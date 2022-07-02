Mách bạn cách "dọn dẹp" lông chân, lông dưới cánh tay ngay tại nhà từ các nguyên liệu thiên nhiên

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Tẩy lông bằng lá trầu không
Lá trầu không là loại lá có tính sát trùng, sát khuẩn cao. Khi sử dụng trầu không, lượng tinh dầu ngấm vào nang lông khiến lông yếu đi, ức chế dinh dưỡng đến các biểu bì chân lông từ đó làm long dễ bị loại bỏ hơn. Theo kinh nghiệm của các chị em thì đây là cách tẩy lông mang lại hiệu quả nhanh, an toàn và lông mọc lại chậm hơn các phương pháp khác.
Chuẩn bị:
- 1 nắm lá trầu đã làm sạch
- 1 lít nước
- Một vài miếng bông tẩy trang
Thực hiện:
- Vò hơi nát lá trầu và cho vào nồi cùng 1 - 1,5 lít nước, đun sôi 15 phút thì chuyển sang lửa nhỏ. Tiếp tục đun trong vòng 5 - 7 phút nữa để tinh dầu, dưỡng chất trong trầu tiết ra hết thì tắt bếp và để nguội.
- Vệ sinh vùng da cần tẩy lông thật sạch để loại bỏ hết bụi bẩn, mồ hôi và các tế bào chết.
- Lấy bông tẩy trang thấm vào nước trầu vừa đun rồi thoa đều lên vùng da cần tẩy lông. Sau 3 phút thì dùng tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn.
- Tiếp tục dùng bông tẩy trang thấm nước trầu lên da một lần nữa. Sau 15 phút thì dùng bông tẩy trang khô chà nhẹ lên, những sợi lông sẽ tự rụng một cách rất dễ dàng. Bạn nên thực hiện phương pháp này 3 lần/tuần
Tẩy lông bằng mật ong
Mật ong có chứa chất kháng khuẩn, chống oxy hóa, chống bội nhiễm. Vậy nên mật ong sẽ là một nguyên liệu quan trọng giúp bạn phục hồi làn da đang bị hư tổn. Đồng thời, mật ong hỗ trợ triệt lông khá hiệu quả, giúp làm mềm nang lông và quét triệt để đám vi ô lông phiền phức một cách nhanh nhất.
Chuẩn bị:
- 3 thìa cafe đường
- 1 thìa mật ong
- 1 thìa cafe nước chanh
Thực hiện:
- Trộn đều các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn với nhau, rồi cho lên bếp đun nhỏ lửa.Trong quá trình đun, ban dùng đũa khuấy đều tới khi hỗn hợp sền sệt lại và chuyển sang màu vàng sậm.
- Để hỗn hợp nguội xuống còn khoảng 40 độ C, rồi bạn lấy 1 que có bề rộng lớn một chút để phết hỗn hợp lên da. Dùng một miếng vải mỏng đắp lên hỗn hợp vừa thoa. Để hỗn hợp nguội trên da và có độ dính tốt.
- Cuối cùng lấy tay cầm 1 góc của miếng vải và giật ngược chiều lông mọc. Những sợi lông sẽ được loại trừ và cuốn theo miếng vải.
Cách tẩy lông chân tại nhà bằng cà chua
Bên cạnh việc sử dụng cà chua nguyên chất, bạn có thể chủ động kết hợp chúng với các nguyên liệu khác như dầu oliu. Dầu oliu có chứa thành phần chính là Vitamin E, chất kháng khuẩn, làm mềm gốc lông.
Khi sử dụng hỗn hợp cà chua, dầu oliu sẽ giúp bạn sớm tẩy sạch đám lông rậm rạp và dưỡng da mềm mịn hơn.
Chuẩn bị:
- 1 quả cà chua chín xay nhuyễn
- 2 thìa dầu oliu
Thực hiện:
- Trộn hỗn hợp rồi bôi trên lên vùng da cần triệt lông, thoa đều bằng các đầu ngón tay để dưỡng chất đi sâu hơn vào nang lông.
- Đắp hỗn hợp trong 30 phút để chân lông mềm mủn dần thì bạn xả sạch lại với nước.
- Mỗi tuần sử dụng phương pháp này 3 lần để sớm có được hiệu quả triệt lông như mong đợi.