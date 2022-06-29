Mách bạn 4 kiểu trang điểm cực hợp với son đỏ giúp nàng tỏa sáng mà không bị “dừ” đi chút nào

Làm đẹp 29/06/2022 17:12

Nhiều người nghĩ son đỏ sẽ khiến gương mặt “dừ” hơn và rất kén người. Tuy nhiên, khi biết những tips dưới đây, bạn có thể sẽ mê mệt màu son đỏ quyền lực và đầy quyến rũ ngay đấy.

Màu son đỏ vốn đã nổi bật, thay vì một lớp make up cầu kì dễ khiến bạn già đi chục tuổi. Hãy áp dụng thử cách trang điểm tối giản, tập trung vào phần mắt và môi để làm nổi bật nét đẹp tự nhiên của bản thân, tuy đơn giản nhưng vẫn đầy thu hút.

Mách bạn 4 kiểu trang điểm cực hợp với son đỏ giúp nàng tỏa sáng mà không bị “dừ” đi chút nào - Ảnh 1

 Một chút phấn nhũ

Đối với những bạn yêu thích phong cách trang điểm tự nhiên, lựa chọn phấn mắt nhũ có tông màu sáng như màu hồng phấn, hồng san hô, màu cam đất… Đây là những tông màu mắt tươi sáng giúp đôi mắt nổi bật hơn với lớp nền tự nhiên, nhẹ nhàng. Còn đối với kiểu trang điểm ấn tượng cho những buổi tiệc, sự kiện, phấn mắt nhũ màu đậm hơn một chút sẽ phù hợp hơn.

Những màu mắt nhũ quá đậm hay những tông màu tối nếu không biết cách phối sẽ khiến đôi mắt tối sầm, đi ngược lại với công dụng của phấn mắt nhũ.  Khi tán nhũ bạn chỉ nên tán thật nhẹ ở khoảng giữa bầu mắt trên và một chút ở khóe mắt dưới, việc đánh mắt nhũ như này đảm bảo sẽ giúp bạn chiếm spotlight vì vẻ thời thượng và sang chảnh hết nấc.

Phấn mắt màu trung tính

Mách bạn 4 kiểu trang điểm cực hợp với son đỏ giúp nàng tỏa sáng mà không bị “dừ” đi chút nào - Ảnh 2

Nếu bạn không thích phấn nhũ thì có thể lựa chọn phấn mắt có hiệu ứng lì cùng gam màu trung tính. Màu trung tính là gam màu rất sang trọng, giúp đôi mắt bạn có chiều sâu và gợi cảm hơn khi được nhấn nhá đúng cách, chưa kể kết hợp cùng son đỏ giúp lớp trang điểm của bạn không bị "lố".

Đây có lẽ là gam màu cơ bản nhất mà các bạn gái nên sắm cho mình để trang điểm trong hầu hết các sự kiện từ họp mặt bạn bè, đi chơi, dự các bữa tiệc hay sự kiện. Chỉ cần chọn 1 gam màu trung tính đậm hơn 1 bước so với làn da đó, rồi dùng cọ tán nhẹ lên toàn bộ bầu mắt. Mẹo nhỏ cho các nàng, để tạo chiều sâu cho đôi mắt, hãy dùng gam màu đậm hơn nhấn ở phần đuôi và phần khoé mắt sẽ giúp đôi mắt bạn thêm to tròn và quyến rũ hơn.

Kẻ eyeliner sắc sảo

Mách bạn 4 kiểu trang điểm cực hợp với son đỏ giúp nàng tỏa sáng mà không bị “dừ” đi chút nào - Ảnh 3

Kẻ mắt (kẻ eyeliner) được xem là một trong những bước trang điểm thiết yếu giúp chị em có được đôi mắt đẹp hơn và cuốn hút hơn. Trong mọi chu trình trang điểm dù là phong cách tự nhiên hay tiệc tùng “sang chảnh”, những đường vẽ eyeliner sắc sảo là điều không thể thiếu để tăng thêm sự tự tin trong mọi hoàn cảnh, dù là môi trường công sở nghiêm chỉnh hay những bữa hội họp tưng bừng cùng hội chị em. Lưu ý nhỏ, nếu bạn là “newbie” trong lĩnh vực trang điểm và chưa thành thạo thì một chiếc chì kẻ mắt hay bút dạ sẽ là lựa chọn hợp lý, và đừng quên chọn những loại kẻ mắt chống nước, lâu trôi tốt để giữ đường kẻ mắt được lâu hơn nhé.

“Puppy eyes” 

Nếu đã có “Cat eyes” thì gần đây đường đua làm đẹp xôn xao với sự tham gia của “Puppy eyes”.

Mách bạn 4 kiểu trang điểm cực hợp với son đỏ giúp nàng tỏa sáng mà không bị “dừ” đi chút nào - Ảnh 4

Nếu những đôi mắt mèo (Cat eyes) cổ điển, truyền thống thì những đôi mắt cún con (Puppy eyes) sẽ mang đến một vẻ ngoài thật ngọt ngào và đáng yêu, trong trẻo và lay động mọi ánh nhìn. Là phiên bản “úp ngược” của mắt mèo, bạn hãy kẻ viền mắt mảnh nhưng kéo dài và phần đuôi chúc xuống như vậy sẽ giúp đôi mắt to tròn hơn. Đừng quên chọn màu phấn mắt nhạt và tươi sáng, làm nổi bật mí mắt trong cũng như bọng mắt nữa nhé!

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