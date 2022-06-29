Chăm da thật kĩ nhưng lại “bỏ quên” vùng da này thì bạn vẫn tố cáo tuổi thật như thường

Làm đẹp 29/06/2022 17:16

Da cổ là vùng da rất nhạy cảm, dễ kích ứng và thường xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm, thế nhưng thông thường vùng da cổ dễ bị lãng quên trong chu trình chăm sóc da.

Có khi nào bạn chợt nhận ra, bấy lâu nay mình đã thờ ơ và lãng quên việc chăm sóc da cổ của mình không? Thực tế nếu da vùng cổ không cùng tông màu với da mặt, sần sùi và khô ráp hơn thì diện váy cũng kém xinh, kém quyến rũ hơn rất nhiều, nhất là khi diện đầm cúp ngực. Trong bài viết này, sẽ gợi ý cho các nàng những công thức mặt nạ chăm sóc cho vùng da này được mịn màng, trắng sáng hơn. 

Chăm da thật kĩ nhưng lại “bỏ quên” vùng da này thì bạn vẫn tố cáo tuổi thật như thường - Ảnh 1

 

Mặt nạ đậu xanh

Trong đậu xanh chứa lượng lớn Anthocyanins có khả năng ngừa oxy hóa. Đặc biệt lượng chất này được đánh giá cao gấp 10 lần so với dâu tây, nho hay quả mâm xôi. Với hàm lượng chất ngăn oxy hóa cao, đậu xanh sẽ giúp loại bỏ mụn, tẩy tế bào chết và làm sáng da. Cùng với đó, ngăn lão hóa, giảm thiểu vết nhăn hiệu quả.

 

Nguyên liệu: 

- 3 thìa cà phê đậu xanh xay nhuyễn

- 1 thìa cà phê mật ong

- 1 hũ sữa chua không đường

Cách làm: Hòa các nguyên liệu với nhau thành hỗn hợp mịn, đặc sệt. Tẩy da chết vùng cổ và tráng qua bằng nước ấm.  Đắp 1 lớp mỏng hỗn hợp tạo được lên da rồi để trong 15″ kết hợp với việc massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất được thẩm thấu vào nhanh và sâu hơn. Sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm.

Mặt nạ chanh

Chanh là nguyên liệu được biết đến với khả năng làm trắng da rất tốt và an toàn. Cũng bởi vậy nên chanh xuất hiện trong hầu hết các công thức làm trắng da mặt cũng như toàn thân. Tuy nhiên, sau khi sử dụng chanh cần tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào da.

Chăm da thật kĩ nhưng lại “bỏ quên” vùng da này thì bạn vẫn tố cáo tuổi thật như thường - Ảnh 2

 

Nguyên liệu:

- 1 thìa nước cốt chanh

- 7 thìa nước hoa hồng

Cách làm: Sau khi đã làm sạch vùng da cổ và gáy. Lấy bông tẩy trang thấm dung dịch nước cốt chanh và nước hoa hồng được hòa vào nhau, rồi thoa đều lên da. Kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất có thể thấm vào da tốt hơn. Sau 15 phút, bạn rửa lại da với nước mát và thực hiện cách làm này mỗi tuần 3 lần.

Bột yến mạch

Yến mạch được biết tới là loại nguyên liệu có khả năng làm sạch da chết, hỗ trợ xóa thâm, mờ nám hiệu quả. Trong yến mạch có lượng lớn khoáng chất, vitamin cùng chất xơ,…nhờ vậy giúp da căng, khỏe mạnh hơn. Với công thức dưới đây sẽ tăng cường dưỡng chất cho da, tăng khả năng chống lão hóa, giúp giảm nếp nhăn vùng cổ hiệu quả.

Nguyên liệu:

- 1 muỗng cà phê bột yến mạch

- 1/2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất

- 4 muỗng sữa tươi không đường

- 1 ít nước nóng

 

Chăm da thật kĩ nhưng lại “bỏ quên” vùng da này thì bạn vẫn tố cáo tuổi thật như thường - Ảnh 3

 

Cách làm: Ngâm yến mạch vào nước nóng cho nở mềm, sau đó, trộn mật ong và sữa tươi vào cho đến khi tất cả các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Đắp hỗn hợp lên da trong khoảng 15-20 phút và thư giãn để da hấp thu dưỡng chất có trong mặt nạ. Rửa lại đúng cách để làm sạch da.

 

Mặt nạ chuối

Chuối có tác dụng làm làn da mềm mại, khỏe mạnh và tái tạo da. Mặt nạ chuối giúp làn da giảm nếp nhăn, kết hợp cùng dầu oliu được biết như 1 thần dược cho da, giúp chống lão hóa và làm da đẹp mịn màng.

Nguyên liệu:

-1 trái chuối nghiền nhuyễn

- ½ muỗng dầu oliu

- 1 muỗng nước cam

Cách làm: Trộn đều hỗn hợp trên. Bôi hỗn hợp lên da và để trong khoảng 15-20 phút sau đó rửa vùng da cổ thật sạch. 

Chăm da thật kĩ nhưng lại “bỏ quên” vùng da này thì bạn vẫn tố cáo tuổi thật như thường - Ảnh 4

 

Mặt nạ dâu tây và đu đủ

Dâu tây chứa hàng loạt vitamin, dưỡng chất và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chính vì vậy, dâu tây giúp ức chế sản sinh melanin, đánh bay thâm sạm và nuôi dưỡng tế bào da khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, dâu tây cũng có tác dụng chống lão hóa, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa mụn hiệu nghiệm.

Nguyên liệu:

- 2 quả dâu tây

- 2 thìa mật ong

Cách làm: xay nhuyễn dâu tây và mật ong lại với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt. Tiếp đó, rửa sạch sẽ rồi tiến hành dưỡng da, kết hợp massage nhẹ nhàng cho chất dinh dưỡng thẩm thấu nhanh hơn, kích thích lưu thông máu. Thư giãn khoảng 20 phút rồi làm sạch da lại.

Áp dụng mặt nạ dâu tây và mật ong liên tục 2 - 3 lần/tuần sẽ giúp làn da sớm sạch nám, thêm khỏe mạnh, trắng hồng, căng tràn sức sống.

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