Tại sao tốt hơn là không nên gội đầu dưới nước nóng của vòi hoa sen

Làm đẹp 07/02/2022 17:40

Mùa đông đến rồi, và không gì thoải mái hơn được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Đôi khi, đó là tất cả những gì bạn cần để thư giãn sau một ngày bận rộn, và việc gội đầu khi ở trong nhà có vẻ rất tiện lợi. Nhưng nhiệt độ nước trong vòi hoa sen thường quá nóng so với tóc của bạn, và thói quen gội đầu bằng nước nóng thực sự có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sắc đẹp.

Trên thực tế, tốt hơn hết bạn nên sử dụng nước mát hơn để xả tóc và gội trong bồn rửa để đảm bảo kiểm soát nhiệt độ dễ dàng hơn.

Dưới đây là những lý do tại sao gội đầu dưới vòi hoa sen có thể không phải là lựa chọn tốt nhất.

1. Có thể làm khô tóc.

Tại sao tốt hơn là không nên gội đầu dưới nước nóng của vòi hoa sen - Ảnh 1

Không có nhiều thứ có thể so sánh với cảm giác thư giãn dưới vòi sen nước nóng. Nhưng cũng giống như các dụng cụ tạo kiểu tóc nóng có thể làm hỏng tóc của bạn, hong nước nóng có thể làm khô tóc và khiến tóc trông như đống rơm. Tốt hơn hết bạn nên kiểm soát nhiệt độ nước khi gội đầu và sử dụng nước âm ấm .

2. Có thể dẫn đến rụng tóc.

Tại sao tốt hơn là không nên gội đầu dưới nước nóng của vòi hoa sen - Ảnh 2

Việc gội đầu bằng nước nóng thường xuyên có thể làm sợi tóc yếu đi, giòn và dễ gãy. Nước nóng cũng làm mở các lỗ chân lông trên da đầu, khiến chân tóc yếu hơn và gây rụng tóc nhiều hơn. Gội đầu dưới vòi hoa sen khi nhiệt độ cao làm mất đi lượng dầu tự nhiên trên tóc và làm hỏng lớp bảo vệ keratin của tóc, do đó có thể dẫn đến gãy rụng.

3. Có thể khiến da đầu bị ngứa.

Tại sao tốt hơn là không nên gội đầu dưới nước nóng của vòi hoa sen - Ảnh 3

Nước nóng rất tốt để loại bỏ bụi bẩn và cặn bã tích tụ, nhưng nó cũng loại bỏ các loại dầu cần thiết trên da và gây khô da. Da đầu của bạn có một lớp lipid biểu bì béo tự nhiên giúp bảo vệ da khỏi vi khuẩn. Gội đầu bằng nước nóng có thể làm tan lớp dầu này, khiến da đầu bị ngứa và kích ứng.

4. Màu tóc có thể phai nhanh hơn.

Tại sao tốt hơn là không nên gội đầu dưới nước nóng của vòi hoa sen - Ảnh 4

Một trong những điều đầu tiên mà các nhà tạo mẫu tóc thường nói với những khách hàng mới nhuộm tóc của họ là tránh gội đầu bằng nước nóng. Ngoài việc làm khô tóc, nước nóng còn làm mở lớp biểu bì của tóc, cho phép các phân tử màu thoát ra ngoài. Nếu bạn muốn giữ cho mái tóc mới lâu hơn, hãy gội đầu và ủ tóc bằng nước mát và xả lại lần cuối với nước lạnh nhất mà bạn có thể chịu được.

5. Có thể khiến bạn bị gàu.

Tại sao tốt hơn là không nên gội đầu dưới nước nóng của vòi hoa sen - Ảnh 5

Nếu bạn đang bị gàu, tốt hơn hết bạn nên tránh gội đầu bằng nước nóng, ngay cả trong những ngày lạnh giá nhất. Gội đầu dưới vòi hoa sen nước nóng sẽ làm khô da đầu và da đầu khô là lý do phổ biến nhất gây ra gàu.

6. Có thể làm tóc xoăn cứng.

Tại sao tốt hơn là không nên gội đầu dưới nước nóng của vòi hoa sen - Ảnh 6

Rụng tóc có thể khá khó chịu và bạn thường cần sử dụng các sản phẩm chống xoăn cứng đặc biệt để chế ngự chân tóc khô xơ. Thói quen gội đầu dưới vòi hoa sen nước nóng thực sự có thể là một trong những lý do khiến tóc trông rất xơ xác. Đó là do tóc khô cố gắng hấp thụ độ ẩm trong không khí, khiến lớp biểu bì phồng lên và tóc bạn trở nên xơ xác.

(Theo Brightside)

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