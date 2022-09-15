Tình trạng làn da sau sinh và 2 loại mặt dạ "siêu dưỡng" từ sữa mẹ

Làm đẹp 15/09/2022 17:00

Không cần mỹ phẩm đắt đỏ, các mẹ bầu sau sinh hãy tận dụng ngay sữa mẹ để chăm sóc da. Hiệu quả đáng mong đợi.

1. Những vấn đề về da khi mang thai

 Những thay đổi về nội tiết tố, trạng thái cảm xúc, tinh thần cũng như những tác động thể chất trong thời gian mang thai khiến làn da chị em gặp phải nhiều vấn đề như:

  •  Rạn da

Việc tăng cân đột ngột, đặc biệt là vùng bụng khiến da không kịp thích ứng dẫn đến hình thành các vết rạn da. Rạn da ở phụ nữ sau sinh thường gặp vùng bụng, mông đùi rất mất thẩm mỹ. Nếu không chăm sóc tốt, những vết rạn này sẽ tồn tại mãi mãi.

  • Vết thâm trên mặt

Tinh thần căng thẳng, mệt mỏi khi mang thai thường gây xuất hiện những vùng da thâm sạm trên mặt.

  •  Nám da

Trong quãng thời gian mang thai, đôi khi mẹ sẽ thấy xuất hiện những mảng nám da trên khuôn mặt. Nguyên nhân do sự thay đổi nội tiết tố nên đôi khi sẽ được cải thiện sau khi sinh, đôi khi sẽ tổn tại lâu dài nếu không chăm sóc tốt.

  • Mụn

Mụn trứng cá không chỉ gặp phải trên mặt mà là toàn thân khiến phụ nữ mang thai tự ti nhiều. Sau khi sinh, tình trạng mụn có thể thuyên giảm nhưng thâm, sẹo do mụn để lại vẫn tồn tại lâu dài.

2. Mặt nạ chăm sóc da từ sữa mẹ

  • Chăm sóc da mặt sau sinh bằng sữa mẹ + trà xanh:  Detox Da

 

Tình trạng làn da sau sinh và 2 loại mặt dạ 'siêu dưỡng' từ sữa mẹ - Ảnh 1

Do đó, để giảm bớt sự mệt mỏi, kém rạng rỡ của da, bạn hãy áp dụng ngay chăm sóc da mặt sau sinh bằng sữa mẹ 

Ảnh minh họa: Internet

 

Chuẩn bị:

  • 2 thìa canh sữa mẹ
  • 1 thìa bột trà xanh nguyên chất

Cách làm:

  • Trộn đều trà xanh với sữa mẹ.
  • Thoa hỗn hợp lên da mặt rồi thư giãn 20 phút phút, sau đó rửa sạch mặt với nước ấm.
  • Thực hiện 2 lần/tuần một cách đều đặn và kiên trì để có được kết quả tốt..

Trong trà xanh có chứa hợp chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ, giúp ngăn chặn lão hóa trên da. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trà xanh để thanh lọc, làm trẻ hóa da. Do đó, để giảm bớt sự mệt mỏi, kém rạng rỡ của da, bạn hãy áp dụng ngay chăm sóc da mặt sau sinh bằng sữa mẹ này nhé!

  • Chăm sóc da mặt sau sinh bằng sữa mẹ + bột nghệ: Trị thâm nám, sáng da
Tình trạng làn da sau sinh và 2 loại mặt dạ 'siêu dưỡng' từ sữa mẹ - Ảnh 2

kết hợp với sữa mẹ sẽ mang đến khả năng ngăn ngừa lão hóa, giúp da trắng hồng, mịn màng, đồng thời giảm các vết thâm nám, tàn nhang rất hiệu quả.

 

Ảnh minh họa: Internet

Nghệ có chứa tinh chất curcumin, một hợp chất oxy hóa. Khi kết hợp với sữa mẹ sẽ mang đến khả năng ngăn ngừa lão hóa, giúp da trắng hồng, mịn màng, đồng thời giảm các vết thâm nám, tàn nhang rất hiệu quả.

Chuẩn bị:

  • 2 thìa sữa mẹ
  • 1 thìa bột nghệ hoặc tinh bột nghệ.

Cách làm:

  • Trộn sữa mẹ và tinh bột nghệ lại với nhau để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Bạn có thể thêm hoặc bớt các thành phần để hỗn hợp mặt nạ có kết cấu thích hợp.
  • Rửa mặt bằng nước và sữa rửa mặt để làm sạch bụi bẩn. Lau khô, sau đó dùng tay hoặc cọ thoa đều hỗn hợp lên da.
  • Để khoảng 20 – 30 phút và rửa sạch bằng nước ấm.
  • Bạn có thể thực hiện cách dưỡng da bằng sữa mẹ này 2 – 3 lần/tuần

Các lưu ý khi chăm sóc da mặt sau sinh

  • Thứ nhất, không sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng các thực phẩm chức năng bằng đường uống không có chỉ định của bác sĩ nếu đang trong giai đoạn cho con bú.
  • Thứ 2, nên sử dụng các biện pháp làm đẹp có nguồn gốc từ các nguyên liệu thiên nhiên để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.
  • Thứ 3, kết hợp chăm sóc da cùng với chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để đẹp từ bên ngoài, khỏe từ bên trong.
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