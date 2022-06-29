Trẻ ra 5 tuổi khi đổi sang 10 màu tóc nâu sáng này, vừa tôn da vừa phù hợp với nhiều gương mặt

Nâu là màu tóc đẹp dễ nhuộm và phù hợp với mọi tone da, giúp tôn lên vẻ đẹp mái tóc bạn. Dù bạn có làn da sáng hay ngâm đều có thể thử các tông tóc nâu dễ dàng bởi vẻ ma mị, thời thượng luôn được chị em yêu thích.

Với tông màu của nâu đỏ hầu như không cần phải tẩy tóc giúp tóc ít hư tổn và không kén da. Nâu đỏ là sự kết hợp giữa sắc nâu trầm lắng và sắc đỏ quyến rũ, nổi bật, giúp da trông tươi tắn và hồng hào hơn. Chính vì vậy, mà màu nhuộm này luôn được các chị em săn đón.

Nâu sáng khói là màu tóc chưa bao giờ hết hot trong làng thời trang tóc. Màu tóc nâu sáng khói mang đến cho bạn nét "tây" hơn, trẻ trung, và cực dễ gây ấn tượng với người khác.

3. Màu nâu ánh rêu

Nâu sáng ánh rêu sẽ mang đến cho bạn diện mạo mới, khác lạ nhưng không quá nổi bật là màu tóc vẫn luôn chiếm được trái tim của giới trẻ nói chung và các bạn nữ nói riêng. Tuy nhiên, màu này lại rất dễ bị phai, các nàng nhớ tham khảo cách chăm sóc riêng cho tóc nhuộm nhé!

4. Nhuộm highlight cho tóc nâu

Sự kết hợp nâu và các light nối khác màu sẽ mang đến một mái tóc ấn tượng, đầy vẻ cá tính. Màu tóc này sẽ phù hợp với mọi kiểu tóc từ ngắn đến dài hay xoăn hoặc thẳng. Màu light nâu sáng sẽ là một gợi ý phù hợp cho bạn vì đây là màu mà các bạn Gen Z đang cực thích.

5. Nâu Chocolate

Với những nàng muốn nhuộm tóc nhưng không muốn quá nổi bật thì nâu chocolate sẽ là lựa chọn số 1. Không chỉ có khả năng nâng tone da thần thánh, đây còn là màu nhuộm tóc thể hiện rất rõ nét trưởng thành và quyến rũ của người phụ nữ. Chính vì thế, mà nâu socola là một màu tóc "quốc dân" của phái nữ Châu Á và không có dấu hiệu của sự lỗi mốt.

6. Nâu hạt dẻ

Đây cũng là màu tóc rất rất quen thuộc của các bạn nữ Châu Á. Mặc dù trông không khác màu nâu chocolate nhưng nâu hạt dẻ sẽ tạo hiệu ứng óng ánh hơn cho mái tóc và không cần tẩy tóc. Màu tóc này “phủ sóng” ở khắp nơi, từ những bạn còn đi học, cho tới các cô nàng công sở hay thậm chí là cả những ngôi sao giới showbiz cũng đều từng nhuộm tóc nâu hạt dẻ này.

7. Nâu ánh cam

Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa việc pha trộn màu nâu trầm với màu cam chói mang đến cho bạn sự trẻ trung, cá tính và rất sang trọng, tạo nên sự cá tính cho mái tóc của chị em. Đặc biệt phù hợp với mọi kiểu tóc, từ ngắn cho đến dài, xoăn cho đến thẳng.

8. Nâu tây sáng

Đây là màu tóc vô cùng sành điệu, tóc nâu sáng kết hợp uốn gợn sóng sẽ khiến bạn thêm nổi bật và chưa bao giờ hết hot trong làng thời trang tóc hiện nay. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những bạn muốn đổi mới bản thân.

9. Màu nâu ombre

Nếu bạn đã có sẵn màu nền là các màu nâu hạt dẻ, nâu trầm,... thì lựa chọn đổi thành nâu ombre sẽ giúp bạn "lột xác" cực thành công. Với tóc dài các nàng có thể uốn đuôi hoặc để mái bay để tăng thêm sự quyến rũ.

10. Màu nâu ánh đồng

Màu nâu ánh đồng luôn là mẫu màu tóc rất được lòng sao Hàn Quốc. Màu tóc này là sự kết hợp giữa màu nâu và đồng tạo cảm giác như nhuộm 3D làm tóc sáng bóng và chắc khỏe.