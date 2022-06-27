Nếu duy trì những thói quen xấu này, đừng hỏi tại sao bạn lại già đi 10 tuổi

Trẻ em khi ngồi học, người lớn khi ngồi làm việc như thợ may, nhân viên văn phòng... nếu ngồi sai tư thế, ngồi gù lưng, vặn sườn... đều khiến bạn nhanh già. Bởi tư thế ngồi sai có thể làm lệch vẹo xương sống, các cơ bắp và xương của bạn sẽ trở nên căng thẳng kéo dài. Khi đau đớn và mệt mỏi kéo dài cũng có thể gây biến dạng xương vĩnh viễn. Khi đã gù lưng, vẹo cột sống, đau nhức xương khớp thì làm gì bạn cũng nhanh già.

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi chị em phải cố gắng rất nhiều. Nhiều áp lực khiến bạn căng thẳng kéo dài làm sản sinh ra chất cortisol, chất này phá vỡ collagen làm cho làn da hết căng, kém mịn màng, khiến bạn già đi nhanh chóng. Ngoài ra, việc bạn thường xuyên căng thẳng mệt mỏi cũng là căn nguyên của nhiều căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, cao huyết áp, động mạch vành... Để tốt cho sức khỏe và sắc đẹp bạn nên sống thư thái, hạn chế những lo âu mệt mỏi.

Hấp thụ quá nhiều đường

Chế độ ăn nhiều đường không tốt cho sức khỏe và tăng nguy cơ mắc tiểu đường týp 2.

Chế độ ăn nhiều đường và carbohydrate như bánh mì, gạo, khoai tây có thể dẫn đến glycation trong da. Đây là nơi mà các phân tử đường gắn với collagen và khiến da mất đi độ dẻo dai và tính linh hoạt dẫn tới ít đàn hồi và dễ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời hơn.

Thiếu ngủ

Ngủ 8 tiếng mỗi đêm là liều thuốc hoàn hảo giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày và giữ cho làn da của bạn trông trẻ trung hơn. Thiếu ngủ có thể gây quầng thâm quanh mắt và làn da thiếu ánh sáng. Trong ngày, tế bào da của chúng ta phải “chiến đấu” chống lại những tổn thương gây ra bởi ánh sáng mặt trời, bụi bẩn và ô nhiễm. Giấc ngủ rất quan trọng vì nó giúp giảm hormone stress, khiến các tế bào có thời gian phục hồi và tái tạo.

Không sử dụng kem chống nắng

Sự tác động mạnh mẽ của tia UV, tia tử ngoại và các gốc tự do gây hại cho da tích tụ dần khiến cấu trúc da bề mặt bị tổn thương nặng nề, hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ nghiêm trọng. Điều đó dẫn đến độ đàn hồi và sự săn chắc của làn da bị giảm đáng kể, dẫn đến việc lão hóa da. Bên cạnh đó, khi da bị tổn thương, làn da trở nên “yếu đuối mỏng manh” hơn, thậm chí lộ rõ cả mao mạch, thì sự sản sinh và tổng hợp collagen cũng bị cản trở, khiến da nhăn, chảy xệ.

Đó là lý do chị em chúng ta cần đặc biệt lưu ý về việc sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi những tác nhân gây hại từ tia nắng mặt trời.

Thường xuyên uống rượu, bia

Rượu bia không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cơ quan nội tạng như gan, tim mà còn khiến bạn đau đầu vào buổi sáng hôm sau và đặc biệt nhất chất cồn đẩy nhanh tốc độ lão hóa của khuôn mặt bạn. Đồng thời còn khiến hình thành quầng thâm và bọng mắt, làn da khô, bong tróc thậm chí lốm đốm nốt thâm, các nếp nhăn hình thành, tóc trở nên xơ cứng dễ gãy rụng. Lý do đằng sau hiện tượng này là vì lượng đường trong các chất kích thích gây rối loạn vi khuẩn trong ruột hình thành tàn nhang, làm tăng đột biến insulin và làm mất đi các vitamin, chất dinh dưỡng quan trọng.

Thường xuyên uống cà phê

Caffeine có tác dụng như một loại thuốc thanh lọc, làm tăng bài tiết, giảm cân,... nhưng lại làm suy giảm độ ẩm của cơ thể. Khi độ ẩm cơ thể giảm, da bạn sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, khiến da xỉn màu và nhăn nheo. Chưa kể, việc cà phê bám trên răng khiến răng ố vàng, mất thẩm mỹ. Nhưng bạn cũng không nên từ bỏ hoàn toàn loại đồ uống này, bởi các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê có một số lợi ích cho sức khỏe, và giảm bớt nguy cơ ung thư da.