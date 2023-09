Thật không may, lịch trình bận rộn và lối sống vội vã khiến chúng ta không thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng thông qua các bữa ăn. Do đó, nhiều người thích ăn vặt bằng những thực phẩm đã chế biến sẵn.

Thiếu sắt ảnh hưởng đến cả nam và nữ với số lượng như nhau. Tuy nhiên, đó là một mối quan tâm nghiêm trọng đối với phụ nữ vì họ bị mất thêm chất sắt do mất máu trong thời kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, điều quan trọng là tiêu thụ nhiều chất sắt mà bạn có thể thu được từ các loại trái cây và rau quả khác nhau.

Nhu cầu sắt hàng ngày được đề xuất để tăng huyết sắc tố

Những người bị thiếu máu nên tiêu thụ 100–200mg sắt mỗi ngày. Nó nhiều hơn những gì bạn có thể nhận được từ một loại vitamin tổng hợp hoặc thực phẩm tiêu chuẩn hàng ngày.

Do đó, bác sĩ thường sẽ kê đơn thuốc bổ sung sắt hoặc sắt nguyên tố để điều trị bệnh thiếu máu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tăng lượng sắt thông qua ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

Có một số dạng thiếu máu, mỗi dạng có các lựa chọn điều trị cụ thể. Mặc dù thực phẩm sẽ giúp bạn đáp ứng nhu cầu về sắt, nhưng bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để được điều trị thích hợp.

Nó sẽ giúp có được một chẩn đoán và điều trị thích hợp. Tuy nhiên, tốt nhất là tiêu thụ thực phẩm và đồ uống giàu chất sắt cho những người bị thiếu máu hoặc những người không bị thiếu máu. Đó là một biện pháp phòng ngừa để tránh khả năng thiếu máu hoặc thiếu sắt.

7 đồ uống giàu chất sắt giúp tăng lượng huyết sắc tố của bạn

Nước ép mận

Mận khô là một nguồn giàu chất sắt có nguồn gốc từ thực vật. Dữ liệu cho thấy rằng 240 ml (một cốc) nước ép mận cung cấp 1,18mg sắt, 17% nhu cầu hàng ngày. Bên cạnh hàm lượng giàu chất sắt, nước ép mận giúp tăng cường năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc tiêu thụ mận khô rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường vì nó không dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến. Nó cũng giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến dạ dày như táo bón.

Mặc dù tiêu thụ nước ép mận giúp đáp ứng nhu cầu sắt hàng ngày, nhưng bạn cũng nên lưu ý rằng sắt từ thực vật không khả dụng sinh học như sắt động vật hoặc sắt từ các chất bổ sung. Do đó, tốt hơn hết là bạn nên thường xuyên áp dụng một chế độ ăn uống cân bằng với sự kết hợp của các nguồn sắt từ thực vật và động vật để có mức độ sắt lành mạnh.

Nước ép củ cải đường

Củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như folate, mangan, kali, sắt, betaine và vitamin C. Nước củ dền hỗ trợ loại bỏ độc tố khỏi gan. Ngoài ra, nó cải thiện việc sử dụng oxy của các tế bào hồng cầu của chúng ta.

Củ cải đường chứa các khoáng chất giúp sửa chữa các tế bào máu. Kết quả là, nó làm tăng lượng oxy cung cấp cho cơ thể. Một trăm gam củ dền chứa 0,8mg sắt. Bạn có thể thêm lớp phủ cà rốt, cam hoặc amla vào nước ép củ dền để tăng hương vị và hàm lượng chất dinh dưỡng.

Protein lắc đậu

Bột protein, chẳng hạn như váng sữa, có ít chất sắt hơn bột protein đậu. Ví dụ, một lượng 20 gm protein đậu vàng hữu cơ cung cấp 30% giá trị sắt hàng ngày.

Tuy nhiên, cùng một lượng whey protein chỉ cung cấp 13%. Do đó, bột protein đậu có thể là một lựa chọn tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu về sắt của bạn.

