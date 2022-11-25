Tạm biệt mái tóc gãy rụng với 6 bí quyết mà bạn không nên bỏ lỡ

Làm đẹp 25/11/2022 08:02

Mái tóc yếu, mỏng, thường xuyên gãy rụng là nỗi lo của không ít các chị em. Vậy bạn đã biết cách giảm tóc gãy rụng nào chưa? Hãy cùng tham khảo nhé!

 

 

 

 

 

 

Cắt tỉa tóc theo định kỳ

Hằng ngày, tóc phải tiếp xúc và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường, không khí ô nhiễm, nhiệt từ máy làm tóc và vô số hóa chất, điều này vô tình làm tóc trở nên xơ rối, từ đó dần mất đi sự sống. Cắt tóc là cách đơn giản nhất để chúng ta có thể loại bỏ phần tế bào chết và kích thích mọc tóc. Bạn nên giữ thói quen cắt tóc 2 tháng/lần và bạn có thể ngạc nhiên bởi kết quả đem lại cho mái tóc của mình. 

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Gội đầu đúng cách

Tóc không được làm sạch sẽ bết và khó hấp thụ đủ dưỡng chất từ những sản phẩm chăm sóc tóc hằng ngày. Gội đầu sai cách có thể là nguyên nhân khiến tóc bạn yếu đi và rụng nhiều hơn.

Việc tạo bọt dầu gội giúp lượng dầu gội được phân bố trên toàn da đầu, giảm ma sát của tay và tránh cho da đầu bị tổn thương. Đồng thời, tạo bọt sẽ giảm bớt được phần nào độ kiềm có trong dầu gội, tạo độ dịu nhẹ với người có da đầu nhạy cảm. Lưu ý hãy dùng nước mát hoặc nước ấm để gội đầu. Nước ấm sẽ làm sạch lượng dầu và bụi bẩn bám trên chân tóc. Gội đầu bằng nước mát sẽ bớt gây kích ứng da đầu do đó phù hợp với những ai bị gàu hoặc tóc dễ gãy rụng. Nhiệt độ nước gội đầu lý tưởng nhất sẽ vào khoảng 30 - 38 độ C.

Trong chu trình gội đầu đúng cách là bạn chỉ nên tập trung gội ở nửa trên, vì chân tóc là nơi tích tụ dầu thừa và bụi bẩn. Khi gội đầu, hãy chỉ dùng phần thịt ở đầu ngón tay để gội hoặc dùng lược gội đầu. Tránh chà sát da đầu bằng móng tay vì như vậy có thể gây tổn thương da đầu và chân tóc.

Tiếp theo, đừng sử dụng dầu xả ngay sau khi gội đầu. Điều này nghe qua tưởng như không có gì sai, nhưng thực chất bạn phải thấm bớt nước còn đọng lại trên tóc bằng khăn rồi mới sử dụng dầu xả. Chỉ nên thoa dầu xả ở đuôi tóc vì lượng dưỡng chất cao trong dầu xả có thể gây bí tắc da đầu hoặc sẽ gây cảm giác bết dính sau khi gội đầu.

Tạm biệt mái tóc gãy rụng với 6 bí quyết mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 2

Dùng tinh dầu nóng 

Việc dùng các loại dầu từ thiên nhiên để dưỡng tóc sẽ giúp bạn vừa có mái tóc đẹp, dưỡng tóc an toàn và không có tác dụng phụ. Các loại dầu tự nhiên như dầu dừa, dầu ô liu, dầu canola, dầu jojoba, dầu mè,… có thể được sử dụng để massage da đầu để chống rụng tóc, đồng thời khích thích sự phát triển của tóc mới.

Bạn có để làm ấm dầu bằng cách nung nóng sau đó nhẹ nhàng thoa và xoa bóp da đầu. Tiếp theo, đội một chiếc mũ tắm, ủ tóc trong khoảng 1 giờ và rửa sạch và dùng dầu gội đầu. Bạn có biết vấn đề về tóc rụng có thể liên quan đến da đầu – các vấn đề như gàu, da khô và dị ứng da đầu. Bằng việc sử dụng giải pháp tự nhiên giúp giảm rụng tóc (dầu nóng thiên nhiên) hai lần mỗi tuần, sẽ giúp lưu thông máu ở vùng da đầu có thể được kích thích, gây ra các nang tóc hoạt động. Chứng rụng tóc có thể được cải thiện khi các vấn đề về da đầu được loại bỏ, đồng thời mái tóc của bạn sẽ được hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết giúp bạn có một mái tóc đẹp và bóng mượt

Tạm biệt mái tóc gãy rụng với 6 bí quyết mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 3

Ăn uống lành mạnh 

Một chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng tóc rụng đáng kể. Thiếu hụt dinh dưỡng trong cơ thể là một nguyên nhân chính gây rụng tóc. Các loại thực phẩm giàu chất sắt, kẽm, vitamin A, B, C, E, axit béo omega-3 và protein nên được cung cấp cho cơ thể thằng ngày để khắc phục những tổn thương và thêm độ ẩm cho mái tóc.

Hãy thêm những thực phẩm dưới đây vào khẩu phần ăn hằng ngày để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho mái tóc khỏe đẹp bao gồm: cà rốt, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, gạo nâu, rau lá xanh, các loại trái cây họ cam quýt, đậu lăng, khoai lang, hạt bí ngô, hàu, các loại hạt như quả óc chó và hạnh nhân, dầu hạt lanh (dầu hạt lanh) hoặc hạt lanh có căn cứ, cá như cá hồi và cá ngừ mà rất giàu axit béo omega-3, trứng, đậu, sữa chua, pho mát ít chất béo. Đừng quên uống nhiều nước trong suốt cả ngày để đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể của bạn.

Tạm biệt mái tóc gãy rụng với 6 bí quyết mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 4

Ngăn ngừa stress, căng thẳng kéo dài

Áp lực công việc, stress căng thẳng kéo dài gây tác động đến thần kinh và cũng là một lý do khiến bạn dễ bị rụng tóc. Vậy nên để làm giảm rụng tóc cũng như ngăn ngừa rụng tóc một cách tự nhiên bạn hãy hạn chế tối đa căng thẳng, stress

Hãy bắt đầu giảm căng thẳng stress bằng cách ngưng suy nghĩ nhiều, thử tìm lắng nghe những bản nhạc cổ điển sâu lắng, các bài nhạc không lời nhẹ nhàng để đầu óc thoải mái hơn, cười nhiều hơn… và bạn sẽ bất ngờ với những tác dụng nó mang lại. Bạn không chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, cuộc sống vui vẻ lạc quan hơn mà lượng tóc gãy rụng cũng giảm đi đáng kể khi hướng đến lối sống tích cực, giảm stress.

Tạm biệt mái tóc gãy rụng với 6 bí quyết mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 5

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ được xem là “thời gian vàng” để các cơ quan đi vào trạng thái nghỉ ngơi phục hồi thể lực sau một ngày hoạt động vất vả. Một giấc ngủ ngon, sâu giấc và ngủ đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau. Tuy nhiên nếu bạn bị thiếu ngủ, khó ngủ, ngủ không đủ giấc… sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, stress, tinh thần sa sút, khó tập trung làm việc và tác động gây rụng tóc, thậm chí rụng tóc nhiều khi kéo dài.

Bởi vậy, để chăm sóc mái tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc thì bạn hãy dành thời ngủ đủ giấc mỗi ngày; nên đi ngủ sớm trước 23h để có mái tóc khỏe và làn da hồng hào căng tràn sức sống nhé.

Tạm biệt mái tóc gãy rụng với 6 bí quyết mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 6

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