Quy trình làm đẹp từng bước "chuẩn chỉnh" giúp bạn sở hữu làn da đáng mơ ước trong tích tắc

Bí quyết làm đẹp này rất hữu dụng và bạn có thể đưa chúng vào thói quen chăm sóc da mặt và thiết lập thói quen hàng ngày, thực tế và dễ thực hiện. Hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia y tế khác về bất kỳ lựa chọn chẩn đoán hoặc điều trị nào.

Nếu bạn nghĩ rằng có quá nhiều bước thì bạn có thể bỏ qua một số bước. Bí quyết nằm ở việc thoa từng lớp sản phẩm, bắt đầu với sản phẩm nhẹ nhất và kết thúc với sản phẩm dày nhất.

Làm sạch da mặt là bước cơ bản và thiết yếu trong mỗi thói quen làm đẹp. Đầu tiên, tẩy trang bằng sản phẩm kiềm dầu sẽ giúp bạn loại bỏ lớp trang điểm hay cặn kem chống nắng tích tụ trên da. Thoa một vài giọt dầu tẩy trang lên da khô theo chuyển động tròn, rửa sạch bằng nước ấm và thấm khô bằng khăn sạch.

Tiếp theo sử dụng sữa rửa mặt dạng nước để loại bỏ mồ hôi, da chết hoặc các hạt bụi ô nhiễm. Bạn có thể tìm thấy nó ở nhiều dạng, chẳng hạn như sữa rửa mặt, gel rửa mặt hoặc nước micellar. Thoa sản phẩm lên da ướt, massage theo chuyển động tròn, rửa sạch bằng nước ấm, thấm khô bằng khăn sạch.

2. Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết là bước không bắt buộc phải thực hiện hàng ngày. Hãy dành nó cho những ngày bạn muốn tận hưởng thói quen chăm sóc da mặt của mình. Nó bao gồm loại bỏ các tế bào da chết và đạt được kết cấu đồng nhất trên khắp khuôn mặt.

Có những chất tẩy tế bào chết cơ học có chứa các hạt nhỏ để loại bỏ tế bào chết với sự trợ giúp của ma sát. Cũng có những loại lột tẩy trang bằng hóa chất được thoa trực tiếp lên da bằng một miếng bông mà bạn phải đợi khô mới có thể tiếp tục bước tiếp theo.

3. Mặt nạ làm sạch

Mặt nạ đất sét được sử dụng để làm sạch sâu các lỗ chân lông. Bước này không bắt buộc phải thực hiện hàng ngày, bạn có thể thực hiện một hoặc hai lần một tuần. Có một số loại mặt nạ thanh lọc, từ loại có than hoạt tính đến loại phổ biến nhất, được làm bằng đất sét (màu xanh lá cây cho da dầu, màu trắng cho da khô, màu vàng cho da thường và màu đỏ cho da nhạy cảm).

4. Thoa toner

Thoa toner không phải là bước thiết yếu trong quy trình làm đẹp, nhưng nó sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho làn da của bạn, đặc biệt là nếu thực hiện liên tục. Sản phẩm này không chỉ làm giảm kích thước lỗ chân lông mà còn dưỡng ẩm và cân bằng độ pH cho da. Nó nên được áp dụng cả vào buổi sáng và buổi tối với sự hỗ trợ của một miếng bông hoặc bôi trực tiếp bằng tay.

5. Mặt nạ dưỡng ẩm

Mặt nạ dưỡng ẩm không nhất thiết phải được sử dụng hàng ngày, chúng chỉ được sử dụng một hoặc hai lần một tuần. Thư giãn, dành thời gian và trả lại ánh sáng cho khuôn mặt của bạn với loại mặt nạ bạn chọn (như gel, kem dưỡng da hoặc mặt nạ dạng miếng). Hãy nhớ đọc hướng dẫn và không vượt quá thời gian quy định trên bao bì khi đắp nhé.

6. Thoa tinh chất

Đây là một trong những sản phẩm ít được biết đến nhất trong tất cả các loại mỹ phẩm Hàn Quốc, nhưng nó lại có những công dụng tuyệt vời. Tinh chất có nồng độ các yếu tố hoạt động cho một loại nhu cầu cụ thể như điều chỉnh nếp nhăn hoặc dưỡng ẩm sâu. Nếu làn da của bạn cần, sản phẩm được sử dụng vào buổi sáng và buổi tối lên toàn bộ khuôn mặt với sự hỗ trợ của miếng bông hoặc trực tiếp bằng đầu ngón tay của bạn.

7. Serum / Huyết thanh

Huyết thanh là phương pháp điều trị các vấn đề về da cụ thể nhờ vào nồng độ cao của các thành phần hoạt tính, dễ hấp thụ và có tác dụng tức thì. Khi lựa chọn sản phẩm của bạn, điều quan trọng là phải biết vấn đề da mà bạn muốn giải quyết vì huyết thanh có thể cung cấp cho làn da của bạn thêm độ ẩm, độ săn chắc, sửa chữa, độ sáng hoặc thậm chí có thể hoạt động như một giải pháp chống nhăn hoặc chống mụn trứng cá.

Cũng giống như tinh chất, nếu làn da của bạn cần, thần dược này có thể được sử dụng cả vào buổi sáng và buổi tối bằng cách nhỏ 1 hoặc 2 giọt trực tiếp bằng các ngón tay.

8. Kem dưỡng mắt

Vùng viền mắt cần được chăm sóc đặc biệt vì đó là nơi xuất hiện một số nếp nhăn. Ngoài ra, một loại kem dưỡng mắt tốt sẽ làm mờ quầng thâm và làm thông các túi dưới mắt của bạn. Sản phẩm này được sử dụng hàng ngày, cả sáng và tối, trên gò má và lên đến cung mày, tránh bôi ở khóe mắt.

9. Kem dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm là bước cơ bản, thiết yếu và bắt buộc trong mỗi liệu trình chăm sóc da mặt. Bạn phải chọn loại kem phù hợp với nhu cầu và loại da của mình. Sản phẩm này nên được sử dụng hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối với sự trợ giúp của các đầu ngón tay, vuốt nhẹ để hấp thụ tốt hơn và kích thích lưu thông máu.

10. Kem chống nắng

Đây là một bước cần thiết khác trong bất kỳ thói quen làm đẹp nào. Kem dưỡng da chống nắng nên được thoa mỗi ngày trong năm, cho dù bạn đang đi đến bãi biển hay thành phố, hoặc khi trời mưa hay nắng.

Một loại kem chống nắng tốt là lý tưởng để ngăn ngừa sự xuất hiện của các đốm và nếp nhăn trên da. Sản phẩm này được sử dụng như một loại kem dưỡng ẩm vào buổi sáng hoặc trước khi ra khỏi nhà. Hãy nhớ rằng lượng cần thiết để bảo vệ hoàn toàn làn da của bạn là khoảng 30 ml, và đừng quên rằng điều cần thiết là phải thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ.

Theo Brightside