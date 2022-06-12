Không cần tiêm filler, chỉ cần note lại 6 mẹo này để sở hữu đôi môi tựa "quả cherry" đỏ hồng, căng mọng

Làm đẹp 12/06/2022 07:45

Ao ước có đôi môi hồng xinh mà không cần trang điểm là mơ ước của nhiều cô gái. Với 6 mẹo nho nhỏ vừa đơn giản mà lại an toàn, việc đó sẽ không còn là mơ ước nữa.

Đôi môi căng mọng, đầy đặn luôn là niềm ao ước của rất nhiều chị em phụ nữ, thế nhưng không phải ai cũng sở hữu một đôi môi như thế. Dưới đây là một số cách giúp cải thiện đôi môi mỏng, xẹp của bạn trở nên căng mọng và đầy đặn hơn.

Tẩy tế bào chết cho môi

Da chết tồn tại trên môi là nguyên nhân chính khiến đôi môi trở nên sần sùi, thô ráp và dần xỉn màu. Làm sạch tế bào chết cho vùng da môi giúp môi mềm mịn hơn. Các bạn có thể tẩy tế bào chết bằng cách:

  • Dùng bàn chải đánh răng chải nhẹ lên môi. 
  • Chà xát da môi nhẹ nhàng với các hỗn hợp tẩy da chết thiên nhiên (đường, mật ong, nha đam,..)

Các nàng nhớ tránh lạm dụng mà chỉ nên tẩy da chết môi từ 2-3 lần/ tuần thôi nhé!

Không cần tiêm filler, chỉ cần note lại 6 mẹo này để sở hữu đôi môi tựa 'quả cherry' đỏ hồng, căng mọng - Ảnh 1

Dưỡng ẩm cho làn da môi

Sau các bước làm sạch, môi sẽ thường khô, thiếu ẩm vì vậy đừng quên dưỡng ẩm cho da môi bạn nhé! Thực hiện đều đặn 2 lần/ngày sẽ giúp đôi môi bạn ẩm mịn và tràn đầy sức sống.

Chống nắng cho môi

Nhiều chị em không chú ý đến vấn đề này, nhưng những tác hại từ ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính khiến da môi đen, sạm. Một nghiên cứu cho thấy 37% những người bảo vệ và chống nắng cho môi hiệu quả nhờ thoa son dưỡng có chỉ số SPF từ 15 trở lên. Chống nắng cho môi bằng son dưỡng có chỉ số SPF phù hợp giúp bạn ngăn ngừa làn da môi thâm sạm, thậm chí là ung thư da do tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.

Bí quyết "hack" dáng môi 

Để có được đôi môi dày quyến rũ hãy tô một lớp son lót màu nhẹ nhàng hoặc dùng chì kẻ viền môi và hơi lem ra viền môi chút xíu để "hack" độ dày mỏng của môi theo ý thích.  Rồi chọn 2 thỏi son cùng màu nhưng khác tông (1 tông đậm và 1 tông nhạt). Màu nhạt dùng để tô toàn môi và màu đậm hơn để tô nhẹ lên lòng môi, rồi tán nhẹ để chúng hòa vào nhau. Giờ đây, đôi môi của bạn đã đầy đặn và quyến rũ hơn rất nhiều.

Không cần tiêm filler, chỉ cần note lại 6 mẹo này để sở hữu đôi môi tựa 'quả cherry' đỏ hồng, căng mọng - Ảnh 2

 

Sau khi thoa màu son yêu thích, để tăng cường đường cung cupid bạn hãy dùng phấn highlight chấm nhẹ vào giữa phần môi dưới và môi trên sau đó tán đều sang 2 bên.

Son bóng

Son bóng với hiệu ứng lấp lánh giúp đôi môi trở nên đầy đặn, đầy quyến rũ là sự lựa chọn yêu thích với những cô nàng muốn sở hữu đôi môi tựa "quả cherry". Sự phản chiếu của ánh sáng đồng thời tạo được hiệu ứng, cảm giác trông môi sẽ dày hơn, cuốn hút mọi ánh nhìn.

Không cần tiêm filler, chỉ cần note lại 6 mẹo này để sở hữu đôi môi tựa 'quả cherry' đỏ hồng, căng mọng - Ảnh 3

Massage đá lạnh

Massage mặt bằng đá lạnh đã không còn xa lạ gì với các chị em phụ nữ hiện đại. Thêm một mẹo tuyệt vời khi sử dụng phương pháp này là dùng đá lạnh để massage môi. Cách thực hiện cực kỳ đơn giản: lấy viên đá sau đó massage môi khoảng 2 phút, điều này giúp nén các mạch máu của bạn làm cho môi trông đỏ và đầy đặn hơn mà hoàn toàn tự nhiên.

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