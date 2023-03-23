Mang tiếng nhiệt nóng gây mụn, ai dè loại quả này lại cực giàu vitamin C cho da trắng sáng, làm mặt nạ giúp đẩy lùi lão hóa nhanh

Xoài là nguồn cung cấp vitamin A và C tuyệt vời, cả hai đều cần thiết cho làn da khỏe mạnh.

Vitamin A giúp giảm nếp nhăn và nhược điểm, trong khi vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen và bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Xoài cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và ô nhiễm.

Ảnh minh họa: Internet

Xoài có thể được sử dụng dưới dạng mặt nạ, tẩy tế bào chết hoặc thậm chí chỉ ăn để giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

Dưỡng ẩm cho da

Xoài chứa nhiều vitamin A giúp dưỡng ẩm cho da, chống khô da. Thoa cùi xoài lên da có thể giúp da mềm mại và mịn màng.

Ngăn ngừa mụn trứng cá

Ảnh minh họa: Internet

Các chất chống oxy hóa có trong xoài có thể giúp chống lại vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Đắp cùi xoài lên mặt có thể giúp giảm viêm và mụn trứng cá.

Làm sáng da

Vitamin C và vitamin A có trong xoài có thể giúp làm sáng da và giảm các vết thâm. Thoa bột xoài lên da có thể giúp làm sáng tông màu da tổng thể.

Điều trị quầng thâm

Xoài rất giàu vitamin K giúp giảm quầng thâm và bọng mắt. Đắp cùi xoài lên vùng dưới mắt có thể giúp giảm quầng thâm.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Ảnh minh họa: Internet

Các chất chống oxy hóa có trong xoài có thể giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn và nếp nhăn. Thoa cùi xoài lên da có thể giúp da trông trẻ trung và mềm mại hơn.

Theo Times of India

Những ngôi sao mặc đẹp nhất "càn quét" lễ trao giải Oscar 2023 Với những bộ cánh làm nổi bật hình thể, những ngôi sao này được cánh truyền thông và cộng đồng mạng đồng loạt ca ngợi về sắc vóc và vẻ đẹp tại lễ trao giải Oscar 2023.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-tieng-nhiet-nong-gay-mun-ai-de-loai-qua-nay-lai-cuc-giau-vitamin-c-cho-da-trang-sang-lam-mat-na-giup-day-lui-lao-hoa-nhanh-564438.html