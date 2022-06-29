Gợi ý các công thức mặt nạ tinh bột nghệ giúp các "mẹ bỉm" hồi sinh làn da

Sau sinh các mẹ thường gặp vô vàn vấn đề, đã thế da mặt gặp nhiều vấn đề gây stress. Bài viết này sẽ gợi ý cho các chị em 3 công thức làm đẹp cùng tinh bột nghệ, giải quyết vấn đề về da.
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Sau khi sinh, trong cơ thể mẹ có sự thay đổi lớn về nồng độ các hormon nội tiết tố. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tình trạng da của chị em, khiến các mẹ hay gặp phải các vấn đề như sạm da, nám da, da bị khô hoặc ngứa. Lúc này, muốn sử dụng các sản phẩm dưỡng da, bạn phải xem xét kỹ lưỡng vì có thể gây hại cho bé nếu bạn nuôi con bằng sữa mẹ.
Do vậy, các mẹ nên sử dụng nghệ để chăm sóc cho da sau khi sinh. Đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa của tinh bột nghệ có thể làm mờ sẹo mụn, hỗ trợ điều trị vẩy nến, chữa lành vết thương ngoài da, ngăn ngừa lão hóa da,... .
Có vô vàn cách chế biến tinh bột nghệ để giúp mang lại làng da đáng mong đợi cho chị em như: pha thức uống, nặn viên tinh bột nghệ,... Song bài viết này sẽ tập trung chỉ cho chị em các cách dưỡng da bằng mặt nạ tinh bột nghệ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng mỗi loại da mà chị em nên cân nhắc lựa chọn các công thức mặt nạ phù hợp để phát huy được tối đa công dụng.
Công thức sáng da, ngăn mụn, chống lão hóa
Chuẩn bị:
1/2 muỗng canh tinh bột nghệ
1 hoặc 2 muỗng canh mật ong nguyên chất
Thực hiện:
Bước 1: Trộn 2 thành phần để tạo thành hỗn hợp đặc sệt
Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên da mặt.rồi nhẹ nhàng massage để các dưỡng chất được thấm sâu hơn
Bước 3: Đắp mặt nạ trong 10 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Lưu ý là không nên đắp quá lâu vì có thể sẽ khiến da mất nước
Công thức dưỡng da sáng hồng và cấp ẩm sâu cho da
Chuẩn bị:
1 muỗng cà phê nước cốt chanh
3 muỗng canh sữa tươi không đường
1 muỗng cà phê bột nghệ
Thực hiện:
Bước 1: Trộn đều các thành phần (canh chỉnh lượng sữa tươi để mặt nạ không quá đặc hay loãng)
Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên da kết hơp với massage nhẹ
Bước 3: Sử dụng mặt nạ từ 10 đến 20 phút rồi rửa lại với nước ấm
Công thức làm dịu da, giảm cả những tình trạng viêm da và kích ứng
Chuẩn bị:
1,5 muỗng cà phê bột nghệ
1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất
1 muỗng canh nước cốt dừa
Thực hiện:
Bước 1: Hòa nghệ với mật ong trước, sau đó cho nước cốt dừa vào sao cho hỗn hợp trở nên sền sệt
Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên da mặt kết hợp với massage để dưỡng chất thấm sâu hơn
Bước 3: Đắp mặt nạ trong 20 phút rồi rửa sạch
Các nàng hãy nhớ chăm chỉ đắp mặt nạ với tinh bột nghệ, nhưng không nên lạm dụng mà chỉ tối đa 3 lần/ tuần. Và nhớ che chắn kỹ, bôi kem chống nắng để bảo vệ da dưới tác hại của ánh nắng mặt trời nhé!