4 cách làm đẹp của chị em càng làm lại khiến da càng trở nên "xuống dốc"

Làm đẹp 13/09/2022 12:19

4 sai lầm trong việc chăm sóc da nhiều người mắc phải, khiến tình trạng da đáng báo động

1. Tẩy da chết nhiều để không còn bong tróc

Làn da có xu hướng khô, bong tróc nhiều hơn vào mùa hanh khô, độ ẩm trong da cũng giảm mạnh. Vì vậy nhiều nàng có xu hướng tăng tần suất sử dụng các sản phẩm tẩy da chết vì họ cho rằng điều này sẽ giúp loại bỏ phần vảy da chết bong tróc trên da, khiến da mịn đẹp hơn.

Tuy nhiên nếu quá lạm dụng các sản phẩm tẩy da chết sẽ khiến lớp màng bảo vệ da bị tổn thương, da ngày một khô tróc nhiều hơn, xỉn màu và mất đi nét căng mọng tự nhiên. Vì vậy dù da bong tróc thì bạn cũng đừng quá lạm dụng các sản phẩm tẩy da chết, với acid toner, bạn chỉ nên dùng cách ngày 2 - 3 lần; còn với tẩy da chết vật lý có chứa hạt scrub thì bạn chỉ nên dùng 2 lần/ tuần mà thôi. Ngoài ra đừng quên cấp ẩm đầy đủ để da căng mượt.

2. Sử dụng sản phẩm rửa mặt và tẩy da chết 2 trong 1

4 cách làm đẹp của chị em càng làm lại khiến da càng trở nên 'xuống dốc' - Ảnh 1

Việc sử dụng sản phẩm rửa mặt và tẩy da chết 2 trong 1 mang lại nhiều tiện lợi nhưng cần tùy thuộc vào bản chất và độ mạnh của tính năng tẩy tế bào chết trong sản phẩm

Ảnh minh họa: Internet

 

Việc sử dụng sản phẩm rửa mặt và tẩy da chết 2 trong 1 mang lại nhiều tiện lợi nhưng cần tùy thuộc vào bản chất và độ mạnh của tính năng tẩy tế bào chết trong sản phẩm cũng như loại da, tình trạng da và điều kiện sống, sinh hoạt mà điều chỉnh tần suất. 

Một sản phẩm rửa mặt đơn thuần, chúng ta có thể sử dụng 1-2 lần/ngày. Nếu có cả tính năng tẩy tế bào chết, ta dùng thường xuyên sẽ khiến mất đi lớp sừng bảo vệ da, làm da mỏng đỏ, dễ kích ứng, dễ bắt nắng và dẫn tới sạm da. 

 

3. Nặn mụn

 

4 cách làm đẹp của chị em càng làm lại khiến da càng trở nên 'xuống dốc' - Ảnh 2

Tay chứa rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn không có lợi cho làn da, đưa tay lên nặn mụn sẽ gây sưng, viêm hoặc nhiễm trùng

Ảnh minh họa: Internet

Đây là thói quen nhiều người mắc phải khiến làn da xuống cấp nghiêm trọng. Tay chứa rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn không có lợi cho làn da, đưa tay lên nặn mụn sẽ gây sưng, viêm hoặc nhiễm trùng. Lâu dài, tình trạng sẹo rỗ cũng gia tăng đáng kể. Thay vì dùng tay để xử lý những nốt mụn, bạn có thể sử dụng sản phẩm chăm sóc chuyên dụng để trị mụn và ngăn mụn quay trở lại.

4. Rửa hoặc massage da mặt một cách thô bạo

Nhiều bạn nghĩ rằng rửa mặt càng kĩ thì sẽ giúp da càng sạch hơn. Nhưng thói quen này không những sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên mà chúng còn tác động lực mạnh lên da nữa. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng nếp nhăn xuất hiện sớm. Để tránh tình trạng trên, khi rửa mặt bạn chỉ nên massage nhẹ nhàng và không rửa mặt quá lâu.

Đẩy lùi tình trạng tóc bạc sớm với những bí quyết 'thần kỳ' ai cũng có thể thực hiện

Đẩy lùi tình trạng tóc bạc sớm với những bí quyết 'thần kỳ' ai cũng có thể thực hiện

Tiến sĩ Yang Zong Han, một bác sĩ chăm sóc sức khỏe tại Phòng khám Trung y Ming Yue ở Đài Loan, lưu ý rằng năng lượng của thận rất dồi dào trước tuổi 35. Những lý do chính dẫn đến tóc bạc sớm là do căng thẳng, ngủ không ngon và bữa ăn không đều đặn. Chúng "gây ra sự trì trệ khí của gan và làm giảm các chức năng của lá lách và dạ dày theo thời gian".

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết dưỡng da dưỡng da sai cách #Bí kíp làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 57 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 57 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 52 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới