Gợi ý các công thức mặt nạ tinh bột nghệ giúp các "mẹ bỉm" hồi sinh làn da

Làm đẹp 29/06/2022 11:44

Sau sinh các mẹ thường gặp vô vàn vấn đề, đã thế da mặt gặp nhiều vấn đề gây stress. Bài viết này sẽ gợi ý cho các chị em 3 công thức làm đẹp cùng tinh bột nghệ, giải quyết vấn đề về da.

Sau khi sinh, trong cơ thể mẹ có sự thay đổi lớn về nồng độ các hormon nội tiết tố. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tình trạng da của chị em, khiến các mẹ hay gặp phải các vấn đề như sạm da, nám da, da bị khô hoặc ngứa. Lúc này, muốn sử dụng các sản phẩm dưỡng da, bạn phải xem xét kỹ lưỡng vì có thể gây hại cho bé nếu bạn nuôi con bằng sữa mẹ.

Do vậy, các mẹ nên sử dụng nghệ để chăm sóc cho da sau khi sinh. Đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa của tinh bột nghệ có thể làm mờ sẹo mụn, hỗ trợ điều trị vẩy nến, chữa lành vết thương ngoài da, ngăn ngừa lão hóa da,... .

 

Gợi ý các công thức mặt nạ tinh bột nghệ giúp các 'mẹ bỉm' hồi sinh làn da - Ảnh 1

Có vô vàn cách chế biến tinh bột nghệ để giúp mang lại làng da đáng mong đợi cho chị em như: pha thức uống, nặn viên tinh bột nghệ,... Song bài viết này sẽ tập trung chỉ cho chị em các cách dưỡng da bằng mặt nạ tinh bột nghệ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng mỗi loại da mà chị em nên cân nhắc lựa chọn các công thức mặt nạ phù hợp để phát huy được tối đa công dụng.

 

Công thức sáng da, ngăn mụn, chống lão hóa

Gợi ý các công thức mặt nạ tinh bột nghệ giúp các 'mẹ bỉm' hồi sinh làn da - Ảnh 2

 

Chuẩn bị: 

  • 1/2 muỗng canh tinh bột nghệ

  • 1 hoặc 2 muỗng canh mật ong nguyên chất

Thực hiện:

  • Bước 1: Trộn 2 thành phần để tạo thành hỗn hợp đặc sệt

  • Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên da mặt.rồi nhẹ nhàng massage để các dưỡng chất được thấm sâu hơn

  • Bước 3: Đắp mặt nạ trong 10 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Lưu ý là không nên đắp quá lâu vì có thể sẽ khiến da mất nước

Công thức dưỡng da sáng hồng và cấp ẩm sâu cho da

Gợi ý các công thức mặt nạ tinh bột nghệ giúp các 'mẹ bỉm' hồi sinh làn da - Ảnh 3

 

Chuẩn bị: 

  • 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

  • 3 muỗng canh sữa tươi không đường

  • 1 muỗng cà phê bột nghệ

Thực hiện:

  • Bước 1: Trộn đều các thành phần (canh chỉnh lượng sữa tươi để mặt nạ không quá đặc hay loãng)

  • Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên da kết hơp với massage nhẹ 

  • Bước 3: Sử dụng mặt nạ từ 10 đến 20 phút rồi rửa lại với nước ấm

Công thức làm dịu da, giảm cả những tình trạng viêm da và kích ứng

Chuẩn bị: 

  • 1,5 muỗng cà phê bột nghệ

  • 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất

  • 1 muỗng canh nước cốt dừa

Thực hiện:

  • Bước 1: Hòa nghệ với mật ong trước, sau đó cho nước cốt dừa vào sao cho hỗn hợp trở nên sền sệt

  • Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên da mặt kết hợp với massage để dưỡng chất thấm sâu hơn

  • Bước 3: Đắp mặt nạ trong 20 phút rồi rửa sạch

Gợi ý các công thức mặt nạ tinh bột nghệ giúp các 'mẹ bỉm' hồi sinh làn da - Ảnh 4

 

Các nàng hãy nhớ chăm chỉ đắp mặt nạ với tinh bột nghệ, nhưng không nên lạm dụng mà chỉ tối đa 3 lần/ tuần. Và nhớ che chắn kỹ, bôi kem chống nắng để bảo vệ da dưới tác hại của ánh nắng mặt trời nhé!

Mách bạn mẹo làm đẹp "độc - lạ" từ các cô gái xứ Hàn: Mỡ ngựa, trang điểm "lặn" đều mang lại hiệu quả bất ngờ

Mách bạn mẹo làm đẹp "độc - lạ" từ các cô gái xứ Hàn: Mỡ ngựa, trang điểm "lặn" đều mang lại hiệu quả bất ngờ

Được mệnh danh là thiên đường làm đẹp Châu Á, các tín đồ làm đẹp Hàn Quốc chẳng bao giờ khiến ta thất vọng vì những cách làm đẹp "độc-lạ" không ai nghĩ đến nhưng hiệu quả lại vô cùng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   bột nghệ bí quyết dưỡng da chăm da bằng nguyên liệu tự nhiên

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 49 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới