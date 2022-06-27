Mang thai lần ba, Phạm Quỳnh Anh được khen nức nở bởi nhan sắc “không tuổi” mịn màng, đầy sức sống

Vắng bóng một thời gian dài, Phạm Quỳnh Anh dần trở lại với làng giải trí và nhận không ít lời khen ngợi khi tái xuất với nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm, toát lên khí chất của một người phụ nữ từng trải. Dù đã qua 2 lần sinh nở nhưng vóc dáng của nữ ca sĩ vẫn khiến khán giả mê mẩn. Để có được thân hình quyến rũ và nhan sắc trẻ hóa như vậy, Phạm Quỳnh Anh đã áp dụng một số bí quyết sau.

Do tính chất công việc phải thường xuyên tiếp xúc với mỹ phẩm, từ đó độ ẩm của da cũng mất đi khiến làn da dần trở nên khô sạm. Đắp mặt nạ là một trong những cách chăm sóc da được ưu tiên hàng đầu của cô nàng. Vì khá bận rộn với lịch trình công việc, Quỳnh Anh thường không có thời gian đến spa nên đã tự chăm sóc da tại nhà với mặt nạ vàng 24K giúp cho làn da được khỏe mạnh, sáng mịn và đều màu.

Cô cũng thường chia sẻ những hình ảnh đời thường với gương mặt mộc không make up, nhưng nhan sắc vẫn tương tắn, tràn đầy sức sống. Phạm Quỳnh Anh cho biết do phải thường xuyên makeup, cô ưu tiên lối trang điểm "sương sương" mang phong cách Hàn Quốc, với lớp nền mỏng nhẹ, trong veo. Nếu không cần thiết, cô sẽ chỉ bôi kem chống nắng mỗi khi ra ngoài.

Và quan trọng nhất là làm sạch da sau một ngày thật kỹ, thường xuyên tẩy tế bào chết cho da, giúp da được thông thoáng và nghỉ ngơi, hồi phục.

Tập Yoga

Phạm Quỳnh Anh từng chia sẻ về việc giảm cân sau sinh: "Trong 1 năm sau sinh, không cần áp lực chuyện giảm cân", thay vào đó hãy dành thời gian đó để thư giãn và chăm sóc cho con. Sau 1 năm, các chị em sẽ có động lực và có nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân, lấy lại vóc dáng.

Yoga là bộ môn tâm đắc mà Phạm Quỳnh Anh đã theo đuổi suốt nhiều năm nay. Yoga giúp tăng tuần hoàn chất dinh dưỡng và oxy lên da, tăng sản sinh collagen, và rất tốt cho việc giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp bạn trông ngày càng trẻ trung hơn.

Chế độ ăn uống

Đặt mục tiêu lấy lại mức cân như trước khi sinh con gái đầu đồng thời siết lại vóc dáng đón hè, cô cũng thử sức với chế độ ăn detox. Trong 10 ngày detox, cô chỉ nạp các loại nước vào cơ thể. Bao gồm 1l nước muối ấm khi thức dậy, nước detox rau củ cùng các nguyên liệu hiếm uống rải rác trong ngày. Việc detox khoa học giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, đốt mỡ và có lợi cho cả làn da.

Kết thúc liệu trình cần chế độ ăn hợp lý nhằm đưa cơ thể dần thích nghi trở lại về nhịp ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Chế độ sinh hoạt điều độ

Ngoài chế độ ăn uống và tập luyện, Phạm Quỳnh Anh luôn duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và hợp lý để cơ thể được hồi phục, thư giãn, đẩy lùi lão hóa như: luôn đảm bảo giấc ngủ đủ 8 tiếng một ngày, hạn chế ngủ muộn, uống đủ nước và tránh xa thiết bị công nghệ vào buổi tối.

Chính nhờ những bí quyết trên, dù mang thai lần 3 phong độ sắc vóc của chủ nhân hit Bụi Bay Vào Mắt vẫn khiến hội mẹ bầu thi nhau "xin vía". Hy vọng qua những mẹo làm đẹp của Phạm Quỳnh Anh đã giúp cho chị em thêm tự tin và tận hưởng giai đoạn thai kỳ thoải mái nhất.