Mách bạn cách "dọn dẹp" lông chân, lông dưới cánh tay ngay tại nhà từ các nguyên liệu thiên nhiên

Vò hơi nát lá trầu và cho vào nồi cùng 1 - 1,5 lít nước, đun sôi 15 phút thì chuyển sang lửa nhỏ. Tiếp tục đun trong vòng 5 - 7 phút nữa để tinh dầu, dưỡng chất trong trầu tiết ra hết thì tắt bếp và để nguội.

Vệ sinh vùng da cần tẩy lông thật sạch để loại bỏ hết bụi bẩn, mồ hôi và các tế bào chết.

Lấy bông tẩy trang thấm vào nước trầu vừa đun rồi thoa đều lên vùng da cần tẩy lông. Sau 3 phút thì dùng tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn.

Tiếp tục dùng bông tẩy trang thấm nước trầu lên da một lần nữa. Sau 15 phút thì dùng bông tẩy trang khô chà nhẹ lên, những sợi lông sẽ tự rụng một cách rất dễ dàng.

Bạn nên thực hiện phương pháp này 3 lần/tuần