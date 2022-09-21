Những khoảnh khắc “vàng” trong buổi lễ khai trương Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Sóc Trăng

Mới đây, ngày 17/9/2022 Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn tiếp tục khai trương chi nhánh Sóc Trăng tại số 178A Phú Lợi, Phường 2, TP. Sóc Trăng với ưu đãi dịch vụ lên đến 80% cùng vô vàn phần quà giá trị, sự kiện thu hút hàng trăm đến tham dự khai trương.

Trải qua nhiều năm thành lập và phát triển, Hệ thống Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ Việt Nam bằng cách phủ rộng hơn 50 chi nhánh trên khắp các tỉnh thành, từ Bắc vào Nam.

Xuyên suốt buổi lễ, đội ngũ Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn hoạt động hết công suất để đón tiếp khách hàng gần xa, các hàng ghế gần như không còn chỗ ngồi. Tuy nhiên, nhờ sự kết hợp ăn ý và làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Sóc Trăng, các khách hàng được phục vụ rất chu đáo và tận tình.

Các hàng ghế tại SeoulSpa.Vn Sóc Trằng chật kín chỗ trong ngày khai trương

Khi đến đây, quý khách hàng không chỉ được tham quan cơ sở vật chất, bác sĩ thăm khám, soi da tận tình, mà còn được trải nghiệm dịch vụ làm đẹp trong không gian cực sang xịn tại Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn chi nhánh Sóc Trăng.

Tham dự khai trương, ngoài giảm giá dịch vụ, các khách hàng còn được tham gia chương trình vòng quay may mắn và nhận vô vàn phần thưởng giá trị như:

1 Giải đặc biệt: 1 GHẾ MASSAGE trị giá lên đến 53 triệu đồng.

1 Giải nhất: 1 CHỈ VÀNG 9999 cùng 1 thẻ dịch vụ làm đẹp VIP trị giá 30 triệu đồng.

1 Giải nhì: 1 bộ sản phẩm Innoblanc cùng thẻ dịch vụ làm đẹp VIP 15 triệu đồng.

3 Giải ba: 1 bộ sản phẩm + Thẻ dịch vụ làm đẹp VIP 5 triệu đồng.

Khoảnh khắc nhiều khách hàng được nhận những phần thưởng giá trị trong ngày khai trương

Một điều bật mí nhỏ, đó là chương trình ưu đãi giảm 80% còn kéo dài đến hết ngày 30/9/2022. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ làm đẹp với giá ưu đãi cực sốc này, thì hãy nhanh chân đến chi nhánh SeoulSpa.Vn Sóc Trăng để được bác sĩ thăm khám, tư vấn dịch vụ phù hợp nhất.

Đến SeoulSpa.Vn Sóc Trăng, bạn có thể tham khảo sử dụng các dịch vụ như: DR VIP tái sinh cấu trúc nền ECM; Doctor Young cấy siêu vi điểm MAX COLLAGEN; Điêu khắc chân mày Hairstroke; Phun môi baby-Water Lip; Doctor Laser Bio YL trẻ hóa căng bóng da; Chăm sóc da Luxury;....

Không gian cực “hút mắt” của Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn trong ngày khai trương

Đến tham dự buổi lễ khai trương, các khách hàng của SeoulSpa.Vn không chỉ được trải nghiệm dịch vụ làm đẹp do chính bác sĩ cùng kỹ thuật viên giỏi thực hiện, mà còn được thư giãn trong không gian cơ sở vật chất khang trang, rộng lớn, cuốn hút lạ thường. .

Toàn bộ cơ sở hạ tầng tại Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Sóc Trăng được thiết kế với phong cách hiện đại, nội thất sang trọng kết hợp với tone màu trắng làm chủ đạo, làm toát lên không gian tinh tế, sạch sẽ và đẳng cấp của thương hiệu.

Không gian cơ sở vật chất cực khang trang và sang trọng tại SeoulSpa.Vn Sóc Trăng

Chính lối kiến trúc, cách decor và bày trí nội thất ấn tượng của Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Sóc Trăng giúp nâng niu cảm xúc và trải nghiệm làm đẹp của khách hàng một cách trọn vẹn nhất khi đến đây.

Do đó, nếu bạn muốn tìm kiếm địa chỉ Thẩm mỹ viện ở Sóc Trăng uy tín, hãy nhanh chóng liên hệ với SeoulSpa.Vn để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.