Chị em có thích đến mấy cũng đừng đeo thứ này đi ngủ, vừa tích tụ vi khuẩn vừa gây kích ứng da

Làm đẹp 24/03/2023 10:43

Nhiều người trong chúng ta có một món đồ trang sức đặc biệt quan trọng đến mức không bao giờ muốn tháo nó ra.

Đôi khi, chúng ta lười để tháo tất cả những chiếc nhẫn và vòng tay đó trước khi lên giường ngủ. Mặc dù nhiều người trong chúng ta đi ngủ khi vẫn đồ trang sức, nhưng có một số nhược điểm khá nghiêm trọng khi đeo nó trong khi nghỉ ngơi hàng đêm.

Chúng ta có thể đồng cảm với lựa chọn này mà nhiều người trong chọn lựa trước khi đi ngủ. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao đeo trang sức khi đi ngủ có thể không an toàn cho sức khỏe của bạn nhé.

1. Khó để tháo nhẫn vào buổi sáng

Bạn có thể nhận thấy rằng bàn tay và ngón tay của bạn có vẻ to hơn một chút vào buổi sáng. Điều này xảy ra bởi vì khi chúng ta nằm yên vào ban đêm, chất lỏng sẽ tích tụ bên trong các mô và khiến chúng ta thức dậy với bàn tay hơi sưng.

Chị em có thích đến mấy cũng đừng đeo thứ này đi ngủ, vừa tích tụ vi khuẩn vừa gây kích ứng da - Ảnh 1

Nếu bạn đeo nhẫn khi đi ngủ, việc tháo nó ra vào buổi sáng sẽ khó khăn hơn nhiều. Để tháo nhẫn ra khỏi ngón tay bị sưng tấy, bạn cần dùng xà phòng lỏng hoặc dầu thực vật để giúp nhẫn tuột ra, hoặc thậm chí nhúng tay vào nước đá để giảm sưng tấy.

2. Gián đoạn giấc ngủ 

Đeo vòng cổ khi ngủ có thể gây nguy hiểm cho giấc ngủ ban đêm, đặc biệt nếu bạn là người hay lăn lộn giữa tấm ga trải giường. Vòng cổ có thể vướng vào tóc hoặc quấn quanh cổ, làm bạn khó ngủ.

Chị em có thích đến mấy cũng đừng đeo thứ này đi ngủ, vừa tích tụ vi khuẩn vừa gây kích ứng da - Ảnh 2

Nếu chiếc vòng cổ yêu thích của bạn có mặt dây chuyền, chúng có thể chọc vào cơ thể trong khi bạn đang say giấc và đánh thức bạn dậy. Nếu bạn không thể tưởng tượng được việc phải chia tay món đồ trang sức tình cảm của mình vào ban đêm, hãy chọn những thiết kế không cản trở giấc ngủ của bạn, chẳng hạn như dây chuyền làm bằng vật liệu mềm và dẻo.

3. Gây kích ứng da 

Chị em có thích đến mấy cũng đừng đeo thứ này đi ngủ, vừa tích tụ vi khuẩn vừa gây kích ứng da - Ảnh 3

Một số vật liệu được sử dụng để làm đồ trang sức, chẳng hạn như niken, có thể gây ra các phản ứng dị ứng và khiến da bạn bị ngứa và đỏ. Mặc dù vàng và bạc nghe có vẻ là một lựa chọn an toàn, nhưng chúng cũng thường chứa các kim loại khác.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm và dễ bị dị ứng, hãy đảm bảo trang sức của bạn được làm từ vàng 14k trở lên. Karat cao hơn có nghĩa là vàng tinh khiết hơn và ít có khả năng gây ra phản ứng dị ứng.

4. Dái tai bị chảy xệ

Mặc dù đeo khuyên tai khi ngủ có thể gây khó chịu, nhưng việc đeo khuyên tai to và nặng khi đi ngủ có thể khiến dái tai bị lão hóa và dài ra.

Chị em có thích đến mấy cũng đừng đeo thứ này đi ngủ, vừa tích tụ vi khuẩn vừa gây kích ứng da - Ảnh 4

Dái tai mất đi tính đàn hồi theo năm tháng và nếu bạn không cho chúng thời gian nghỉ ngơi và thở vào ban đêm, chúng có thể rủ xuống và chảy xệ. Đeo khuyên tai vào ban đêm cũng có thể khiến chúng có mùi khó chịu. Khi chất nhờn do da bạn tiết ra trộn lẫn với tế bào da chết và vi khuẩn, nó có thể khiến chiếc khuyên của bạn có mùi khá khó chịu.

5. Gây tích tụ vi khuẩn

Chị em có thích đến mấy cũng đừng đeo thứ này đi ngủ, vừa tích tụ vi khuẩn vừa gây kích ứng da - Ảnh 5

Nếu bạn không tháo trang sức ra để làm sạch đúng cách, những món đồ yêu thích của bạn có thể trở thành nơi sinh sản của bụi bẩn và vi khuẩn.

Những chiếc nhẫn tiếp xúc gần với da đóng vai trò là bẫy hơi ẩm, tạo môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển.

6. Ảnh hưởng tới tuổi thọ đồ trang sức 

Mặc dù nhiều người có thói quen đeo nhẫn đính hôn hoặc nhẫn cưới khi đi ngủ, nhưng tốt hơn hết bạn nên tháo chúng ra trước khi đi ngủ để giữ chúng ở trạng thái tốt nhất.

Chị em có thích đến mấy cũng đừng đeo thứ này đi ngủ, vừa tích tụ vi khuẩn vừa gây kích ứng da - Ảnh 6

Khi bạn xoay tư thế trong giấc ngủ, các cạnh đồ trang sức có thể mắc vào vải, khiến vải bị mòn. Đi ngủ với đồ trang sức cũng có thể khiến nó bị xỉn màu vì chúng ta đổ mồ hôi khi ngủ và mồ hôi đọng lại trên đồ trang sức có thể làm giảm độ bóng của chúng.

Theo Brightside

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