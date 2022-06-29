Học lỏm hội sao Việt công thức nước uống dưỡng nhan từ bình dân đến đắt đỏ, đặc biệt là sữa ngũ cốc của H'Hen Niê

Ngoài việc làm đẹp da từ bên ngoài bằng cách sử dụng mỹ phẩm thì việc dương da từ bên trong cũng quan trọng không kém cạnh. Những chị em còn băng khoăn không biết ăn gì, uống gì giúp thăng hạng nhan sắc thì hãy học theo những công thức làm đẹp của sao Việt hoàn toàn từ các nguyên liệu tự nhiên, mang đến hiệu quả "thần kỳ".

H'Hen Niê đã giới thiệu cho khán giả một phiên bản mới của sữa đậu nành, thơm ngon và có công dụng làm đẹp, giúp trẻ hóa da, giúp cải thiện vóc dáng đáng kể. Chính là công thức sữa đậu nành tách mầm, cách làm:

Bước 1: Làm sạch đậu rồi ngâm qua đêm hay 6-8 tiếng

Bước 2: Tách mầm và vỏ. Giữ lại hạt và vỏ, bỏ mầm.

Bước 3: Mang phần hạt và vỏ xay chung với nước lạnh

Bước 4: Đem chúng đun sôi. Bạn có thể lọc xác và cho thêm vài lá dứa để tăng độ ngon.

Sau khi chia sẻ cách nấu sữa đậu nành tách mầm, Hoa hậu Hoàn vũ tiếp tục hướng dẫn làm ngũ cốc mà không cần xay sẵn bột. Công thức sữa này được làm từ 6 loại ngũ cốc khác nhau bao gồm đậu đen, đậu đỏ, đậu nành, đậu xanh, mè đen và gạo lứt. Dưỡng nhan bằng sữa ngũ cốc vừa có công dụng làm đẹp, lại chứa ít calo, không lo béo.

Bước 1: Làm sạch đậu.

Bước 2: Dùng chảo chống dính rang đậu khoảng 15 phút, đến khi chúng tỏa mùi thơm.

Bước 3: Cho vào bình giữ nhiệt và đổ thêm nước sôi vào. Để qua đêm.

Bước 4: Đổ hỗn hợp đậu vào máy xay và thưởng thức.

Tăng Thanh Hà món sữa hạnh nhân trứ danh

Tăng Thanh Hà nổi tiếng với công thức sữa hạnh nhân nhà làm trứ danh, bởi thói quen làm các loại sữa hạt cho gia đình. So với sữa động vật, sữa hạt dễ tiêu hơn và chứa nhiều dưỡng chất mà không chứa hormones tăng trưởng, giúp bổ sung chất chống oxy hóa cho làn da mà không làm tăng cân.

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Tóc Tiên mê mẩn chè yến dưỡng nhan

Chè dưỡng nhan có rất nhiều loại và tất cả đều được làm từ nhiều nguyên liệu tốt cho sức khỏe và nhan sắc nên chắc đây là lý do các loại chè này đều được gọi chung là chè dưỡng nhan. Cũng như các chị em Tóc Tiên cực kì mê mẩn món chè yến dưỡng nhan được làm từ thành phần cao cấp như yến sào, bên cạnh đó còn thêm các loại hạt, loại quả như táo đỏ, hạt sen, hạt chia.

Đây được xem là món "cung đình" do nguồn gốc từ hậu cung của các vị Hoàng đế Trung Hoa. Đây là dược thiện giúp lưu giữ thanh xuân, giảm căng thẳng, thanh nhiệt, sản sinh ra collagen giúp làn da luôn căng bóng mịn màng, tràn đầy sức sống.

Ngọc Trinh kết hợp yến sào cùng đông trùng hạ thảo

Ngọc Trinh luôn là cái tên nhận được sự quan tâm của giới truyền thông lẫn khán giả, bởi những video đập hộp tiền tỉ và phong cách thời trang khiến khán giả phải "xỉu up xỉu down". Song ai cũng phải trầm trồ vì nhan sắc lão hóa ngược “nữ hoàng nội y".

Ngọc Trinh chia sẻ bí mật để có được nhan sắc tươi tắn là nhờ vào loại "biệt dược tiền tỷ" mang tên đông trùng hạ thảo và kết hợp yến sào để dưỡng nhan. Đông trùng hạ thảo có công dụng tăng sinh collagen, giúp chống oxy hóa ở phụ nữ trung tuổi. Đồng thời còn hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tăng cường sinh lý, làm chậm mãn kinh, ngừa rụng tóc,…

Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã chọn cho mình được phương pháp phù hợp để có thể giúp da khỏe mạnh và dưỡng da từ trong ra ngoài.