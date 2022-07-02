Chẳng cần tốn tiền áp dụng ngay bí quyết nhuộm tóc tại nhà lên màu chuẩn, đẹp không khác gì ra salon

Làm đẹp 02/07/2022 08:24

Nhuộm tóc tại nhà vừa giúp bạn tiết kiệm được kha khá chi phí, vừa tiết kiệm được thời gian. Để màu tóc được đẹp như ý hãy chuẩn bị thật kỹ nhé các nàng!

Xác định màu tóc hợp với da

Một màu tóc nhuộm đẹp phù hợp là màu tóc giúp bạn thăng hạng nhan sắc. Vậy thì trước hết phải tìm hiểu về màu da của mình. Cách phổ biến nhất để xác định tone da là dựa vào màu sắc mạch máu ở cổ tay. 

  • Nếu mạch máu có màu xanh lá – bạn có tone ấm.
  • Nếu mạch máu có màu xanh dương/tím – bạn có tone lạnh.
  • Nếu mạch máu có cả 2 màu xanh lá, xanh dương hoặc tím – bạn có tone trung tính.

Mách nhỏ bạn nên chọn màu tóc sáng hơn mong muốn 1 tone sẽ cho ra đúng màu bạn thích. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến về màu sắc với chuyên gia khi mua màu nhuộm.

Kiểm tra tình trạng tóc

Chẳng cần tốn tiền áp dụng ngay bí quyết nhuộm tóc tại nhà lên màu chuẩn, đẹp không khác gì ra salon - Ảnh 1

Để đảm bảo tóc bạn đủ khỏe để nhuộm và giữ được độ bồng bềnh, mềm mại sau khi nhuộm các nàng tuyệt đối không nên bỏ qua bước này nhé! 

Bạn hãy nhổ một vài lọn tóc sau đó thả vào cốc nước. Những sợi hoàn toàn khỏe mạnh sẽ nổi lên mặt nước, những sợi tương đối khỏe sẽ lơ lửng trong cốc. Những sợi hư tổn sẽ thấm nước và chìm hoàn toàn.

Chuẩn bị dụng cụ khi nhuộm tóc

Bạn cần chuẩn bị vài dụng cụ tuyệt đối không thể thiếu như: thuốc nhuộm, bát trộn, lược, kẹp, dụng cụ bôi, găng tay,... . Để quá trình này dễ dàng hơn, mách bạn sử dụng kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da của bạn. Hãy thoa một chút quanh chân tóc, tai và cổ để tránh bị tiếp xúc trực tiếp với thuốc nhuộm. 

Chẳng cần tốn tiền áp dụng ngay bí quyết nhuộm tóc tại nhà lên màu chuẩn, đẹp không khác gì ra salon - Ảnh 2

Bôi thuốc nhuộm tóc đúng cách

Trước hết hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và pha thuốc nhuộm theo đúng tỉ lệ. Sau đó bảo vệ da bằng dầu hoặc kem dưỡng để tránh các ảnh hưởng của hóa chất.

Bạn bắt đầu bằng cách chia tóc ra làm nhiều phần nhỏ để có thể bôi thuốc nhuộm được đều màu. Bắt đầu từ thân tóc đến đuôi tóc và chấm chân tóc cuối cùng vì chân tóc sẽ lên màu nhanh hơn các phần khác của tóc. Hãy nhớ chỉ bôi lên tóc, càng ít dính vào da đầu càng tốt.

Chẳng cần tốn tiền áp dụng ngay bí quyết nhuộm tóc tại nhà lên màu chuẩn, đẹp không khác gì ra salon - Ảnh 3
 

Các nàng đừng quên đặt hẹn giờ theo hướng dẫn sử dụng, không nên để quá hoặc chưa đến thời gian nhé!

 Dưỡng tóc sau nhuộm 

Trong thuốc nhuộm có các hóa chất có thể làm thay đổi sắc tố khiến tóc nhuộm rất dễ bị hư tổn và da đầu tổn thương. Ngoài việc sử dụng dầu xả sau mỗi lần gội đầu, bạn nên kết hợp dùng sản phẩm dưỡng tóc khi tóc khô, khoảng 1 – 2 tuần 1 lần nên hấp dưỡng tóc để giảm hư tổn, chống khô tóc, cho mái tóc khỏe và luôn tỏa sáng.

Mách bạn mẹo làm đẹp "độc - lạ" từ các cô gái xứ Hàn: Mỡ ngựa, trang điểm "lặn" đều mang lại hiệu quả bất ngờ

Mách bạn mẹo làm đẹp "độc - lạ" từ các cô gái xứ Hàn: Mỡ ngựa, trang điểm "lặn" đều mang lại hiệu quả bất ngờ

Được mệnh danh là thiên đường làm đẹp Châu Á, các tín đồ làm đẹp Hàn Quốc chẳng bao giờ khiến ta thất vọng vì những cách làm đẹp "độc-lạ" không ai nghĩ đến nhưng hiệu quả lại vô cùng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   nhuộm tóc tại nhà cách nhuộm tóc cách chọn màu tóc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới