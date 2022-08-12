Bạn đang dùng sai cách với những sản phẩm làm đẹp thông dụng này, dừng lại ngay trước khi làn da "kêu cứu"

Làm đẹp 12/08/2022 07:37

Điều này có thể đã xảy ra với bạn: bạn lạm dụng một số sản phẩm làm đẹp khiến làn da của bạn giống như sa mạc Sahara và cái gọi là mặt nạ "dưỡng ẩm" làm cho da thậm chí còn khô hơn trước. Nhưng nó không có nghĩa là bạn phải loại bỏ mọi sản phẩm làm đẹp mà bạn có. Có thể tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi cách sử dụng một số sản phẩm.

 

Bạn cần biết về những sai lầm làm đẹp phổ biến nhất mà bạn có thể mắc phải này.

1. Bạn sử dụng khăn giấy ướt để tẩy trang hàng ngày 

Bạn đang dùng sai cách với những sản phẩm làm đẹp thông dụng này, dừng lại ngay trước khi làn da 'kêu cứu' - Ảnh 1

Có lẽ bạn sẽ nghĩ thật tiện lợi khi dùng khăn ướt lau sạch lớp trang điểm, xong thì có thể vứt nó đi. Nhưng bạn không thể sử dụng khăn ướt mọi lúc như vậy được: chúng không làm sạch da đủ tốt. Hơn thế nữa, chúng được làm từ chất liệu thô ráp gây kích ứng, làm khô và căng da. Bạn chỉ nên sử dụng chúng khi không có nguồn nước và chất tẩy rửa tốt. Nhưng để chăm sóc hàng ngày, bạn nên sử dụng các loại sữa rửa mặt và gel tạo bọt đặc biệt.

2. Bạn nghĩ rằng các loại serum có thể chỉ cần thoa một mình là xong

Bạn đang dùng sai cách với những sản phẩm làm đẹp thông dụng này, dừng lại ngay trước khi làn da 'kêu cứu' - Ảnh 2

Nên thoa serum trước khi dùng kem dưỡng ẩm. Tốt hơn hết bạn nên thực hiện vào buổi tối, đặc biệt nếu serum có chứa retinol. Điều này sẽ cho phép da hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Đắp mặt nạ sẽ làm cho nó hiệu quả hơn. Vào mùa hè, các sản phẩm giàu retinol chỉ có thể được sử dụng cùng với kem chống nắng vì chúng khiến da quá nhạy cảm với ánh nắng có thể gây ra cháy nắng.

3. Bạn sử dụng mút trang điểm khô khi đánh phấn nền 

Bạn đang dùng sai cách với những sản phẩm làm đẹp thông dụng này, dừng lại ngay trước khi làn da 'kêu cứu' - Ảnh 3

Hầu hết loại mút trang điểm cần phải được làm ướt. Khi chúng khô, chúng "ăn" quá nhiều sản phẩm làm đẹp và không tán đều phấn lên da bạn.

4. Bạn không biết sự khác biệt giữa kem che khuyết điểm mắt và kem che khuyết điểm ở vùng da khác

Bạn đang dùng sai cách với những sản phẩm làm đẹp thông dụng này, dừng lại ngay trước khi làn da 'kêu cứu' - Ảnh 4

Rất nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn giữa 2 sản phẩm làm đẹp này, vì vậy hãy nói rõ: một loại kem che khuyết điểm chỉ nên sử dụng ở vùng gần mắt và một loại khác được sử dụng để che đi các khuyết điểm của da trên khuôn mặt. Có một số sắc thái nhỏ bạn nên biết khi sử dụng một trong hai. Khi sử dụng kem che khuyết điểm, bạn nên dưỡng ẩm trước cho da. Nên thoa kem với các động tác xoa bóp, bằng cách này, khuôn mặt sẽ trông tự nhiên hơn.

5. Bạn chỉ sử dụng gel và sữa rửa mặt tạo bọt để rửa sạch lớp trang điểm

Bạn đang dùng sai cách với những sản phẩm làm đẹp thông dụng này, dừng lại ngay trước khi làn da 'kêu cứu' - Ảnh 5

Sữa rửa mặt hữu ích hơn nhiều nếu chúng không chỉ được sử dụng để làm sạch vào buổi tối mà còn vào buổi sáng. Bằng cách này, bạn có thể loại bỏ bã nhờn, tế bào da chết và tất cả bụi bẩn và mồ hôi trên da vào ban đêm. Ngoài ra, tốt nhất là bạn nên từ bỏ việc tẩy tế bào chết và sử dụng sữa rửa mặt có axit vì làm sạch tích cực không nhất thiết là cứ dừng sản phẩm tẩy mạnh mà bỏ qua sữa rửa mặt.

6. Bạn đắp mặt nạ qua đêm hoặc chỉ gỡ bỏ sau khi nó khô hoàn toàn

Bạn đang dùng sai cách với những sản phẩm làm đẹp thông dụng này, dừng lại ngay trước khi làn da 'kêu cứu' - Ảnh 6 

Mỗi loại mặt nạ nên được sử dụng theo hướng dẫn. Đừng để mặt nạ mặt qua đêm trừ khi nhà sản xuất nói như vậy, điều này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về da. Mặt nạ giấy nên được loại bỏ trước khi chúng khô: nếu bạn không làm điều này, mặt nạ sẽ bắt đầu hút độ ẩm từ da khiến da khô hơn. Tương tự đối với các loại mặt nạ đất sét, chúng nên được thoa một lớp dày để độ ẩm bay hơi chậm hơn. Bạn nên rửa sạch mặt nạ đất sét khi chúng vẫn còn dính.

7. Bạn thoa kem dưỡng da có chứa cồn lên mặt

Bạn đang dùng sai cách với những sản phẩm làm đẹp thông dụng này, dừng lại ngay trước khi làn da 'kêu cứu' - Ảnh 7

Các loại kem dưỡng da mặt khác nhau có tác dụng khác nhau. Tất nhiên, thành phần của chúng khác nhau tùy thuộc vào chức năng của sản phẩm. Tuy nhiên, hầu hết các loại kem dưỡng da đều chứa cồn và nếu bạn sử dụng chúng thường xuyên, da sẽ bắt đầu tiết nhiều bã nhờn hơn do phản ứng với các hóa chất mạnh. Ngoài ra, kem dưỡng da không nên được thoa cho toàn bộ khuôn mặt mà thay vào đó là các khu vực cụ thể mà nó có chức năng điều trị.

8. Bạn không rửa sạch nước tẩy trang 

Bạn đang dùng sai cách với những sản phẩm làm đẹp thông dụng này, dừng lại ngay trước khi làn da 'kêu cứu' - Ảnh 8

Micellar water (nước tẩy trang) chứa các thành phần hoạt tính khác và tất cả các chất bẩn mà chúng thu thập sẽ vẫn còn trên mặt trừ khi bạn rửa sạch bằng nước. Nước micellar tiếp xúc lâu dài với da sẽ làm cho nước hoạt động như xà phòng. Điều này sẽ dẫn đến kích ứng.

Theo Brightside

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Từ khóa:   sản phẩm chăm sóc da mẹo dưỡng da Thói quen chăm da

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