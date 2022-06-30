Bôi kem chống nắng tưởng dễ, nhưng chưa chắc bạn đã làm đúng

Làm đẹp 30/06/2022 12:12

Kem chống nắng có thể hấp thụ hoặc phản chiếu lại một số bức xạ cực tím trên vùng da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời giúp bảo vệ da chống các tác hại của ánh nắng.

Cả nước đang vào đợt nắng nóng, tia cực tím (UV) trong ánh nắng mặt trời càng cao hơn các mùa khác gây ra sạm da, lão hóa da sớm,..., một số trường hợp nếu tiếp xúc nhiều, tia UV có thể góp phần gây ung thư da. Do đó, bảo vệ da tránh tia cực tím là rất cần thiết nhưng, liệu chúng ta đã bôi kem chống nắng đúng cách?

1. Các loại kem chống nắng

Bôi kem chống nắng tưởng dễ, nhưng chưa chắc bạn đã làm đúng - Ảnh 1
 

Kem chống nắng vật lý

Là loại tác dụng ngay sau khi thoa lên da mà không cần đợi một khoảng thời gian, ít gây kích ứng, phù hợp với những người có làn da nhạy cảm và cả da em bé, tạo thành lớp chống nắng bền vững trong thời gian dài. Nhưng thường tạo vệt trắng trên da và chất kem dày đặc dễ gây mụn.

Kem chống nắng hóa học

Kem chống nắng hóa học có những điểm cộng mà kem chống nắng vật lý không làm được như: có kết cấu nhẹ, ít nhờn rít, ít gây bít tắc lỗ chân lông; không để lại vệt trắng trên da, dễ thấm vào da; lượng kem phải sử dụng ít hơn so với kem chống nắng vật lý; có nhiều loại với các chỉ số SPF khác nhau và có cả loại có khả năng kháng nước; dễ tiệp màu da và cũng có thể sử dụng để thay để kem lót trang điểm.

Mỗi loại đều có ưu nhược điểm khác nhau, tùy vào nhu cầu sử dụng mà bạn hãy chọn cho mình loại kem chống nắng phù hợp nhé.

2. Cách thoa kem chống nắng

Để tránh bụi bẩn bít tắc bạn phải đảm bảo làn da mình đã được làm sạch rồi mới bôi kem chống nắng. Sau đó lấy lượng kem vừa đủ, chấm lên mặt vài điểm rồi tán đều nhẹ nhàng.

Sử dụng kem chống nắng cho cả các phần da hở tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bao gồm cổ, mặt, tay, chân… .Hãy bôi khoảng 30 phút trước khi ra nắng để tối ưu khả năng bám dính của kem và tăng thời gian hiệu quả.

Bôi kem chống nắng tưởng dễ, nhưng chưa chắc bạn đã làm đúng - Ảnh 2

 

Và đừng quên tẩy trang sau khi dùng kem chống nắng để tránh bít tắc lỗ chân lông gây mụn.

3. Một số lưu ý khi dùng kem chống nắng

  • Dù đã sử dụng kem chống nắng, nhưng bạn vẫn nên che chắn kỹ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
  • Vùng mắt khá nhạy cảm, dễ kích ứng với kem chống nắng, vì vậy hãy tránh xa vùng mắt.
  • Việc tiếp xúc với tia UVA và UVB đều có thể dẫn đến ung thư da, vì vậy điều quan trọng là phải chọn loại kem chống nắng "phổ rộng" giúp bảo vệ, chống lại UVA và UVB.
  • Bôi lại kem chống nắng sau 2-3 giờ hoặc sau khi đổ nhiều mồ hôi và chơi dưới nước.
  • Không dùng chung 1 lọ kem chống nắng cho cả mặt và toàn thân. Vì đặc tính 2 loại này sẽ riêng biệt cho từng vùng.
    Bôi kem chống nắng tưởng dễ, nhưng chưa chắc bạn đã làm đúng - Ảnh 3

     

  • Dù bạn trang điểm nhưng cũng không được quên chống nắng.
  • Với da dầu, mụn không nên chọn chống nắng dạng kem sẽ khiến cho da ít bị bí, tiết dầu nhiều hơn dẫn đến tình trạng mụn. Bạn nên ưu tiên sử dụng dạng sữa.
  • Nguyên tắc trước khi sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào cũng nên bôi thử vào một vùng nhỏ xem có bị kích ứng không, rồi sau đó mới tiếp tục sử dụng.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn bảo vệ được da trong hè này.

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