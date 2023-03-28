Vạch trần những quan niệm sai lầm khi chăm tóc lúc giao mùa gây gãy rụng, gàu ngứa nhân đôi

Làm đẹp 28/03/2023 06:12

Khu giao mùa vào hè, thời tiết thêm nóng bức làm da đầu dễ bết và mau có gàu, nhiều chị em đã lục sùng trên mạng tìm ra những phương pháp ít kiểm chứng có thể không hiệu quả.

Có rất nhiều huyền thoại được truyền tụng trong hội chị em để có một mái tóc bóng mượt khỏe mạnh khi chuyển từ mùa đông sang mùa hè. Giả sử bạn có thể đã được khuyên hoặc nghe nói rằng không nên gội đầu hàng ngày vì nó có thể dẫn đến gãy rụng tóc hoặc thỉnh thoảng bạn nên bôi dầu lên tóc để trị gàu. Hãy gỡ rối từ từ những lời khuyên như thế này một cách khoa học nhé.

Lầm tưởng 1- Không gội đầu mỗi ngày vì nó có thể gây gãy rụng

Trong mùa hè, tóc của chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, clo và ô nhiễm nên nhanh chóng bị bẩn. Do đó, làm sạch nhẹ nhàng hàng ngày là điều cần thiết.

Vạch trần những quan niệm sai lầm khi chăm tóc lúc giao mùa gây gãy rụng, gàu ngứa nhân đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên sử dụng dầu gội không chứa sulfat sẽ không làm mất đi lớp dầu thiết yếu trên tóc mà vẫn giữ cho tóc bồng bềnh và bóng mượt.

Lầm tưởng 2- Sử dụng dầu xả vào mùa hè khiến tóc bị nhờn

Sau khi tiếp xúc với các yếu tố khác nhau như ánh nắng mặt trời và clo, tóc trở nên khô và hư tổn. Do đó, sử dụng một loại dầu xả tốt sẽ làm giảm tình trạng khô và hư tổn tóc đnag gánh chịu. Sử dụng mặt nạ dưỡng sâu cũng giúp tóc khỏe hơn.

Vạch trần những quan niệm sai lầm khi chăm tóc lúc giao mùa gây gãy rụng, gàu ngứa nhân đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có một lưu ý là bạn nên dùng dầu xả ở ngọn hoặc giữa tóc để khóa ẩm.

Lầm tưởng 3- Không dùng dầu dưỡng tóc trong mùa hè vì nó làm tóc bết dính

Để ngăn tóc hư tổn, sử dụng dầu dưỡng tóc có thể tạo thành một lá chắn bảo vệ trên tóc, giúp tóc mềm mại và bóng mượt. Ủ tóc giúp tóc chắc khỏe từ bên trong và các axit béo trong dầu sẽ thay thế lượng lipid bị mất trong tóc.

Lầm tưởng 4- Cắt tóc thường xuyên giúp tóc mọc tốt và chắc khỏe hơn

Cắt tóc không ảnh hưởng đến nang tóc hoặc chân tóc. Việc cắt tóc thường xuyên sẽ làm giảm tình trạng chẻ ngọn.

Lầm tưởng 5- Càng chải tóc nhiều càng giúp tóc khỏe mạnh

Vạch trần những quan niệm sai lầm khi chăm tóc lúc giao mùa gây gãy rụng, gàu ngứa nhân đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên chải tóc mạnh có thể làm tóc hư tổn và dễ gãy. Thay vào đó, bạn chải nhẹ nhàng có thể kích thích lưu thông máu. Bạn cũng không nên chải tóc ướt vì có thể gây gãy tóc.

Lầm tưởng 6- Thường xuyên thay dầu gội và dầu xả vài tháng một lần

Việc thay đổi dầu gội hoặc dầu xả sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như phương pháp điều trị bằng hóa chất mà bạn có thể đã thực hiện đối với tóc hoặc nơi bạn sống. Sử dụng dầu gội và dầu xả thích hợp có thể có lợi cho tóc của bạn hơn là việc chạy theo xu hướng chọn các sản phẩm hot hit.

Lầm tưởng 7- Trị gàu bằng dầu dưỡng tóc

Gàu là do một loại nấm da gây ra. Bôi dầu lên tóc sẽ không giải quyết được vấn đề gàu của bạn. Thay vào đó, sử dụng dầu gội trị gàu tốt sẽ giúp bạn thoát khỏi nỗi ám ảnh về gàu.

Lầm tưởng 8- Tạo kiểu tóc bằng nhiệt làm hư tóc nhiều hơn vào mùa hè

Vạch trần những quan niệm sai lầm khi chăm tóc lúc giao mùa gây gãy rụng, gàu ngứa nhân đôi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tạo kiểu tóc bằng nhiệt có thể làm hỏng tóc của bạn vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, không chỉ vào mùa hè. Hay luôn sử dụng chất bảo vệ nhiệt tốt cho tóc trước khi sử dụng bất kỳ dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt nào bạn nhé.

Lầm tưởng 9- Có thể làm mượt tóc xoăn bằng nước

Xoa nước lên tóc không làm mượt mái tóc xoăn mà trên thực tế, có thể khiến tóc xoăn hơn. Thay vào đó, hãy sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc dưỡng tốt để giữ ẩm và có được những lọn tóc bồng bềnh.

Lầm tưởng 10- Gàu chỉ xuất hiện vào mùa đông do lạnh và biến mất vào mùa hè

Vạch trần những quan niệm sai lầm khi chăm tóc lúc giao mùa gây gãy rụng, gàu ngứa nhân đôi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Gàu có thể gây rắc rối ngay cả trong mùa hè vì mồ hôi khô trên da đầu có thể gây bong tróc và ngứa. Nếu bạn đổ mồ hôi nhiều, hãy bắt đầu gội đầu thường xuyên hơn.

Lầm tưởng 11- Tóc ngừng mọc vào mùa hè

Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng tóc mọc nhiều hơn 10-15% vào mùa hè khi lượng máu lưu thông đến da tăng lên.

Theo Times of India

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