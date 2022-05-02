Phá cách thời trang bằng những tip kết hợp này để biến tấu những chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu trở nên phong cách

Làm đẹp 02/05/2022 16:51

Sơ mi luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của những tín đồ thời trang muốn theo đuổi phong cách thanh lịch, gọn nhẹ. Tuy nhiên, sơ mi trắng luôn bị cho là nhàm chán, đơn điệu và một màu. Chắc hẳn ai ai cũng muốn có một vẻ ngoài sang trọng, lịch thiệp và không kém phần thu hút với chiếc áo basic này.

Phá cách thời trang bằng những tip kết hợp này để biến tấu những chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu trở nên phong cách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cùng tìm hiểu 4 mẹo phối áo sơ mi trắng giúp nâng tầm trang phục chỉ trong tích tắc nhé!

1. Biến tấu bằng cách sử dụng cúc áo sơ mi

Chiếc áo sơ mi với hàng cúc thẳng là hình ảnh quen thuộc. Để chiếc áo trông độc đáo hơn, bạn có thể thử cài cúc theo nhiều cách khác nhau nhé! Đầu tiên là phong cách “hở trên, hở dưới” mang đến sự trẻ trung, năng động của các cô gái sẽ tăng lên rất nhiều.

Phá cách thời trang bằng những tip kết hợp này để biến tấu những chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu trở nên phong cách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểu cài 2 đến 3 cúc giữa áo cũng rất được lòng các tín đồ thời trang. Kiểu cài này sẽ làm tăng nét duyên dáng, phóng khoáng hơn ở các cô gái nhưng không làm giảm đi vẻ thanh lịch, thời trang của sơ mi trắng thường ngày.

Nếu bạn đã quá nhàm chán với việc "đóng thùng" toàn bộ ve áo sơ mi, tại sao không thử "đóng thùng" một bên vạt áo trong? Phá cách với kiểu buộc hai vạt thành nơ phía trước hoặc sau cũng giúp tăng vẻ thời trang, phóng khoáng lên nhiều lần.

Phá cách thời trang bằng những tip kết hợp này để biến tấu những chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu trở nên phong cách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

2. Biến sơ mi trắng thành áo khoác nhẹ

Không chỉ là "nhân vật chính" trong những bộ trang phục mà áo sơ mi còn là trợ thủ đắc lực của chị em khi được sử dụng như một chiếc áo khoác thời trang giúp cá tính hóa trang phục của mình.

Phá cách thời trang bằng những tip kết hợp này để biến tấu những chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu trở nên phong cách - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp hoàn hảo giữa áo lót thể thao, áo sơ mi khoác ngoài và quần jean mang đến làn gió mới khi hòa quyện giữa yếu tố thanh lịch và gợi cảm, khỏe khoắn.

Chiếc áo sơ mi hở một bên vai được biến tấu kết hợp với áo hai dây và quần ống rộng cũng mang đến vẻ ngoài thời thượng và sành điệu cho chị em.

Áo cổ lọ cũng là một item phù hợp để đi cùng sơ mi trắng. Tuy nhiên, kiểu kết hợp này chỉ nên diện trong tiết trời từ mát mẻ đến se lạnh thôi các nàng nhé! Ngoài ra, áo còn là chiếc áo khoác lý tưởng cho bạn gái khi diện váy hai dây giúp tạo vẻ vừa gợi cảm lại vừa kín đáo.

3. Phá cách với vest, áo khoác, blazer

Bộ ba áo ghi lê, áo khoác dạ, blazer luôn là item được các tín đồ thời trang "săn lùng" nhiệt tình. Với sự kết hợp của những chiếc áo này với áo sơ mi trắng, bạn có thể dễ dàng phối với nhiều phong cách khác nhau.

Phong cách ulzzang tập trung vào sự tối giản. Các bạn gái thường chọn cho mình những bộ trang phục trơn màu hoặc ít họa tiết, có gam màu trung tính. Với tiêu chí "less is more", phong cách ulzzang sẽ mang đến cho người mặc vẻ ngoài chững chạc, giản dị nhưng không kém phần thu hút và thời thượng.

Phá cách thời trang bằng những tip kết hợp này để biến tấu những chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu trở nên phong cách - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Để có thể trở thành những cô nàng ulzzang chính hiệu, hãy chọn cho mình những chiếc áo vest len ​​có tông màu trung tính, phối cùng áo sơ mi trắng bên trong và chân váy (váy chữ A, váy tennis,…) hoặc quần jean ống rộng nhé!

Phong cách Parisian Chic của các cô gái Pháp cũng đề cao sự đơn giản trong tông màu trung tính chủ đạo nhưng mang hơi hướng cổ điển, thanh lịch của trời Âu. Áo khoác dáng dài phối cùng áo sơ mi trắng và quần ống rộng là bộ ba hoàn hảo cho những cô nàng theo đuổi nét thanh lịch cổ điển của Parisian Chic.

Sơ mi trắng kết hợp ghi lê len và blazer cùng quần jeans ống rộng cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho streetwear “chất lừ” từ các người mẫu Victoria's Secret. Phong cách thời trang Grunge cho những cô nàng điệu đà cũng có thể biến hóa đa dạng từ áo sơ mi, blazer kết hợp với chân váy đen.

Phá cách thời trang bằng những tip kết hợp này để biến tấu những chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu trở nên phong cách - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

4. Gắn bó với phụ kiện thời trang

Nếu coi trang phục là "món ngon" thì trang sức, phụ kiện chính là "gia vị" để những "món ngon" ấy càng thêm đặc sắc.

Những chiếc túi xách không chỉ giúp các cô nàng gọn gàng hơn mà còn khiến bộ trang phục của họ trở nên nổi bật và hài hòa. Vì vậy, để chiếc áo sơ mi trắng của bạn thêm phần “mặn mà”, ngoài những trang phục đi kèm, hãy sắm cho mình một vài chiếc túi phù hợp với phong cách ăn mặc của bạn nhé!

Nhẫn và vòng cổ là phụ kiện mà phụ nữ nào cũng nên sở hữu ít nhất một món trong bộ sưu tập của mình. Hai loại trang sức "nhỏ nhưng có sức mạnh khủng khiếp" này giúp cá tính hóa trang phục và thể hiện rõ nét hơn gu thời trang của bạn.

Phá cách thời trang bằng những tip kết hợp này để biến tấu những chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu trở nên phong cách - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng nhất là sự tự tin. Hãy lựa chọn phong cách mà bạn cảm thấy tự tin và phù hợp với mình nhất nhé!

Theo Dartsior

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