5 công thức nước detox nhanh - gọn - lẹ mất chưa tới 5 phút để thanh lọc cơ thể hỗ trợ giảm cân.

Detox gừng & trà xanh

Trà xanh giàu catechin là một loại chất chống oxy hóa thực vật có thể cải thiện chức năng gan và làm giảm lượng chất béo trong gan. Do đó, uống trà xanh có vào buổi sáng, rất tốt cho gan. Tính cay nóng của gừng cùng những tinh chất tốt còn có tác dụng trong điều trị các triệu chứng tiêu hóa như: ợ hơi, ợ chua, ợ nóng,…điều trị bệnh viêm loét dạ dày.

Detox gừng trà xanh hỗ trợ tốt cho việc giảm cân, thanh lọc cơ thể một cách hiệu quả. Trà xanh kết hợp với gừng thích hợp dùng vào mỗi buổi sáng, cho bạn một buổi sáng vừa tỉnh táo vừa nhẹ nhàng cơ thể. Nên uống trước khi ăn khoảng 30 phút sẽ giúp thức ăn dễ tiêu thụ, hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Detox nước đậu đen rang

Chất xơ trong thực phẩm, đặc biệt là trong đậu đen được công nhận là một yếu tố quan trọng trong việc giảm cân và kiểm soát cân nặng bằng cách thúc đẩy trong hệ tiêu hóa của cơ thể. Nước đậu đen giàu chất xơ có vai trò làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm sự thèm ăn, khiến mọi người cảm thấy no lâu hơn so với việc sử dụng các loại sản phẩm khác. Do đó làm giảm lượng calo tổng thể, giúp quá trình giảm cân dễ dàng hơn.

Detox chanh, gừng & dưa chuột

Loại nước uống detox này có tác dụng ngăn chặn cơn đói và sự thèm ăn, khiến bạn cảm thấy no lâu. Ngoài ra nó còn kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột nhanh cũng như cung cấp độ ẩm cần thiết cho cơ thể. Từ đó không chỉ giúp bạn giảm cân hiệu quả mà còn làm đẹp da.

Nên uống nước chanh gừng ấm trước khi ăn khoảng 20 phút. Giảm cân hiệu quả nhất là uống vào buổi sáng, khi đó cơ thể sẽ giảm cảm giác thèm ăn, tăng cảm giác no.

Cafe đen

Caffeine trong cà phê là chất sinh nhiệt rất tốt, kích thích trao đổi chất, giúp axit béo trong máu chuyển hóa thành năng lượng dễ tiêu thụ mang lại cho bạn một vóc dáng thon gọn và đào thải các độc tố giúp thanh lọc cơ thể.

Tuy nhiên, cà phê có thể gây khó ngủ, nên tốt nhất chỉ nên uống khoảng 200-400mg caffeine/ ngày (tương đương với khoảng 2-3 tách cà phê). Uống cafe đen nóng không đường và loại rang xay sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.