Phụ nữ chăm dùng loại nước này trị hắc tố da, ngừa lão hóa, kéo dài thanh xuân: Tiếc là ở Việt Nam vẫn hay lãng phí

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng vì có làn da trắng sứ, trong veo và không tì vết. Mặc dù Nhật Bản là quốc gia sáng tạo nhất trên thế giới, nhưng phụ nữ Nhật Bản vẫn sử dụng các phương pháp điều trị có từ hàng thế kỷ trước để trông trẻ hơn nhiều tuổi so với tuổi thực của họ. Một phương pháp được ưa chuộng như vậy là sử dụng nước còn lại sau khi ngâm và lọc gạo để nấu.

Hầu hết mọi người đã thực sự ấn tượng bởi tất cả những cách mà thành phần đơn giản này có thể mang lại lợi ích cho làn da của bạn.

Sử dụng nước vo gạo làm sữa rửa mặt có thể giúp bạn ngăn ngừa nếp nhăn. Nước gạo lên men giúp tăng cường sản xuất collagen trong da và giúp da luôn căng mọng và trẻ trung lâu hơn. Nước gạo cũng rất giàu chất chống oxy hóa, khiến nó trở thành vũ khí mạnh mẽ và tự nhiên chống lại các nếp nhăn sớm.

2. Hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên

Nước vo gạo có tác dụng làm mát tự nhiên và thoa nước vo gạo lên da có thể giúp làm dịu vết cháy nắng và giảm kích ứng. Các yếu tố được tìm thấy trong gạo đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tổn thương da và sử dụng nước vo gạo là một cách dễ dàng cũng như rất hợp túi tiền để bảo vệ da mặt của bạn.

3. Phục hồi làn da bị tổn thương

Ngành công nghiệp làm đẹp cung cấp rất nhiều sản phẩm hiệu quả nhưng đắt tiền có thể giúp bạn có được làn da đẹp hơn. Nhưng với nước vo gạo lại là một thành phần chăm sóc da tự nhiên và rẻ tiền mà hầu hết mọi người đều có sẵn trong tủ đựng thức ăn của mình.

Ngoài khả năng làm giảm nếp nhăn, nước gạo còn cải thiện tổn thương da và thậm chí có thể được sử dụng để điều trị một số bệnh về da, chẳng hạn như viêm da dị ứng.

4. Giảm sắc tố da

Mặc dù chứng tăng sắc tố da thường vô hại, nhưng tình trạng da phổ biến này có thể gây khó chịu và xấu hổ cho một số người. Nếu không được điều trị, các đốm đen cuối cùng có thể dẫn đến tình trạng da không đều màu, khiến khuôn mặt bạn trông loang lổ.

Nước vo gạo đã được chứng minh là giúp tăng cường sản xuất melanin và có thể làm giảm sắc tố da hiệu quả.

5. Giúp kiểm soát làn da nhờn

Các loại dầu tự nhiên rất cần thiết cho sức khỏe làn da của bạn vì chúng khóa ẩm và hoạt động như một hàng rào bảo vệ chống lại các tác nhân bên ngoài. Nhưng việc sở hữu một khuôn mặt bóng nhờn có vẻ không thoải mái lắm, chúng ta sẽ thường tìm kiếm các loại toner hoặc sữa rửa mặt có thể kiềm được dầu trên da.

Trên thực tế, nhiều sản phẩm chăm sóc da dành cho da dầu có chứa cồn có thể làm rối loạn hoạt động của tuyến bã nhờn và gây ra tình trạng sản xuất quá nhiều bã nhờn, khiến da bạn càng nhờn hơn.

Sử dụng nước vo gạo là cách cân bằng da dầu an toàn vì nó giúp loại bỏ dầu thừa và không làm khô da.

6. Cải thiện làn da từ trong ra ngoài

Mặc dù thoa nước vo gạo lên da có thể có lợi cho làn da của bạn theo nhiều cách, nhưng uống nước vo gạo có thể giúp bạn biến đổi làn da từ bên trong.

Nước vo gạo rất tốt cho tiêu hóa, nó chứa prebiotic và được biết là giúp giải độc thực phẩm và chứng khó tiêu. Vì sức khỏe đường ruột là điều cần thiết để có làn da đẹp, nước vo gạo ắt hẳn là một loại thuốc thực sự kỳ diệu giúp làn da của bạn luôn rạng rỡ.

Theo Brightside