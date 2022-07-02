Chẳng cần tốn tiền áp dụng ngay bí quyết nhuộm tóc tại nhà lên màu chuẩn, đẹp không khác gì ra salon

Một màu tóc nhuộm đẹp phù hợp là màu tóc giúp bạn thăng hạng nhan sắc. Vậy thì trước hết phải tìm hiểu về màu da của mình. Cách phổ biến nhất để xác định tone da là dựa vào màu sắc mạch máu ở cổ tay.

Mách nhỏ bạn nên chọn màu tóc sáng hơn mong muốn 1 tone sẽ cho ra đúng màu bạn thích. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến về màu sắc với chuyên gia khi mua màu nhuộm.

Để đảm bảo tóc bạn đủ khỏe để nhuộm và giữ được độ bồng bềnh, mềm mại sau khi nhuộm các nàng tuyệt đối không nên bỏ qua bước này nhé!

Bạn hãy nhổ một vài lọn tóc sau đó thả vào cốc nước. Những sợi hoàn toàn khỏe mạnh sẽ nổi lên mặt nước, những sợi tương đối khỏe sẽ lơ lửng trong cốc. Những sợi hư tổn sẽ thấm nước và chìm hoàn toàn.

Chuẩn bị dụng cụ khi nhuộm tóc

Bạn cần chuẩn bị vài dụng cụ tuyệt đối không thể thiếu như: thuốc nhuộm, bát trộn, lược, kẹp, dụng cụ bôi, găng tay,... . Để quá trình này dễ dàng hơn, mách bạn sử dụng kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da của bạn. Hãy thoa một chút quanh chân tóc, tai và cổ để tránh bị tiếp xúc trực tiếp với thuốc nhuộm.

Bôi thuốc nhuộm tóc đúng cách

Trước hết hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và pha thuốc nhuộm theo đúng tỉ lệ. Sau đó bảo vệ da bằng dầu hoặc kem dưỡng để tránh các ảnh hưởng của hóa chất.

Bạn bắt đầu bằng cách chia tóc ra làm nhiều phần nhỏ để có thể bôi thuốc nhuộm được đều màu. Bắt đầu từ thân tóc đến đuôi tóc và chấm chân tóc cuối cùng vì chân tóc sẽ lên màu nhanh hơn các phần khác của tóc. Hãy nhớ chỉ bôi lên tóc, càng ít dính vào da đầu càng tốt.





Các nàng đừng quên đặt hẹn giờ theo hướng dẫn sử dụng, không nên để quá hoặc chưa đến thời gian nhé!

Dưỡng tóc sau nhuộm

Trong thuốc nhuộm có các hóa chất có thể làm thay đổi sắc tố khiến tóc nhuộm rất dễ bị hư tổn và da đầu tổn thương. Ngoài việc sử dụng dầu xả sau mỗi lần gội đầu, bạn nên kết hợp dùng sản phẩm dưỡng tóc khi tóc khô, khoảng 1 – 2 tuần 1 lần nên hấp dưỡng tóc để giảm hư tổn, chống khô tóc, cho mái tóc khỏe và luôn tỏa sáng.