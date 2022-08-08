Những sai lầm tai hại khiến mái tóc trở nên hư tổn trầm trọng mà bạn cần chú ý

Làm đẹp 08/08/2022 08:14

Để có một mái tóc đẹp từ trong ra ngoài, bạn không chỉ phải bổ sung dinh dưỡng mà còn cần biết cách phòng tránh những tác động từ bên ngoài.

Những sai lầm tai hại khiến mái tóc trở nên hư tổn trầm trọng mà bạn cần chú ý - Ảnh 1 

Mái tóc cũng rất dễ bị tổn thương bởi những tác động tiêu cực mà đôi lúc bạn không nhận ra. Đây là danh sách những việc không nên làm để bảo vệ mái tóc của bạn.

1. Chọn góc gội sai cách  

Những sai lầm tai hại khiến mái tóc trở nên hư tổn trầm trọng mà bạn cần chú ý - Ảnh 2

Nếu cho đến giờ bạn vẫn đang gội đầu theo cách đứng thẳng trong vòi hoa sen như các cô gái trong quảng cáo trên TV, hãy ngừng làm việc đó càng sớm càng tốt. Nghiêng đầu xuống là cách tốt nhất để gội đầu đúng cách.

Khi cúi đầu để tóc xõa xuống. Đầu tiên, bạn chỉ cần thoa dầu gội lên da đầu, hãy nhớ luôn hướng đến phần chân tóc chứ không phải phần ngọn tóc. Tiếp đó, tư thế này sẽ giúp bạn gội đầu tốt hơn, tóc được xõa xuống để bạn có thể kiểm soát toàn bộ phần da đầu và tóc. Ngoài ra, nếu bạn muốn dùng dầu xả hoặc mặt nạ dưỡng tóc, việc cúi đầu xuống sẽ giúp bạn không để sản phẩm quá gần chân tóc khiến gây ra nhiều nhờn.

2. Tăng nhiệt quá mức 

Những sai lầm tai hại khiến mái tóc trở nên hư tổn trầm trọng mà bạn cần chú ý - Ảnh 3

Nước nóng là điều tối kỵ khi chăm sóc tóc. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được áp suất của nước mà chúng ta sử dụng để gội đầu, nhưng chúng ta vẫn có thể làm chủ được nhiệt độ của nó. Nước nóng khiến tóc bạn mất đi độ ẩm cần thiết.

Hãy kiểm tra độ nóng của nước bằng cách thử một ít lên cổ tay hoặc khuỷu tay của bạn trước. Mặt khác, nước ấm hoặc thậm chí nước mát còn giúp tóc mềm hơn.

3. Sấy khô cứng tóc 

Những sai lầm tai hại khiến mái tóc trở nên hư tổn trầm trọng mà bạn cần chú ý - Ảnh 4

Không khí quá nóng sẽ giúp bạn làm khô tóc nhanh hơn, nhưng cũng để lại hậu quả lâu dài cho tóc của bạn.

Hãy nhớ luôn thoa một lượng vừa đủ sản phẩm bảo vệ nhiệt lên tóc trước khi sấy khô hoặc dùng máy uốn tóc hay máy duỗi. Sau đó, đặt máy sấy tóc ở nhiệt độ trung bình và công suất tối đa. Cúi xuống ở vị trí tương tự như khi gội đầu và hướng luồng gió song song với tóc của bạn. Di chuyển máy sấy tóc theo chuyển động ngắn từ bên này sang bên kia. Cuối cùng, đặt máy sấy tóc ở chế độ gió mát để đóng các lớp biểu bì trên da đầuvà cho mái tóc bóng mượt.

Nếu bạn chỉ sử dụng khăn để làm khô tóc, bạn nên làm hai điều: hoặc sử dụng khăn lụa hoặc không bao giờ chà sát tóc mạnh bằng khăn bông. Tóc ướt đặc biệt dễ bị hư tổn và chẻ ngọn.

4. Uống không đủ nước 

Những sai lầm tai hại khiến mái tóc trở nên hư tổn trầm trọng mà bạn cần chú ý - Ảnh 5

Mọi người đều biết rằng nước uống rất quan trọng để có một sức khỏe tốt. Không nhiều người biết rằng tóc thực sự cũng cần nước để phát triển. Nước chiếm 15% tổng khối lượng tóc của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn uống đủ nước. 

5. Không bảo vệ mái tóc trước tác hại bên ngoài

Những sai lầm tai hại khiến mái tóc trở nên hư tổn trầm trọng mà bạn cần chú ý - Ảnh 6

Nếu bạn sống trong một khu vực có khí hậu ôn hòa, ấm áp, bạn thật may mắn. Bỏ qua bước này và chỉ cần hài lòng về nó. Nếu bạn không, thì hãy đọc tiếp.

Nước là một phần quan trọng của tóc, chúng ta cũng biết rằng nước có thể đóng băng và nở ra. Điều này cho thấy: không đội mũ hoặc che tóc bằng thứ gì đó trong thời tiết lạnh có thể dẫn đến gãy rụng nhiều. Tóc bị tác động xấu sẽ nứt ra từ bên trong, làm rách các sợi protein. Đây là một trường hợp mà kể cả "keo siêu dính" cũng sẽ không giúp được gì.

Sống trong khí hậu nóng khiến bạn gặp không ít khó khăn. Nhiệt nóng không tốt cho tóc hơn nhiệt lạnh vì vậy bắt buộc bạn phải bảo vệ mái tóc của mình kỹ hơn nhé.

6. Dưỡng tóc sai cách

Những sai lầm tai hại khiến mái tóc trở nên hư tổn trầm trọng mà bạn cần chú ý - Ảnh 7

Đặc biệt, phụ nữ thích sử dụng dầu dưỡng trong quy trình chăm sóc tóc của mình. Nhưng hãy cẩn thận, tinh dầu tự nhiên không phù hợp lắm với các thiết bị tạo kiểu tóc. Nhiệt độ đốt dầu trung bình là 160-250 ° С và nhiệt độ trung bình chúng ta hay đặt máy duỗi tóc là 170-230 ° C. Hãy tưởng tượng xem kết quả có thể là gì? Tóc sẽ chịu tác động rất xấu! 

Sử dụng máy uốn tóc vài ngày sau khi thoa dầu lên tóc cũng không phải là một ý kiến ​​hay. Lớp màng dầu có thể lưu lại trên tóc bạn đến 2 tuần.

7. Ăn nhiều đồ ăn vặt hoặc ăn kiêng quá độ Những sai lầm tai hại khiến mái tóc trở nên hư tổn trầm trọng mà bạn cần chú ý - Ảnh 8

Tóc đẹp sẽ không tồn tại nếu không có một lượng protein, vitamin và chất dinh dưỡng hợp lý. Thành phần rất cần cho tóc là sắt và biotin (hoặc vitamin B7). Sắt kích hoạt một loại enzym rất quan trọng chịu trách nhiệm phân chia tế bào. 

Danh sách các sản phẩm giúp chúng ta mọc tóc chắc khỏe và bóng mượt còn dài, nhưng đây là những thứ bạn chắc chắn nên đưa vào khẩu phần ăn hàng ngày của mình: quả óc chó, hạt lanh, cá hồi hoang dã, tảo xoắn, bơ, hạt bí ngô, bông cải xanh, hạnh nhân, ớt ngọt, cải Brussels và bột cacao thô. Thêm rau bina để có thêm một phần ăn đầy đủ sắt và kẽm.

Theo Brightside

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