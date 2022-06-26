Bật mí cách ăn bơ “đúng chuẩn” để có vóc dáng như mơ mà không sợ phản ứng ngược.

Làm đẹp 26/06/2022 02:01

Bơ đã vào mùa, chị em còn chưa rõ về lợi ích hay cách ăn bơ sao cho đúng thì mau mau lưu lại những kiến thức dưới đây.

Chắc hẳn các nàng sẽ e ngại và nghĩ rằng “Bơ rất béo, vì khoảng 77% lượng calo của bơ là chất béo sẽ khiến bạn tăng cân?”. Tuy nhiên các chất béo này chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn (axit oleic) - đây được coi là chất béo rất tốt cho sức khỏe giúp giảm viêm, giảm nguy cơ phát triển bệnh tim và đặc biệt phù hợp với chế độ ăn kiêng chất béo, giữ dáng, giảm cân mà vẫn bảo vệ sức khỏe. 

Quả bơ giúp chị em đẹp từ “da đến dáng”

Bật mí cách ăn bơ “đúng chuẩn” để có vóc dáng như mơ mà không sợ phản ứng ngược. - Ảnh 1

 

Da

Một trong những loại trái cây tốt cho da, lại được chị em yêu thích chính là bơ. Không chỉ thơm ngon, bơ còn chứa nhiều dưỡng chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, acid béo Omega – 3… . Vitamin E có trong trái bơ giúp bảo vệ các axit béo chống lại sự oxy hóa, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của tế bào giúp làn da luôn tươi trẻ và săn chắc. Vitamin A trong bơ không chỉ có tác dụng sáng mắt mà còn giúp lột bỏ lớp da chết, thúc đẩy sản xuất collagen làm cho da căng mịn nên bơ có tác dụng mạnh mẽ đối với những làn da nhăn nheo, thâm nám. 

Bơ còn giúp giảm lượng cholesterol xấu, giúp ổn định hệ tim mạch và huyết áp. Vì vậy đây là loại quả mà chị em nên ăn mỗi ngày để giữ gìn nhan sắc, sức khỏe.

Bật mí cách ăn bơ “đúng chuẩn” để có vóc dáng như mơ mà không sợ phản ứng ngược. - Ảnh 2

 

Dáng

Bơ chứa nhiều chất xơ và axit béo oleic. Axit béo oleic được chứng minh rằng có thể ngăn chặn sự phân bố mỡ của cơ thể quanh bụng, làm giảm ngay tình trạng béo bụng. Nó  làm chậm quá trình giải phóng thức ăn từ dạ dày, khiến bạn no lâu hơn và đồng nghĩa với việc bạn sẽ không phải ăn thêm món gì khác giữa các bữa ăn chính hoặc sẽ ăn ít hơn ở bữa ăn tiếp theo. 

Tất cả những yếu tố này khiến bơ trở thành một công cụ có giá trị trong việc điều chỉnh sự thèm ăn và giảm cân.

 

Bật mí cách ăn bơ “đúng chuẩn” để có vóc dáng như mơ mà không sợ phản ứng ngược. - Ảnh 3

 

Cách ăn bơ tốt cho sức khỏe

  1. Với hầu hết các loại trái cây tươi, trong đó có bơ, để đảm bảo cơ thể tiêu thụ được nhiều dưỡng chất, vitamin từ trái cây nhất, bạn nên ăn trước bữa ăn từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ.
  2. Chỉ ăn tối đa ½ quả bơ/ngày, không ăn nhiều hơn để tránh lượng calo, chất béo tích trữ nhiều, gây tăng cân.
  3. Nên ăn bơ vào buổi sáng để hấp thụ lượng dưỡng chất tối đa. Đặc biệt, ăn vào buổi sáng, bạn sẽ không lo lượng calo trong bơ tích tụ nhiều thành mỡ thừa.
  4. Khi ăn bơ nên ăn mọi phần, lấy hết thịt từ phần màu vàng đến phần thịt màu xanh đậm gần sát vỏ, không bỏ qua phần thịt màu xanh đậm vì nó chứa nhiều dưỡng chất nhất quả bơ.
  5. Có thể ăn chung với các trái cây khác, chế biến thành món salad, làm sinh tố, kem, đồ uống đều thích hợp.

Bơ rất tốt cho sức khỏe nhưng sẽ tốt hơn khi bạn ăn bơ đúng thời điểm. Vì thế những thông tin trên đây sẽ vô cùng quý giá cho bạn đấy.

 

Ăn chuối xong đừng vội bỏ vỏ, vì bạn sẽ bất ngờ trước công dụng làm đẹp da từ vỏ chuối đấy!

Ăn chuối xong đừng vội bỏ vỏ, vì bạn sẽ bất ngờ trước công dụng làm đẹp da từ vỏ chuối đấy!

Chuối là loại trái cây rất giàu dinh dưỡng và có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với phần hay bị bỏ đi khi ăn là vỏ chuối lại là một nguyên liệu làm đẹp giá trị cho làn da.

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