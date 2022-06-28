Ghi lại 4 tuyệt chiêu cực đơn giản nhưng giúp bạn thoát cảnh đôi môi thâm xì, nhợt nhạt thiếu sức sống.

Làm đẹp 28/06/2022 23:44

Những phương pháp tự nhiên trị thâm môi tại nhà vừa an toàn lại tiết kiệm mà chị em nào cũng cần đến.

Một đôi môi hồng hào, căng mọng sẽ làm bật lên sự tươi tắn và nét đẹp của khuôn mặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu được một đôi môi đẹp, hồng hào. Vì vậy, để điều trị thâm môi hiệu quả, trước tiên bạn cần tìm hiểu nguyên nhân nào khiến đôi môi của mình mất đi sắc tố hồng hào. 

Ghi lại 4 tuyệt chiêu cực đơn giản nhưng giúp bạn thoát cảnh đôi môi thâm xì, nhợt nhạt thiếu sức sống. - Ảnh 1

 

Nguyên nhân gây nên tình trạng thâm môi

Môi thâm có thể là kết quả của chứng tăng sắc tố trên môi. Đây là một tình trạng vô hại do mật độ melanin quá nhiều trong các lớp tế bào da. Các nguyên nhân gây tăng sắc tố môi có thể do:

  • Phơi nhiễm thường xuyên và với thời gian lâu dưới ánh nắng mặt trời.
  • Thiếu nước.
  • Hút thuốc lá.
  • Bị kích ứng với các sản phẩm dùng tại chỗ như kem đánh răng, son môi.
  • Dùng quá nhiều caffeine.
  • Thói quen mút môi.

May mắn là phần lớn những nguyên nhân này có thể được giải quyết bằng cách điều chỉnh lại thói quen và lối sống và các phương pháp giúp trị thâm môi dưới đây.

 

Ghi lại 4 tuyệt chiêu cực đơn giản nhưng giúp bạn thoát cảnh đôi môi thâm xì, nhợt nhạt thiếu sức sống. - Ảnh 2

 

Các phương pháp giúp trị thâm môi

Uống đủ nước

Việc uống đủ nước đóng một vai trò hết sức quan trọng để trị môi thâm và cũng giúp bạn có làn da đẹp hơn. Hãy uống ít nhất 2 – 2,5 lít nước mỗi ngày là tốt nhất. Ngoài ra, bạn có thể dùng máy ép trái cây hoặc máy xay sinh tố để làm nước hoa quả uống bổ sung thêm, chắc chắn đôi môi của bạn sẽ hồng hào lên nhanh chóng.

Thường xuyên tẩy tế bào chết cho môi

Da chết tồn tại trên môi là nguyên nhân chính khiến đôi môi trở nên sần sùi, thô ráp và dần xỉn màu. Làm sạch tế bào chết cho vùng da môi giúp môi mềm mịn hơn. Các bạn có thể tẩy tế bào chết bằng cách:

  1. Dùng bàn chải đánh răng chải nhẹ lên môi. 
  2.  Chà xát da môi nhẹ nhàng với các hỗn hợp tẩy da chết thiên nhiên (đường, mật ong, nha đam,..)

Các nàng nhớ tránh lạm dụng mà chỉ nên tẩy da chết môi từ 2-3 lần/ tuần thôi nhé!

Ghi lại 4 tuyệt chiêu cực đơn giản nhưng giúp bạn thoát cảnh đôi môi thâm xì, nhợt nhạt thiếu sức sống. - Ảnh 3

 

Chống nắng cho môi

Ánh nắng mặt trời chính là một trong những thủ phạm làm môi bị thâm nhanh chóng. Hãy thoa bất kỳ loại son dưỡng môi nào có chỉ số SPF ít nhất là 15 và chứa nhiều vitamin trước khi ra nắng, dùng kèm khẩu trang che chắn cẩn thận để đảm bảo đôi môi của bạn luôn được khỏe mạnh, hồng hào và mềm mượt hơn.

Dưỡng ẩm cho môi

Sau các bước làm sạch, môi sẽ thường khô, thiếu ẩm vì vậy đừng quên dưỡng ẩm cho da môi bạn nhé! Thực hiện đều đặn 2 lần/ngày sẽ giúp đôi môi bạn ẩm mịn và tràn đầy sức sống.

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