Bạn có thể tiêu thụ protein đậu theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả lắc và sinh tố. Sử dụng nó trong đồ uống với các thành phần giàu chất sắt khác để tăng cường chất sắt. Cố gắng tiêu thụ protein đậu không đường hoặc có hương vị. Nó giúp ngăn ngừa tiêu thụ calo dư thừa, có thể làm tăng cân.

Sinh tố rau bina, hạt điều, dừa và mâm xôi

Sinh tố là một cách nhanh chóng và dễ dàng để bổ sung sắt từ nhiều nguồn. Sinh tố rau bina, hạt điều, quả mâm xôi và dừa là một cách ngon miệng để bổ sung thêm chất sắt trong chế độ ăn uống của bạn. Sắt không phải heme, còn được gọi là sắt từ thực vật, có nhiều trong những thực phẩm này.

Hai muỗng canh (32g) bơ hạt điều cung cấp 11% lượng sắt cần thiết hàng ngày. Đó là một bổ sung tuyệt vời cho sinh tố vì kết cấu kem của nó. Sinh tố cũng chứa rất nhiều protein từ thực vật.

Ví dụ, mỗi cốc (140gm) quả mâm xôi đông lạnh cung cấp 6% lượng sắt cần thiết hàng ngày. Ngoài ra, rau bina là một trong những nguồn cung cấp chất sắt tốt nhất và mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Nước ép bí ngô

Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và khoáng chất giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Ngoài ra, hạt bí ngô là một trong những nguồn cung cấp sắt đáng kể nhất. Mặc dù bạn có thể ăn hạt bí ngô như một món ăn nhẹ, nhưng một cách ngon miệng để tiêu thụ chúng là thêm chúng vào sinh tố.

Ngoài ra, bạn có thể gặt hái tất cả những lợi ích của bí ngô bằng cách uống nước ép bí ngô. Bạn có thể làm nước ép bí ngô theo các bước sau:

Cho bí ngô đã cắt nhỏ vào máy xay sinh tố.

Nghiền nhuyễn bã và uống ngay.

Sinh tố dâu tằm

Dâu tằm chứa nhiều vitamin C và sắt, một cốc chiết xuất dâu tằm chứa 2,59 mg sắt và 51 mg vitamin C. Đồng thời, vitamin C trong dâu tằm giúp hấp thu sắt từ các nguồn thực phẩm khác.

Ảnh minh họa: Internet

Thật không may, dâu tằm không phải lúc nào cũng là loại trái cây dễ mua nhất trong siêu thị. Tuy nhiên, nếu bạn có được chúng, hãy sử dụng chúng để chế biến món sinh tố này để có đủ lượng sắt và vitamin C. Bạn có thể làm sinh tố dâu tằm theo các bước đơn giản sau:

Kết hợp dâu tằm, chuối, sữa, yến mạch, hạt chia và sữa chua Hy Lạp

Xay chúng thành một ly sinh tố thơm ngon vào buổi sáng.

Sinh tố sẽ giúp bạn no đồng thời cung cấp đủ chất sắt.

Sinh tố hạt lanh và mè

Mọi người đã sử dụng hạt lanh trong nhiều thế kỷ để có được nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ví dụ, hạt lanh có nhiều chất sắt và giúp sản xuất huyết sắc tố. Ngoài ra, hạt lanh giúp xương chắc khỏe khi tiêu thụ thường xuyên.

Hạt mè có hương vị hấp dẫn và giàu chất sắt. Theo USDA, hạt có 1,31mg sắt mỗi muỗng canh và một số khoáng chất khác như đồng. Chúng cũng chứa nhiều phốt pho, vitamin E và kẽm. Thực hiện theo các bước đơn giản sau để làm sinh tố hạt lanh và mè:

Cho một ít sữa và mật ong vào máy xay sinh tố

Cho một ít hạt lanh và vừng vào hỗn hợp

Trộn cho đến khi nó trở nên mịn và dày

Theo Healthifyme