Sự thật về 4 "vị cứu tinh" nổi tiếng rầm rộ dành cho da dầu có thực sự hiệu quả không?

Dưới đây là bốn yếu tố cần thiết để làm đẹp mà bạn phải có trong tủ trang điểm của mình nếu muốn chia tay với lớp màng nhờn và dính trên mặt.

Trên thực tế, không có chế độ chăm sóc da nào có thể loại bỏ lớp màng dầu hoặc biến đổi làn da dầu nhưng lại giúp duy trì sức khỏe làn da của bạn theo nhiều cách hơn bạn có thể tưởng tượng. Vì vậy, trong khi quy tắc số 1 là không bao giờ rời khỏi quy trình chăm sóc da của bạn thì quy tắc số 2 liên quan đến việc lựa chọn các sản phẩm thông minh và thân thiện với da dầu để giúp bạn chăm sóc da và không để cảm giác nhờn dính đến với bạn.

Giấy thấm dầu thực sự là cứu tinh khi nói đến da dầu. Những tấm khăn này ngay lập tức thấm hút tất cả các chất nhờn dư thừa trên lớp biểu bì của da, mang lại cho khuôn mặt của bạn một vẻ ngoài không bóng dầu. Dù bạn có trang điểm hay không, những tấm khăn này đều hoạt động theo cả hai cách và giúp bạn tránh được làn da sáng bóng nhờn đó. Nếu bạn có làn da dầu, hãy luôn bỏ một gói giấy thấm dầu vào túi xách của bạn nhé.

Phấn phủ

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Sử dụng phấn phủ dạng lỏng nếu bạn đang bước ra ngoài trời là điều không thể tránh khỏi đối với da dầu. Cho dù bạn có thoa kem nền hay không, bạn phải tiếp tục trang điểm khuôn mặt của mình với một ít phấn phủ trong mờ, thậm chí nên phủ thêm kem dưỡng ẩm và kém chống nắng có chứa SPF. Điều này giúp giữ cho khuôn mặt của bạn không bóng dầu lâu hơn và tốt nhất bạn nên chọn một loại phấn phủ kiểm soát dầu đi kèm với bông phấn để thoa lại suốt cả ngày.

Mặt nạ đất sét

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Tất cả các làn da dầu đều sử dụng mặt nạ đất sét là có lý do, đó là vì đặc tính hút dầu tuyệt vời của nó, đồng thời nó cũng giúp kiểm soát sản xuất bã nhờn trên da bạn. Bạn sẽ thấy mặt nạ đất sét trên kệ của mỗi người da dầu vì đó là cách dễ nhất để giải độc nhanh và hiệu quả cho làn da. Nó cũng giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và loại bỏ bụi bẩn, dầu và các mảnh vụn từ lỗ chân lông gây ra mụn đầu đen và mụn trứng cá.

Sữa rửa mặt tạo bọt không dầu

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Điều quan trọng là sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với loại da của bạn vì nó có thể tạo ra hoặc phá vỡ nền tảng của thói quen chăm sóc da của bạn. Không nên dùng sữa rửa mặt dạng dầu, dạng kem hoặc dạng sữa cho các loại da nhờn vì nó có thể cung cấp độ ẩm cho da nhiều hơn mức cần thiết. Sữa rửa mặt không chứa dầu tạo bọt là phù hợp nhất vì nó không khiến da tiếp xúc với dầu bên ngoài nhiều hơn và kết cấu tạo bọt giúp làm sạch nhẹ nhàng những vùng da có mụn.

Theo Femina