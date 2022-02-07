Tại sao tốt hơn là không nên gội đầu dưới nước nóng của vòi hoa sen

Dưới đây là những lý do tại sao gội đầu dưới vòi hoa sen có thể không phải là lựa chọn tốt nhất.

Trên thực tế, tốt hơn hết bạn nên sử dụng nước mát hơn để xả tóc và gội trong bồn rửa để đảm bảo kiểm soát nhiệt độ dễ dàng hơn.

Không có nhiều thứ có thể so sánh với cảm giác thư giãn dưới vòi sen nước nóng. Nhưng cũng giống như các dụng cụ tạo kiểu tóc nóng có thể làm hỏng tóc của bạn, hong nước nóng có thể làm khô tóc và khiến tóc trông như đống rơm. Tốt hơn hết bạn nên kiểm soát nhiệt độ nước khi gội đầu và sử dụng nước âm ấm .

2. Có thể dẫn đến rụng tóc.

Việc gội đầu bằng nước nóng thường xuyên có thể làm sợi tóc yếu đi, giòn và dễ gãy. Nước nóng cũng làm mở các lỗ chân lông trên da đầu, khiến chân tóc yếu hơn và gây rụng tóc nhiều hơn. Gội đầu dưới vòi hoa sen khi nhiệt độ cao làm mất đi lượng dầu tự nhiên trên tóc và làm hỏng lớp bảo vệ keratin của tóc, do đó có thể dẫn đến gãy rụng.

3. Có thể khiến da đầu bị ngứa.

Nước nóng rất tốt để loại bỏ bụi bẩn và cặn bã tích tụ, nhưng nó cũng loại bỏ các loại dầu cần thiết trên da và gây khô da. Da đầu của bạn có một lớp lipid biểu bì béo tự nhiên giúp bảo vệ da khỏi vi khuẩn. Gội đầu bằng nước nóng có thể làm tan lớp dầu này, khiến da đầu bị ngứa và kích ứng.

4. Màu tóc có thể phai nhanh hơn.

Một trong những điều đầu tiên mà các nhà tạo mẫu tóc thường nói với những khách hàng mới nhuộm tóc của họ là tránh gội đầu bằng nước nóng. Ngoài việc làm khô tóc, nước nóng còn làm mở lớp biểu bì của tóc, cho phép các phân tử màu thoát ra ngoài. Nếu bạn muốn giữ cho mái tóc mới lâu hơn, hãy gội đầu và ủ tóc bằng nước mát và xả lại lần cuối với nước lạnh nhất mà bạn có thể chịu được.

5. Có thể khiến bạn bị gàu.

Nếu bạn đang bị gàu, tốt hơn hết bạn nên tránh gội đầu bằng nước nóng, ngay cả trong những ngày lạnh giá nhất. Gội đầu dưới vòi hoa sen nước nóng sẽ làm khô da đầu và da đầu khô là lý do phổ biến nhất gây ra gàu.

6. Có thể làm tóc xoăn cứng.

Rụng tóc có thể khá khó chịu và bạn thường cần sử dụng các sản phẩm chống xoăn cứng đặc biệt để chế ngự chân tóc khô xơ. Thói quen gội đầu dưới vòi hoa sen nước nóng thực sự có thể là một trong những lý do khiến tóc trông rất xơ xác. Đó là do tóc khô cố gắng hấp thụ độ ẩm trong không khí, khiến lớp biểu bì phồng lên và tóc bạn trở nên xơ xác.

(Theo Brightside)