Đừng xem thường việc rửa mặt, tất tần tật những lưu ý mà chị em cần biết để chăm da sạch đến từng lỗ chân lông

Làm đẹp 02/07/2022 11:00

Rửa mặt gần như là một bước không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da hàng ngày. Tuy nhiên, rửa mặt đúng cách như thế nào để loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn trong ngày thì không phải ai cũng biết.

Tẩy trang sạch sẽ

Tẩy trang là bước nhằm loại bỏ bụi bẩn và lớp trang điểm. Đối với lỗ chân lông bị tắc, bạn nên sử dụng dầu tẩy trang, sau đó rửa mặt để loại bỏ lớp dầu. Đối với lớp trang điểm vùng mắt, nhúng tăm bông vào nước micellar, nước tẩy trang hoặc dầu tự nhiên. Đặc biệt, dù bạn không makeup cũng cần phải tẩy trang bằng các loại nước tẩy trang dịu nhẹ để loại bỏ các bụi bẩn trên da sau một ngày dài.

Đừng xem thường việc rửa mặt, tất tần tật những lưu ý mà chị em cần biết để chăm da sạch đến từng lỗ chân lông - Ảnh 1

 

Dùng nước ấm rửa mặt

Bạn có thể dùng nước ấm để làm ướt mặt. Rửa mặt bằng nước ấm sẽ khiến lỗ chân lông nở ra, đẩy chất dơ và nhờn dư ra ngoài. Sau khi đã làm sạch da mặt, bạn nên sử dụng nước lạnh một lần nữa để lỗ chân lông se lại và khiến da thêm săn chắc.

Massage và rửa mặt trong vòng 1 phút

Trong ngày, rất nhiều vi khuẩn tích tụ trên da cùng lớp trang điểm có thể ẩn sâu vào lỗ chân lông. Làm sạch da trong 1 phút cho phép các thành phần trong sữa rửa mặt hoạt động tích cực, phá vỡ và loại bỏ bụi bẩn hiệu quả hơn. Để massage được đúng nhất, hãy dùng ngón tay giữa và ngón tay áp út đặt chính giữa cằm, massage vùng da quanh miệng từ dưới lên trên. Tiếp đến nắm chặt bàn tay, xoay đều hình xoắn ốc toàn bộ vùng mặt. Lặp lại như thế trong 60 giây.

Đừng xem thường việc rửa mặt, tất tần tật những lưu ý mà chị em cần biết để chăm da sạch đến từng lỗ chân lông - Ảnh 2

 

Ngoài ra các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng các miếng bọt biển rửa mặt mà nên sử dụng các loại máy rửa mặt. Đây là một công nghệ sử dụng các chuyển động nhẹ nhàng để làm sạch lỗ chân lông và căn thời gian hợp lý cho 1 lần rửa mặt.

Rửa mặt cả ở cổ và đường viền hàm

Đường viền hàm và cổ là vị trí dễ bị bám bẩn và tích tụ bụi bẩn. Do đó, bạn cũng nên vệ sinh ở những vùng này. Khi massage làm sạch da mặt, hãy xoa nhẹ các ngón tay theo hướng lên trên để lưu thông tuần hoàn và giúp làn da căng bóng tự nhiên.

Mỗi lần rửa mặt xong không được dùng khăn mặt lau khô

Lau khăn mặt có thể làm mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Chưa kể khăn mặt thô, ráp sẽ làm cho da bị kích thích dễ sinh ra nếp nhăn và sản sinh vi khuẩn. Cách tốt nhất để làm sạch da là sử dụng đầu ngón tay massage trong vòng 1 hoặc 2 phút hoặc dùng giấy sạch chấm hết nước.

Không quên bước thoa toner và dưỡng ẩm

Đừng xem thường việc rửa mặt, tất tần tật những lưu ý mà chị em cần biết để chăm da sạch đến từng lỗ chân lông - Ảnh 3

 

sau khi rửa mặt da sẽ khô đi, toner sẽ phát huy các tác dụng như cân bằng độ pH cho da, làm sạch da, se khít lỗ chân lông… Không chỉ vậy, sử dụng toner còn tạo bước đệm cho quá trình dưỡng da. Sử dụng các sản phẩm điều trị, kem dưỡng ẩm cho da để khiến da không bị thiếu nước. Khi duy trì được việc dưỡng ẩm thường xuyên, bạn sẽ sở hữu được một làn da căng mịn sau khi rửa mặt. Ngược lại, chị em sẽ cảm thấy da rất khô, bong tróc, nhạy cảm nếu không được dưỡng ẩm.

Không nên tẩy tế bào chết quá nhiều

Như chúng ta đã biết, tẩy da chết là một trong những bước chăm sóc da cực kỳ quan trọng đối với làn da chị em phụ nữ. Thế nhưng, việc lạm dụng tẩy tế bào chết quá nhiều sẽ khiến làn da mau chóng bị bào mòn, khả năng bảo vệ da dưới tác động xấu của môi trường bị suy giảm. Chúng ta chỉ nên tẩy tế bào chết 1 - 2 lần/tuần là an toàn. 

 

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