Học hỏi cách makeup tự nhiên từ sao Hàn xuyên đến Hollywood để nàng có ảnh thẻ, ảnh căn cước đẹp như mơ

Làm đẹp 01/07/2022 08:15

“Say bye” với những tấm ảnh thẻ dìm nhan sắc bằng 4 phong cách makeup như không makeup sau

Ảnh thẻ từ lâu là nỗi “ám ảnh” với hầu hết mọi cô gái vì vào ảnh lúc nào cũng bị “dìm”, kém sắc hơn rất nhiều nếu không gặp được đúng photo có tâm. Nhưng chụp ảnh thẻ với lớp makeup quá dày lại không phù hợp, thậm chí khiến khuôn mặt hơi “dừ” và lỗi thời, che đi mất những đường nét vốn có. Hãy học theo và áp dụng ngay các cách trang điểm tự nhiên xuyên lục địa từ các sao Hàn đến các sao Hollywood ở bài viết này.

Makeup trong suốt

Từ lâu, trang điểm trong suốt "có mà như không" đã là một trong những phong cách makeup được nhiều idol Hàn Quốc lăng xê. Kiểu makeup này giúp gương mặt bạn trở nên rạng rỡ, đầy sức sống nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên vốn có. Nhưng để có một lớp trang điểm trong suốt như sương mai đặc trưng của con gái Hàn, bạn nhất định phải nhớ các lưu ý này.

Học hỏi cách makeup tự nhiên từ sao Hàn xuyên đến Hollywood để nàng có ảnh thẻ, ảnh căn cước đẹp như mơ - Ảnh 1

Giữ đôi mắt đẹp tự nhiên cùng dáng lông mày ngang hay lông mày hơi kéo về phía dưới giúp lớp trang điểm trông tự nhiên và cũng phù hợp với phần lớn khuôn mặt châu Á.

Một tip khi sử dụng son ở đây, các nàng nên sử dụng những thỏi son có dưỡng ẩm và độ bóng nhất định, như thế sẽ phù hợp với phong cách trang điểm trong suốt hơn.

Má hồng là bước cuối cùng để hoàn thiện cho phong cách makeup trong suốt. Nên chọn những tông màu tươi tắn, nhẹ nhàng, tông da thiên vàng thì nên sử dụng những màu san hô sẽ khiến gương mặt trở nên hài hòa và tự nhiên hơn.

Style học sinh Hàn Quốc

Điểm đặc biệt trong phong cách makeup này chính là tận dụng tối đa ưu điểm của cushion để tạo nên lớp nền trông như làn da em bé. Với đặc điểm mỏng - mịn - nhẹ - tự nhiên, trang điểm bằng phấn nước - cushion là  lựa chọn hàng đầu của các cô nàng nữ sinh Hàn Quốc để có lớp trang điểm tự nhiên, mà lại lâu trôi, giữ được cả ngày.

Học hỏi cách makeup tự nhiên từ sao Hàn xuyên đến Hollywood để nàng có ảnh thẻ, ảnh căn cước đẹp như mơ - Ảnh 2

 

Lông mày chỉ gảy theo khuôn và kẻ thật nhạt. Để mắt trông thật to, tròn và đáng yêu, các nữ sinh Hàn kẻ một đường nhỏ bằng chì mày xuống bọng mắt tạo nên đôi mắt cười. 

Cuối cùng, thay vì sử dụng phấn má dạng bột thông thường thì phấn má hồng dạng kem chính là vũ khí bí mật để tạo nên đôi má ửng hồng tự nhiên của các cô nàng nữ sinh Hàn Quốc. Kết hợp cùng son tint chỉ đánh phần lòng môi, đôi môi bạn sẽ trông thật căng đầy và hồng hòa một cách rất tự nhiên.

Phong cách “Glowy Coral”

Học hỏi cách makeup tự nhiên từ sao Hàn xuyên đến Hollywood để nàng có ảnh thẻ, ảnh căn cước đẹp như mơ - Ảnh 3

 

Nếu là người yêu phong cách thơ mộng và tươi trẻ thì các nàng nhất định không được bỏ qua phong cách trang điểm tone màu hồng san hô độc đáo này. Điểm nổi bật chính là lớp nền căng bóng và đôi mắt lấp lánh biết cười. Các bạn chỉ cần dùng 3 màu san hô với 3 tông màu từ nhạt đến đậm.

  • Tông san hô nhạt nhất: nên dùng màu mắt dạng lì, đánh lên toàn bộ bầu mắt, để giúp 2 màu sau rõ màu hơn.
  • Màu san hô đậm vừa: bạn dùng màu san hô có ánh nhũ mịn, ánh vàng, đánh lên phần bầu mắt đến đến hốc mắt.
  • Tông san hô đậm nhất: các bạn chọn tông san hô đậm, nhũ ánh cam. Đánh lên ⅓ bầu mắt, để nhấn đậm cho phần mắt.

Kết thúc đôi mắt long lanh, các bạn vẽ eyeliner có màu nâu và kẻ sát mí trên, để đôi mắt thêm sâu, nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên cho kiểu trang điểm này nhé.

Xu hướng "Clean Girl Makeup"

Học hỏi cách makeup tự nhiên từ sao Hàn xuyên đến Hollywood để nàng có ảnh thẻ, ảnh căn cước đẹp như mơ - Ảnh 4

 

Nếu thường xuyên truy cập TikTok gần đây bạn sẽ dễ dàng thấy các video hướng dẫn phong cách trang điểm “Clean Girl”. Đặc trưng của xu hướng này là lớp nền hoàn hảo như da thật, vẻ ngoài tươi tắn, đôi má ửng hồng và đôi môi màu nude căng mọng. Phong cách makeup này giúp cải thiện làn da tự nhiên và làm nổi bật vẻ đẹp “mộc” nhất của bạn. 

Học hỏi cách makeup tự nhiên từ sao Hàn xuyên đến Hollywood để nàng có ảnh thẻ, ảnh căn cước đẹp như mơ - Ảnh 5

 

Bạn sẽ dễ dàng thực hiện phong cách trang điểm này với 7 bước cơ bản bao gồm: 

  1. Kem chống nắng. Thay vì dùng kem nền hay cushion như các kiểu trang điểm khác, phong cách clean girl tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên nhất và tất cả những gì bạn cần làm chỉ là một lớp kem chống nắng.
  2. Che khuyết điểm giúp bạn có một làn da hoàn hảo nhưng không bị “nặng” mặt
  3. Gãy nhẹ chân mày theo khuôn có sẵn 
  4. Dùng 1 màu mắt trung tính cho toàn bộ bầu mắt
  5. Kẹp mi và chuốt mascara 
  6. Sử dụng má hồng dạng kem giúp đôi má ửng hồng tự nhiên
  7. Cuối cùng là màu son thiên nude giúp đôi môi căng mọng 

Hãy nhớ trang điểm thật nhẹ nhàng và nương theo vẻ đẹp sẵn có của bản thân là bạn đã hoàn thành một makeup look “Clean Girl” thời thượng như các sao Hollywood.

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