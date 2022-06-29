Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt

Làm đẹp 29/06/2022 11:47

Nếu hè này các nàng đang có ý định "F5" mái tóc thì đây là 10 gợi ý về màu tóc nâu hot nhất hiện nay cho các nàng tham khảo.

Nâu là màu tóc đẹp dễ nhuộm và phù hợp với mọi tone da, giúp tôn lên vẻ đẹp mái tóc bạn. Dù bạn có làn da sáng hay ngâm đều có thể thử các tông tóc nâu dễ dàng bởi vẻ ma mị, thời thượng luôn được chị em yêu thích.

1. Nâu sáng khói

Nâu sáng khói là màu tóc chưa bao giờ hết hot trong làng thời trang tóc. Màu tóc nâu sáng khói mang đến cho bạn nét "tây" hơn, trẻ trung, và cực dễ gây ấn tượng với người khác.

Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh 1

2. Màu nâu ánh đỏ

Với tông màu của nâu đỏ hầu như không cần phải tẩy tóc giúp tóc ít hư tổn và không kén da. Nâu đỏ là sự kết hợp giữa sắc nâu trầm lắng và sắc đỏ quyến rũ, nổi bật, giúp da trông tươi tắn và hồng hào hơn. Chính vì vậy, mà màu nhuộm này luôn được các chị em săn đón.

Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh 2

3. Màu nâu ánh rêu

Nâu sáng ánh rêu sẽ mang đến cho bạn diện mạo mới, khác lạ nhưng không quá nổi bật là màu tóc vẫn luôn chiếm được trái tim của giới trẻ nói chung và các bạn nữ nói riêng. Tuy nhiên, màu này lại rất dễ bị phai, các nàng nhớ tham khảo cách chăm sóc riêng cho tóc nhuộm nhé!

Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh 3

4. Nhuộm highlight cho tóc nâu

Sự kết hợp nâu và các light nối khác màu sẽ mang đến một mái tóc ấn tượng, đầy vẻ cá tính. Màu tóc này sẽ phù hợp với mọi kiểu tóc từ ngắn đến dài hay xoăn hoặc thẳng. Màu light nâu sáng sẽ là một gợi ý phù hợp cho bạn vì đây là màu mà các bạn Gen Z đang cực thích.

Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh 4

5. Nâu Chocolate

Với những nàng muốn nhuộm tóc nhưng không muốn quá nổi bật thì nâu chocolate sẽ là lựa chọn số 1. Không chỉ có khả năng nâng tone da thần thánh, đây còn là màu nhuộm tóc thể hiện rất rõ nét trưởng thành và quyến rũ của người phụ nữ. Chính vì thế, mà nâu socola là một màu tóc "quốc dân" của phái nữ Châu Á và không có dấu hiệu của sự lỗi mốt.

Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh 5

6. Nâu hạt dẻ

Đây cũng là màu tóc rất rất quen thuộc của các bạn nữ Châu Á. Mặc dù trông không khác màu nâu chocolate nhưng nâu hạt dẻ sẽ tạo hiệu ứng óng ánh hơn cho mái tóc và không cần tẩy tóc. Màu tóc này “phủ sóng” ở khắp nơi, từ những bạn còn đi học, cho tới các cô nàng công sở hay thậm chí là cả những ngôi sao giới showbiz cũng đều từng nhuộm tóc nâu hạt dẻ này.

Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh 6

7. Nâu ánh cam

Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa việc pha trộn màu nâu trầm với màu cam chói mang đến cho bạn sự trẻ trung, cá tính và rất sang trọng, tạo nên sự cá tính cho mái tóc của chị em. Đặc biệt phù hợp với mọi kiểu tóc, từ ngắn cho đến dài, xoăn cho đến thẳng.

Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh 7 

8. Nâu tây sáng

Đây là màu tóc vô cùng sành điệu, tóc nâu sáng kết hợp uốn gợn sóng sẽ khiến bạn thêm nổi bật và chưa bao giờ hết hot trong làng thời trang tóc hiện nay. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những bạn muốn đổi mới bản thân.

Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh 8

9. Màu nâu ombre

Nếu bạn đã có sẵn màu nền là các màu nâu hạt dẻ, nâu trầm,... thì lựa chọn đổi thành nâu ombre sẽ giúp bạn "lột xác" cực thành công. Với tóc dài các nàng có thể uốn đuôi hoặc để mái bay để tăng thêm sự quyến rũ.

Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh 9

10. Màu nâu ánh đồng

Màu nâu ánh đồng luôn là mẫu màu tóc rất được lòng sao Hàn Quốc. Màu tóc này là sự kết hợp giữa màu nâu và đồng tạo cảm giác như nhuộm 3D làm tóc sáng bóng và chắc khỏe.

Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt - Ảnh 10
Mách bạn mẹo làm đẹp "độc - lạ" từ các cô gái xứ Hàn: Mỡ ngựa, trang điểm "lặn" đều mang lại hiệu quả bất ngờ

Mách bạn mẹo làm đẹp "độc - lạ" từ các cô gái xứ Hàn: Mỡ ngựa, trang điểm "lặn" đều mang lại hiệu quả bất ngờ

Được mệnh danh là thiên đường làm đẹp Châu Á, các tín đồ làm đẹp Hàn Quốc chẳng bao giờ khiến ta thất vọng vì những cách làm đẹp "độc-lạ" không ai nghĩ đến nhưng hiệu quả lại vô cùng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   5 màu tóc mùa hè nâu sáng Bí Quyết Chọn Kiểu Tóc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 0 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới