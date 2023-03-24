Giã từ quầng thâm mắt trong 1 tuần với những mẹo siêu hay dành cho những nàng 'cú đêm' khó bỏ

Làm đẹp 24/03/2023 06:04

Quầng thâm mắt có thể làm giảm đáng kể tính thẩm mỹ và cũng cho thấy sự mệt mỏi của cơ thể, để loại bỏ nó bạn chỉ cần áp dụng những phương pháp đơn giản sau.

Giã từ quầng thâm mắt trong 1 tuần với những mẹo siêu hay dành cho những nàng 'cú đêm' khó bỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quầng thâm dưới mắt xuất hiện có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm di truyền, tuổi tác, thiếu ngủ, dị ứng, mất nước và các vấn đề sức khỏe khác. Mặc dù có thể khó loại bỏ chúng vĩnh viễn, nhưng bạn có thể thực hiện các bước để giảm thiểu sự xuất hiện của chúng và ngăn chúng trở nên tồi tệ hơn.

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ có thể gây ra quầng thâm và bọng túi dưới mắt, vì vậy hãy cố gắng ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi đêm.

Giữ nước cho cơ thể

Giã từ quầng thâm mắt trong 1 tuần với những mẹo siêu hay dành cho những nàng 'cú đêm' khó bỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mất nước có thể làm cho quầng thâm trở nên rõ ràng hơn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn uống nhiều nước trong suốt cả ngày.

Quản lý dị ứng

Dị ứng có thể gây bọng mắt và đổi màu quanh mắt. Nếu bạn bị dị ứng, hãy cố gắng tránh các tác nhân gây dị ứng và dùng thuốc kháng histamine khi cần thiết.

Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể làm hỏng vùng da mỏng manh quanh mắt và làm cho quầng thâm nổi rõ hơn. Hãy chăm sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên để bảo vệ làn da của bạn.

Chườm lạnh

Giã từ quầng thâm mắt trong 1 tuần với những mẹo siêu hay dành cho những nàng 'cú đêm' khó bỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chườm lạnh lên mắt có thể làm giảm sưng và cải thiện tuần hoàn.

Sử dụng kem mắt

Hãy tìm loại kem mắt có chứa caffein, vitamin K hoặc retinol, có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của quầng thâm.

Cân nhắc các phương pháp điều trị thẩm mỹ

Nếu quầng thâm của bạn nghiêm trọng, bạn có thể cân nhắc các phương pháp điều trị thẩm mỹ như trị liệu bằng laser hoặc tiêm chất làm đầy.

Giã từ quầng thâm mắt trong 1 tuần với những mẹo siêu hay dành cho những nàng 'cú đêm' khó bỏ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng cần nhớ là quầng thâm có thể không được loại bỏ hoàn toàn nhưng bằng cách thực hiện các bước này, bạn có thể giảm thiểu sự xuất hiện của chúng và ngăn chúng trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù không có cách chữa trị đảm bảo nào cho quầng thâm biến mất hoàn toàn, nhưng có một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của chúng:

Dùng dưa chuột làm mặt nạ

Bạn hãy đặt những lát dưa chuột mát lạnh lên mắt trong 10-15 phút. Dưa chuột có đặc tính làm sáng da và chống viêm tự nhiên có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của quầng thâm.

Túi trà

Giã từ quầng thâm mắt trong 1 tuần với những mẹo siêu hay dành cho những nàng 'cú đêm' khó bỏ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đặt túi trà đã qua sử dụng (ướp lạnh) lên mắt trong 10-15 phút. Trà có chứa caffein và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm sưng và viêm quanh mắt.

Chườm lạnh

Sử dụng một miếng gạc lạnh, chẳng hạn như khăn mặt nhúng vào nước lạnh lên vùng dưới mắt để giúp giảm sưng và cải thiện lưu lượng máu đến khu vực này.

Dầu hạnh nhân

Thoa một vài giọt dầu hạnh nhân dưới mắt và mát xa nhẹ nhàng trong vài phút. Dầu hạnh nhân rất giàu Vitamin E, có thể giúp giảm quầng thâm và cải thiện kết cấu da.

Nước ép cà chua

Bạn chủ cần trộn nước ép cà chua và nước cốt chanh với tỷ lệ bằng nhau và thoa lên vùng da dưới mắt bằng bông gòn. Để trong 10-15 phút trước khi rửa sạch. Nước ép cà chua có chứa lycopene, một chất chống oxy hóa có thể giúp làm sáng da và giảm sự xuất hiện của quầng thâm.

Nước hoa hồng

Bạn hay ngâm miếng bông trong nước hoa hồng và đặt chúng lên mắt trong 10-15 phút. Nước hoa hồng có tác dụng làm mát và làm dịu da, đồng thời có thể giúp giảm viêm và bọng mắt.

Giã từ quầng thâm mắt trong 1 tuần với những mẹo siêu hay dành cho những nàng 'cú đêm' khó bỏ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng những biện pháp khắc phục này có thể không hiệu quả với tất cả mọi người và tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu bạn bị quầng thâm dai dẳng khó trị nhé.

Theo Times of India

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