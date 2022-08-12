Những bí mật giúp bạn làm mới vẻ ngoài, nâng cấp bản thân mà chẳng cần tốn tiền vào thẩm mỹ viện hay mỹ phẩm cao cấp

Bài viết này sẽ hé lộ những bí mật nhỏ có thể giúp bạn làm mới toàn bộ diện mạo của mình chỉ trong một tháng. Da của bạn sẽ trông sáng hơn, đôi mắt của bạn sẽ sáng hơn, tóc và móng tay của bạn sẽ chắc khỏe và trông sẽ không thể tin được.

Nó tốt cho cái gì? Nước ép củ dền làm sạch máu và động mạch. Có một mối liên hệ rõ ràng giữa máu khỏe mạnh và ngoại hình của bạn. Bên cạnh đó, một món salad rau củ sẽ cải thiện công việc của các cơ quan bên trong và chất lượng làn da của bạn.

Kem chua và muối tẩy tế bào chết

Trộn muối biển với muối thường trong ly. Thêm một ly kem chua vào hỗn hợp. Sau khi tắm vào buổi tối, massage cơ thể với hỗn hợp và tắm lại bằng nước ấm. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp tẩy tế bào chết này hàng ngày.

Nó tốt cho cái gì? Muối, được biết đến với đặc tính khử trùng, loại bỏ da chết và mụn nhỏ. Kem chua giúp nuôi dưỡng các tế bào da và giảm bớt ảnh hưởng của muối đối với làn da của bạn. Tẩy tế bào chết này sẽ không làm trầy xước hoặc tổn thương da.

Hãy nhớ rằng bạn không thể sử dụng muối tẩy tế bào chết nếu:

bạn có làn da rất nhạy cảm

mạng lưới mạch máu và mao mạch nằm sát bề mặt da

có sẹo, trầy xước và viêm trên da của bạn.

2. Đối với móng tay

Một cách rất tốt để phát triển móng tay chắc khỏe và mái tóc bóng khỏe là bắt đầu ăn ít nhất 50 g các loại hạt mỗi ngày. Chọn những loại bạn thích nhất như: quả phỉ, hạt điều, hạnh nhân, quả óc chó hoặc quả hồ trăn.

Nó tốt cho cái gì? Tất cả các loại hạt đều giàu axit béo thiết yếu và vitamin E. Đó chính xác là những gì bạn cần cho sức khỏe và sắc đẹp.

3. Đối với mái tóc

Mặt nạ tóc dầu và bột mù tạt

Các chuyên gia làm đẹp khuyên bạn nên đắp mặt nạ như vậy ít nhất 3 ngày một lần. Để làm mặt nạ, trộn bột mù tạt với dầu thực vật cho đến khi bạn có được hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp lên tóc hơi ẩm và để trong 30 phút, sau đó gội sạch bằng nước ấm.

Nó tốt cho cái gì? Tóc của bạn sẽ mọc nhanh hơn và trở nên đẹp hơn nếu bạn sử dụng mặt nạ này một cách thường xuyên.

Hãy nhớ rằng bạn không thể sử dụng mặt nạ này nếu bạn có:

tăng huyết áp

bất kỳ vấn đề sức khỏe nào liên quan đến công việc của tim và mạch máu

bệnh vẩy nến, chấn thương, vết cắt và viêm trên da đầu

dị ứng với mù tạt

bạn có thai

Nước bạc hà

Thay vì sử dụng dầu dưỡng tóc thông thường, bạn có thể làm và sử dụng một loại nước đặc biệt. Chỉ cần thêm 5 giọt tinh dầu bạc hà vào 1 lít nước. Sau khi gội đầu, bạn hãy xả lại bằng nước này.

Nó tốt cho cái gì? Tinh dầu bạc hà làm dịu da và làm sáng tóc. Nó cũng có thể hữu ích nếu bạn bị đau đầu. Nếu tóc bạn có gốc dầu, nước như vậy có thể giúp tóc bạn tươi và đẹp lâu hơn rất nhiều.

4. Đối với khuôn mặt

Trước khi đi ngủ 1 giờ, thoa hỗn hợp glycerine và vitamin E lên da mặt sạch. Để tạo hỗn hợp, bạn cần thêm 10 viên nang vitamin E vào 30 ml glycerine (chỉ cần ép chất lỏng từ viên nang vitamin E bằng cách dùng kim chích vào chúng).

Bạn cũng có thể massage mặt bằng bàn chải mềm trước khi thoa hỗn hợp lên mặt. Như vậy các tế bào sẽ hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng có lợi hơn. Xịt khoáng này để làm dịu da mặt.

Nó tốt cho cái gì? Các tế bào da của bạn sẽ nhận được một lượng lớn chất dinh dưỡng, các nếp nhăn sẽ ít xuất hiện hơn và làn da của bạn sẽ trở nên đều màu.

Những điều cần lưu ý:

hỗn hợp không nên được dự trữ lại, làm cho nó ngay trước khi sử dụng.

đảm bảo rằng bạn mua glycerine chất lượng cao ở hiệu thuốc

dị ứng vitamin E là rất hiếm, nhưng các phản ứng dị ứng có thể do các thành phần khác có trong viên nang gây ra. Đảm bảo rằng bạn không bị dị ứng với bất kỳ chất nào trong số chúng bằng cách thoa chất lỏng viên nang lên cổ tay hoặc bên trong khuỷu tay của bạn trước.

5. Đối với đôi chân

Sau khi tắm vào buổi tối, thoa một lượng lớn bơ trộn với tinh dầu bạc hà lên bàn chân của bạn. Mang một đôi tất làm bằng chất liệu tự nhiên. Sử dụng tất cotton vào mùa hè và tất len ​​vào mùa đông. Và sau đó đi ngủ!

Nó tốt cho cái gì? Bơ làm mềm và mịn da. Sau một tháng chăm sóc như vậy, đôi chân của bạn sẽ trở nên rất mềm và đẹp. Bạn sẽ sẵn sàng cho mùa đi biển với đôi chân tuyệt đẹp.

6. Đối với lông mi

Đã đến lúc chăm sóc lông mi của bạn. Lấy một ống mascara rỗng và làm sạch nó bằng bàn chải. Khi nó khô, nhỏ dầu mầm lúa mì vào đó. Thoa dầu lên lông mi của bạn ngay trước khi đi ngủ.

Nó tốt cho cái gì? Chỉ trong một tháng, bạn sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng mi dài tuyệt đẹp của mình.

Theo Brightside