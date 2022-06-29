Thuộc lòng công thức “3-5”, 3 thói quen và 5 thực phẩm giúp dân văn phòng giữ dáng dù phải ngồi lâu một chỗ

Làm đẹp 29/06/2022 03:47

Khi ngồi một chỗ quá lâu, mỡ tích tụ lại ở phần giữa mà các nàng công sở thường bận rộn, ít có thời gian tập thể dục. Vậy hãy ghi nhớ những điều dưới đây.

Việc ngồi lâu 1 chỗ không chỉ ảnh hưởng tới xương khớp mà thói quen xấu này còn tác động tiêu cực đến hệ thần kinh, mạch máu và nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Thói quen này dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, dẫn đến béo bụng, béo phì. Sau đây là 3 việc nên làm để ngăn ngừa cũng như cải thiện tình trạng béo bụng dành riêng cho những người thường xuyên phải ngồi lâu.

Thuộc lòng công thức “3-5”, 3 thói quen và 5 thực phẩm giúp dân văn phòng giữ dáng dù phải ngồi lâu một chỗ - Ảnh 1

 

1. Uống đủ nước

Khi chăm chỉ làm việc, chị em làm việc văn phòng thường quên hoặc khá lười uống nước, do phải đứng dậy đi lại lấy nước. Thế nhưng, việc đứng dậy đi lại lấy nước đó sẽ giúp bạn vận động nhẹ nhàng và mắt được nghỉ ngơi sau một thời gian dài ngồi một chỗ trước máy tính.

Cung cấp đủ nước giúp thanh lọc cơ thể, máu được lưu thông tốt hơn, da được giữ ẩm khi ngồi điều hòa lâu và hạn chế cảm giác đói, buồn miệng muốn ăn vặt.

2. Siết cơ bụng

Với các nàng công sở và dân văn phòng, chúng ta thường không có quá nhiều thời gian cho việc tập thể dục, cộng thêm việc ngồi nhiều khiến mỡ bị tích tụ vùng bụng. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể có được “vòng eo con kiến” cả trong lúc ngồi, các nàng hãy phối hợp bài tập hóp bụng như dưới đây vừa dễ thực hiện mà không mất nhiều công sức. Việc làm này giúp đốt cháy mỡ thừa, ngăn ngừa mỡ tích tụ hiệu quả.

 

Thuộc lòng công thức “3-5”, 3 thói quen và 5 thực phẩm giúp dân văn phòng giữ dáng dù phải ngồi lâu một chỗ - Ảnh 2

 

3. Thực hiện các bài tập thể dục ngắn

 

Việc tận dụng thời gian di chuyển ở nơi làm việc là một điều không thể thiếu sót trong công cuộc giảm cân cho dân văn phòng. Leo cầu thang là bài tập giảm béo bụng nhẹ nhàng và tiện lợi nhất đấy. Mỗi ngày dành 15 phút leo thang không những giúp bạn rèn luyện cơ thể tốt hơn mà còn làm săn chắc các khu vực như bắp chân, bắp đùi, mông và bụng hiệu quả.

 

Thuộc lòng công thức “3-5”, 3 thói quen và 5 thực phẩm giúp dân văn phòng giữ dáng dù phải ngồi lâu một chỗ - Ảnh 3

 

5 loại thực phẩm đốt cháy mỡ bụng

Và cuối cùng chính là tình trạng ăn không kiểm soát. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng tăng cân cho dân văn phòng. Những đồ ăn chứa nhiều calo như trà sữa, café hay những đồ ăn vặt khác như bánh kẹo… Hãy thay chúng bằng 5 loại thực phẩm tốt cho việc đốt cháy mỡ thừa này , giúp bạn “đánh bay” mỡ bụng dễ dàng:

Củ sen: chứa nhiều chất xơ trong khi chứa rất ít calo giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, dễ dàng thêm vào chế độ ăn kiêng cảm cân của mình. Ngoài ra, củ sen cũng thúc đẩy hoạt động trao đổi chất trong cơ thể, giúp việc giảm cân dễ dàng hơn.

Cà rốt: chế độ ăn kiêng với ăn cà rốt là một cách giảm cân tuyệt vời. Cà rốt ít calo và đầy đủ chất dinh dưỡng có thể giúp bạn giảm cân. Đồng thời đây là một nguồn thực phẩm cung cấp dồi dào vitamin, chất xơ có lợi cho sức khỏe.

Thuộc lòng công thức “3-5”, 3 thói quen và 5 thực phẩm giúp dân văn phòng giữ dáng dù phải ngồi lâu một chỗ - Ảnh 4

 

Cam: Theo chuyên gia dinh dưỡng, cam là loại trái cây lý tưởng để bạn có thể sử dụng trong quá trình giảm cân. Điều này đến từ hàm lượng calo cực thấp, cùng với cam rất giàu dinh dưỡng nên bạn có thể sử dụng uống mỗi ngày để giảm cân mà không lo cơ thể thiếu dinh dưỡng

Sữa chua: là một loại thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả. Vì trong thành phần của sữa chua có 2 loại vi khuẩn có lợi giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hỗ trợ trao đổi chất, ức chế cơn thèm ăn và hỗ trợ giải phóng mỡ thừa.

Cá hồi: Axit béo omega-3 có trong cá hồi sẽ có tác dụng giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể và giúp bạn đào thải bớt lượng mỡ thừa trong cơ thể ra ngoài, nhất là phần bụng trung tâm. 

Để hiệu quả, bạn hãy nhớ kiên trì thực hiện đều đặn kết hợp với chế độ ăn hợp lý sẽ giúp bạn giảm lượng mỡ thừa nhanh chóng.

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