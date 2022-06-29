Gợi ý các công thức mặt nạ tinh bột nghệ giúp các "mẹ bỉm" hồi sinh làn da

Sau khi sinh, trong cơ thể mẹ có sự thay đổi lớn về nồng độ các hormon nội tiết tố. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tình trạng da của chị em, khiến các mẹ hay gặp phải các vấn đề như sạm da, nám da, da bị khô hoặc ngứa. Lúc này, muốn sử dụng các sản phẩm dưỡng da, bạn phải xem xét kỹ lưỡng vì có thể gây hại cho bé nếu bạn nuôi con bằng sữa mẹ.

Do vậy, các mẹ nên sử dụng nghệ để chăm sóc cho da sau khi sinh. Đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa của tinh bột nghệ có thể làm mờ sẹo mụn, hỗ trợ điều trị vẩy nến, chữa lành vết thương ngoài da, ngăn ngừa lão hóa da,... .