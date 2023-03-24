Tổ chức từ thiện hàng đầuthế giới Meningitis Now đã cảnh báo mọi người không nên chủ quan sau khi các ca bệnh viêm màng não tăng gấp đôi trong một năm. Ngoài ra còn có mối lo ngại ngày càng tăng về số ca tử vong do viêm màng não xảy ra ở người lớn trong ba tháng qua.

Số liệu mới nhất do Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh công bố cho thấy các trường hợp mắc bệnh viêm màng não mô cầu xâm lấn (IMD) đã tăng trên toàn quốc từ chỉ 80 trường hợp trong năm 2020-2021 lên 205 trường hợp trong 12 tháng từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022.

Hầu hết những người bị viêm màng não sẽ hồi phục trong vòng mười ngày, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, bệnh có thể gây tử vong.

Số liệu thống kê cũng cho thấy 179 ca trong số này là do MenB (viêm não mô cầu nhóm B) gây ra với hầu hết (84 ca) xảy ra ở thanh thiếu niên và thanh niên từ 15 đến 24 tuổi.

Các số liệu chỉ ra rằng gần một phần ba trường hợp MenB xảy ra ở trẻ em dưới năm tuổi và một số lượng tương tự (32%) trường hợp MenB xảy ra ở người lớn.

Giám đốc điều hành của Meningitis Now, Tiến sĩ Tom Nutt nói rằng những số liệu mới là "rất đáng lo ngại" và cho thấy "vẫn còn một số cách để chiến đấu để đánh bại căn bệnh này".

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Đề cập đến các số liệu thống kê mới nhất, tiến sĩ chia sẻ: “Chúng tôi đã dự đoán rằng các trường hợp viêm màng não sẽ gia tăng sau đại dịch, nhưng những số liệu mới này cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm. Tất cả chúng ta cần phải nhận thức được các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm màng não giúp mọi người biết hành động nhanh chóng và tìm kiếm sự trợ giúp y tế khẩn cấp để cứu mạng sống.”

Trường hợp bệnh ở người lớn

Cùng với sự gia tăng các trường hợp viêm màng não mô cầu xâm lấn IMD, tổ chức từ thiện cũng ngày càng lo ngại về số ca tử vong do viêm màng não xảy ra ở người lớn trong ba tháng qua.

Tiến sĩ Nutt nói thêm: ''Chúng tôi đang nghiên cứu về nhiều trường hợp người lớn ở độ tuổi sinh viên và trung niên chết vì viêm màng não. Trong khi chúng tôi chờ đợi thêm chi tiết thống kê về quy mô của sự gia tăng rõ ràng này, chúng tôi vẫn biết có nhiều trường hợp khác xảy ra trong những tháng gần đây. Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải cảnh giác với các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm màng não cũng như nhiễm trùng huyết.''

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“Điều quan trọng là mọi người phải tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khẩn cấp nếu họ nghi ngờ bị viêm màng não và cập nhật tất cả các loại vắc-xin cần có để tiêm phòng. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn khỏi bệnh viêm màng não.”

6 dấu hiệu đặc trứng cảnh báo bệnh viêm màng não

Sốt hoặc nhức đầu

Nhiệt độ cơ thể tăng lên 37,8 độ C hoặc cao hơn được coi là sốt và bạn phải được thăm khám sớm nhất có thể.

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Tuy nhiên, sốt không có nghĩa là một người bị viêm màng não, vì vậy điều quan trọng là phải nhận biết các triệu chứng khác.

Cùng với sốt và ốm yếu, đau đầu là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh viêm màng não.

Nôn mửa

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Nôn mửa hoặc không thể nuốt thức ăn có thể do cơ thể không khỏe và nên được trợ giúp y tế nếu điều này xảy ra cùng với các triệu chứng khác.

Phát ban

Viêm màng não có thể thường xuyên dẫn đến phát ban, nhưng không phải trường hớp nào cũng bị phát ban trên da.

Mặc dù chỉ phát ban không phải là dấu hiệu của bệnh viêm màng não, nhưng một cách để phân biệt là bạn có thể lăn một chiếc cốc lên vết ban để xem vết ban có mờ đi không. Nếu vết phát ban vẫn có cùng màu khi bị ấn vào, có thể viêm màng não đã tấn công cơ thể bạn và bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế khẩn cấp.

Đau nhức cơ hoặc cứng cổ

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Co thắt cơ, cứng cổ hoặc đau nhức toàn thân là những dấu hiệu phổ biến của bệnh viêm màng não cả trong thời gian bị bệnh và những tháng sau đó.

Nhạy cảm với ánh sáng

Ác cảm với đèn sáng cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm của viêm màng não. Đặc biệt là khi kết hợp với buồn ngủ khi bạn khó đánh thức hoặc khó tỉnh táo.

Co giật

Nếu bị co giật hoặc phát hiện co giật cùng với các triệu chứng khác thì nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế khẩn cấp ngay dù đó là bệnh gì.

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Theo NHS, tất cả các triệu chứng này có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào và không phải tất cả chúng đều có thể xuất hiện trong các trường hợp viêm màng não, vì vậy bạn phải thật sự lưu tâm để phòng tránh bệnh hiệu quả nhất nhé.

Theo Mirror