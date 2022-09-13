Đẩy lùi tình trạng tóc bạc sớm với những bí quyết 'thần kỳ' ai cũng có thể thực hiện

Trong một quá trình được gọi là tạo hắc tố, các tế bào biểu bì tạo hắc tố tạo ra sắc tố melanin. Sắc tố này được tìm thấy ở da, tóc, mắt, khoang mũi và tai trong. Căng thẳng, thiếu ngủ và chế độ ăn uống không cân bằng có thể ảnh hưởng đến khả năng sản xuất melanin của cơ thể. Hậu quả là về lâu dài, quá trình lưu thông máu sẽ kém đi, bao gồm cả lưu lượng máu lên da đầu. Khi tuần hoàn máu kém, các nang tóc sẽ bị lão hóa sớm.

Tóc bạc sớm là một hiện tượng phổ biến. Nhưng nguyên nhân của nó là gì? Theo y học cổ truyền Trung Quốc, tóc bạc sớm là một dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nó thường chỉ ra rằng thận khí đang suy giảm. Những nguyên nhân phổ biến nhất của tóc bạc sớm là:

Tiến sĩ Yang Zong Han, một bác sĩ chăm sóc sức khỏe tại Phòng khám Trung y Ming Yue ở Đài Loan, lưu ý rằng năng lượng của thận rất dồi dào trước tuổi 35. Những lý do chính dẫn đến tóc bạc sớm là do căng thẳng, ngủ không ngon và bữa ăn không đều đặn. Chúng "gây ra sự trì trệ khí của gan và làm giảm các chức năng của lá lách và dạ dày theo thời gian".

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, căng thẳng có thể khiến gan khí bị ngưng trệ, cản trở máu gan lưu thông lên đầu. Ăn ngủ kém, dinh dưỡng , làm việc quá sức cũng sẽ đẩy nhanh quá trình hao hụt tinh chất của thận. Gan và thận có thể ảnh hưởng lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Thận âm thiếu hụt cũng có thể do khuynh hướng tuổi già sức yếu. Một nguyên nhân khác khiến thận âm thiếu hụt có thể là do âm hư đã bị tổn thương. Vì thận liên kết với tóc, nên thận âm khí suy giảm có thể dẫn đến tóc bạc sớm.

Tóc bạc sớm có tránh được không?

Một lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ và dinh dưỡng dồi dào là biện pháp tốt nhất để tránh tóc bạc sớm. Để đảm bảo thận và gan được nuôi dưỡng tốt, hãy làm như sau:

Uống chất lỏng loãng - nước, trà thảo mộc, súp trong và trái cây giàu chất lỏng

Thêm một ít muối vào thức ăn của bạn (nếu sức khỏe cho phép) để giữ nước

Thêm rau sống (không dùng vào buổi tối) vào chế độ ăn uống của bạn để làm mát cơ thể

Bấm huyệt để bổ thận âm.

Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề tóc bạc sớm cũng có thể được cải thiện bằng cách thúc đẩy lưu thông máu ở da đầu. Tiến sĩ Yang Zong Han chỉ ra rằng khi lưu thông máu trở nên tốt hơn, các nang tóc có thể nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết để tóc phát triển khỏe mạnh.

Để thúc đẩy lưu thông máu ở da đầu, hãy chải tóc từ trước ra sau từ 5 đến 10 lần, sau đó chải từ sau ra trước từ 5 đến 10 lần. Làm điều này một lần vào buổi sáng và buổi tối, tăng tần suất khi bạn cảm thấy mệt mỏi.

Liệu pháp ăn uống

Thực phẩm trị liệu cũng là một cách khác để bổ thận khí. Tóc chỉ trở nên rậm rạp và bóng mượt khi thận khí đủ đầy. Y học cổ truyền Trung Quốc đã nói rất nhiều về "màu đen đối với màu đen". Điều này có nghĩa là thực phẩm màu đen và sẫm màu bổ sung năng lượng cho thận và có lợi cho tóc đen.

Thực phẩm sẫm màu chứa nguyên tố anthocyanins rất cần thiết. Anthocyanins (flavonoid) là một loại sắc tố được tìm thấy trong thực vật. Chúng cung cấp tác dụng chống oxy hóa chống lại các phân tử không ổn định (gốc), làm tổn thương tế bào và tăng nguy cơ mắc một số bệnh.

Đây là một số loại thực phẩm tối dễ tiếp cận nhất mà bạn có thể tìm thấy ở hầu hết mọi cửa hàng tạp hóa:

mè đen

đậu đen

gạo nếp đen

nấm đen

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, để tóc phát triển khỏe mạnh cũng cần có protein và kẽm chất lượng cao. Kẽm đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển và sửa chữa mô tóc. Dưới đây là một số nguồn kẽm dễ tiếp cận nhất:

Hải sản giáp xác như hàu và tôm

Gan

Thịt đỏ

Các loại hạt như hạt bí ngô và hạnh nhân

Sản phẩm từ sữa

Cà tím

Ảnh minh họa: Internet

Theo Nspirement