quả óc chó là một nguồn protein tuyệt vời và chất béo lành mạnh giúp giữ cho lượng đường trong máu cân bằng và quản lý các động mạch sạch hơn .

Chúng có omega-3 có tác động tốt đến tâm trạng đồng thời giảm lo lắng và trầm cảm. Đổi lại, tiêu thụ chúng hàng ngày cũng giúp tăng sự lạc quan, năng lượng, hy vọng và sự tập trung tốt hơn.

Theo Brightside