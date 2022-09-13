4 cách làm đẹp của chị em càng làm lại khiến da càng trở nên "xuống dốc"

Tuy nhiên nếu quá lạm dụng các sản phẩm tẩy da chết sẽ khiến lớp màng bảo vệ da bị tổn thương, da ngày một khô tróc nhiều hơn, xỉn màu và mất đi nét căng mọng tự nhiên. Vì vậy dù da bong tróc thì bạn cũng đừng quá lạm dụng các sản phẩm tẩy da chết, với acid toner, bạn chỉ nên dùng cách ngày 2 - 3 lần; còn với tẩy da chết vật lý có chứa hạt scrub thì bạn chỉ nên dùng 2 lần/ tuần mà thôi. Ngoài ra đừng quên cấp ẩm đầy đủ để da căng mượt.

Làn da có xu hướng khô, bong tróc nhiều hơn vào mùa hanh khô, độ ẩm trong da cũng giảm mạnh. Vì vậy nhiều nàng có xu hướng tăng tần suất sử dụng các sản phẩm tẩy da chết vì họ cho rằng điều này sẽ giúp loại bỏ phần vảy da chết bong tróc trên da, khiến da mịn đẹp hơn.

Việc sử dụng sản phẩm rửa mặt và tẩy da chết 2 trong 1 mang lại nhiều tiện lợi nhưng cần tùy thuộc vào bản chất và độ mạnh của tính năng tẩy tế bào chết trong sản phẩm

Ảnh minh họa: Internet

Việc sử dụng sản phẩm rửa mặt và tẩy da chết 2 trong 1 mang lại nhiều tiện lợi nhưng cần tùy thuộc vào bản chất và độ mạnh của tính năng tẩy tế bào chết trong sản phẩm cũng như loại da, tình trạng da và điều kiện sống, sinh hoạt mà điều chỉnh tần suất.

Một sản phẩm rửa mặt đơn thuần, chúng ta có thể sử dụng 1-2 lần/ngày. Nếu có cả tính năng tẩy tế bào chết, ta dùng thường xuyên sẽ khiến mất đi lớp sừng bảo vệ da, làm da mỏng đỏ, dễ kích ứng, dễ bắt nắng và dẫn tới sạm da.

3. Nặn mụn

Tay chứa rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn không có lợi cho làn da, đưa tay lên nặn mụn sẽ gây sưng, viêm hoặc nhiễm trùng Ảnh minh họa: Internet

Đây là thói quen nhiều người mắc phải khiến làn da xuống cấp nghiêm trọng. Tay chứa rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn không có lợi cho làn da, đưa tay lên nặn mụn sẽ gây sưng, viêm hoặc nhiễm trùng. Lâu dài, tình trạng sẹo rỗ cũng gia tăng đáng kể. Thay vì dùng tay để xử lý những nốt mụn, bạn có thể sử dụng sản phẩm chăm sóc chuyên dụng để trị mụn và ngăn mụn quay trở lại.

4. Rửa hoặc massage da mặt một cách thô bạo

Nhiều bạn nghĩ rằng rửa mặt càng kĩ thì sẽ giúp da càng sạch hơn. Nhưng thói quen này không những sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên mà chúng còn tác động lực mạnh lên da nữa. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng nếp nhăn xuất hiện sớm. Để tránh tình trạng trên, khi rửa mặt bạn chỉ nên massage nhẹ nhàng và không rửa mặt quá lâu.