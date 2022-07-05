Tất tần tật về những lợi ích thần kỳ từ việc massage đầu mang lại cho mái tóc

Massage đầu mang lại nhiều lợi ích khác nhau, cho dù bạn sử dụng đầu ngón tay hay các dụng cụ massage, dù bạn tự thực hiện hay nhờ các chuyên gia thực hiện việc này.

Nếu tóc mỏng hoặc không còn dày, bạn có thể cân nhắc việc massage da đầu. Trong một nghiên cứu nhỏ, những người tham gia đã nhận thấy sự gia tăng độ dày của tóc sau 24 tuần được massage da đầu hàng ngày.

Giảm căn thẳng:

Không có gì khó hiểu khi nói massage da đầu có thể giúp giảm bớt căng thẳng. Nghiên cứu năm 2016 phát hiện ra massage da đầu trong 15 phút và 25 phút có thể làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương ở những người tham gia là nữ. Điều này có thể là do tác dụng thư giãn của massage đầu đối với các cơ ở cổ.

Giảm đau đầu, cổ:

Massage giúp thúc đẩy lưu thông máu, có tác động tích cực đến việc làm thư giãn các mạch máu và cơ cổ, từ đó giảm các triệu chứng đau đầu cực hiệu quả

Cách tự massage da đầu đúng cách

Bước 1: Ngồi xuống một chiếc ghế thoải mái. Nếu bạn đang sử dụng dầu massage, hãy nhớ quàng một chiếc khăn quanh cổ và trên ghế để dầu không làm bẩn ghế và áo của bạn.

Bước 2: Bắt đầu bằng cách dùng đầu ngón tay hoặc dụng cụ massage tạo áp lực nhẹ đến trung bình lên đầu. Nếu bạn đang sử dụng dầu, hãy nhúng các đầu ngón tay của bạn vào dầu, sau đó tiến hành massage.

Bước 3: Di chuyển xung quanh da đầu của bạn theo chuyển động tròn nhỏ.

Bước 4: Massage tối thiểu 5 phút, đảm bảo massage cho toàn bộ vùng đầu.

Bước 5: Bạn có thể gội sạch dầu massage bằng dầu gội.

Mặc dù bạn có thể thực hiện massage đầu mà không cần dầu, nhưng một số loại tinh dầu sẽ bổ sung các lợi ích cũng như mang lại cảm giác thư giãn hơn khi massage.

Một lưu ý đối với các loại tinh dầu là hãy đảm bảo rằng bạn pha loãng dầu trước khi sử dụng trên da. Để tránh tình trạng bị kích ứng, bạn hãy thử trên trên một vùng da nhỏ để xem da của bạn sẽ phản ứng như thế nào và trộn một vài giọt tinh dầu với dầu dừa hoặc dầu jojoba, trước khi sử dụng trên đầu.

Lưu ý khi thực hiện massage da đầu