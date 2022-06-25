5 công thức nước detox nhanh - gọn - lẹ mất chưa tới 5 phút để thanh lọc cơ thể hỗ trợ giảm cân.

Làm đẹp 25/06/2022 12:17

Xu hướng chăm sóc sức khỏe và thực hiện giảm cân bằng các phương pháp tự nhiên, an toàn như nước detox được nhiều bạn trẻ yêu thích và hưởng ứng tích cực.

Nước detox là một loại thức uống đang được mọi người sử dụng hằng ngày để thay thế các thức uống không tốt cho sức khỏe, hạn chế nạp các độc tố vào cơ thể. Đồng thời, với sự kết hợp giữa nước lọc cùng nhiều loại rau quả và trái cây ít đường nên thức uống còn có khả năng thanh lọc cơ thể, giải độc, bổ sung vitamin, chất xơ, giúp các cơ quan trong cơ thể đào thải những độc tố, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh, làm việc tốt hơn và thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả.

5 công thức nước detox nhanh - gọn - lẹ mất chưa tới 5 phút để thanh lọc cơ thể hỗ trợ giảm cân. - Ảnh 1

Detox mật ong ấm

Trong đông y, mật ong có vị ngọt, tính bình, có khả năng kháng viêm, đào thải độc tố. Các thành phần dinh dưỡng trong mật ong hỗ trợ tối đa việc cải thiện hàm lượng glycogen và huyết sắc tố của gan. Nhờ đó giúp thanh lọc gan, tăng cường khả năng giải độc gan. 

Mỗi sáng chỉ cần uống 1 thìa mật ong pha vào nước ấm sẽ rất tốt cho việc làm sạch đường ruột, loại bỏ “rác” trong cơ thể. Mật ong cũng là thực phẩm có thể bổ sung năng lượng cao gấp 5 lần sữa, giúp loại bỏ cảm giác đói, loại bỏ mệt mỏi, khiến tinh thần phấn chấn hơn.

Detox gừng & trà xanh

Trà xanh giàu catechin là một loại chất chống oxy hóa thực vật có thể cải thiện chức năng gan và làm giảm lượng chất béo trong gan. Do đó, uống trà xanh có vào buổi sáng, rất tốt cho gan. Tính cay nóng của gừng cùng những tinh chất tốt còn có tác dụng trong điều trị các triệu chứng tiêu hóa như: ợ hơi, ợ chua, ợ nóng,…điều trị bệnh viêm loét dạ dày.

Detox gừng trà xanh hỗ trợ tốt cho việc giảm cân, thanh lọc cơ thể một cách hiệu quả. Trà xanh kết hợp với gừng thích hợp dùng vào mỗi buổi sáng, cho bạn một buổi sáng vừa tỉnh táo vừa nhẹ nhàng cơ thể. Nên uống trước khi ăn khoảng 30 phút sẽ giúp thức ăn dễ tiêu thụ, hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

5 công thức nước detox nhanh - gọn - lẹ mất chưa tới 5 phút để thanh lọc cơ thể hỗ trợ giảm cân. - Ảnh 2

Detox nước đậu đen rang

Chất xơ trong thực phẩm, đặc biệt là trong đậu đen được công nhận là một yếu tố quan trọng trong việc giảm cân và kiểm soát cân nặng bằng cách thúc đẩy trong hệ tiêu hóa của cơ thể. Nước đậu đen giàu chất xơ có vai trò làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm sự thèm ăn, khiến mọi người cảm thấy no lâu hơn so với việc sử dụng các loại sản phẩm khác. Do đó làm giảm lượng calo tổng thể, giúp quá trình giảm cân dễ dàng hơn.

Detox chanh, gừng & dưa chuột

Loại nước uống detox này có tác dụng ngăn chặn cơn đói và sự thèm ăn, khiến bạn cảm thấy no lâu. Ngoài ra nó còn kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột nhanh cũng như cung cấp độ ẩm cần thiết cho cơ thể. Từ đó không chỉ giúp bạn giảm cân hiệu quả mà còn làm đẹp da. 

Nên uống nước chanh gừng ấm trước khi ăn khoảng 20 phút. Giảm cân hiệu quả nhất là uống vào buổi sáng, khi đó cơ thể sẽ giảm cảm giác thèm ăn, tăng cảm giác no.

5 công thức nước detox nhanh - gọn - lẹ mất chưa tới 5 phút để thanh lọc cơ thể hỗ trợ giảm cân. - Ảnh 3

Cafe đen

Caffeine trong cà phê là chất sinh nhiệt rất tốt, kích thích trao đổi chất, giúp axit béo trong máu chuyển hóa thành năng lượng dễ tiêu thụ mang lại cho bạn một vóc dáng thon gọn và đào thải các độc tố giúp thanh lọc cơ thể.

Tuy nhiên, cà phê có thể gây khó ngủ, nên tốt nhất chỉ nên uống khoảng 200-400mg caffeine/ ngày (tương đương với khoảng 2-3 tách cà phê). Uống cafe đen nóng không đường và loại rang xay sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

 

Ăn chuối xong đừng vội bỏ vỏ, vì bạn sẽ bất ngờ trước công dụng làm đẹp da từ vỏ chuối đấy!

Ăn chuối xong đừng vội bỏ vỏ, vì bạn sẽ bất ngờ trước công dụng làm đẹp da từ vỏ chuối đấy!

Chuối là loại trái cây rất giàu dinh dưỡng và có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với phần hay bị bỏ đi khi ăn là vỏ chuối lại là một nguyên liệu làm đẹp giá trị cho làn da.

Xem thêm
Từ khóa:   các loại nước ép detox giảm cân công thức detox

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới