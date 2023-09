Nên ăn gì để hết thâm mụn nhanh?

Vitamin C là một chất chống oxy hóa vô cùng tuyệt vời. Đồng thời nó kích thích sự tái tạo collagen giúp da chắc khỏe và căng mịn. Vitamin C còn giúp da đào thải các độc tố, giúp làm sáng da khi phối hợp với mật ong hoặc olive để làm mặt nạ dưỡng da trị thâm hiệu quả.

Vitamin C giúp làn da tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C có nhiều trong bưởi, cam, quýt, dứa, dưa hấu…. Do đó bạn hãy tăng cường ăn chúng để hết thâm mụn nhanh nhé.

Nhiều người hỏi uống nước cam có trị thâm không thì câu trả lời là có nhé. Vì nước cam có chứa rất nhiều vitamin C.

Thực phẩm giàu kẽm

Nếu bạn vẫn chưa biết các loại thực phẩm tốt cho vết sẹo thì đây chính là đáp án chuẩn nhất dành cho bạn. Kẽm giúp làm lành các tổn thương trên bề mặt da nhanh chóng và giúp tái tạo tế bào da.

Bên cạnh đó kẽm còn có khả năng tiêu viêm, giảm sưng tấy do các nốt mụn gây ra, làm giảm sẹo khi bị mụn.

Nguồn thực phẩm giàu Kẽm trị mụn thâm - Ảnh minh họa: Internet

Danh sách thực phẩm giàu kẽm bao gồm: đậu phụ, hàu, các loại ngũ cốc, sản phẩm sữa, đậu phộng…

Thực phẩm giàu omega-3

Thực phẩm giàu omega-3 nên được có trong thực đơn trị thâm mụn hằng ngày của bạn. Omega-3 là một loại axit béo có lợi cho da.

Với cơ chế điều chỉnh các hormone, gây ức chế quá trình sản xuất bã nhờn, chuyển hóa thành các chất kháng khuẩn và chống viêm, omega-3 giúp ngăn ngừa vết thâm sẹo khi bị mụn.

Thực phẩm giàu omega-3 bao gồm các loại cá như cá hồi, cá trích và một số loại hạt như hạt lanh, quả óc chó…

Thực phẩm giàu omega-3 trị mụn thâm - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu collagen

Thực phẩm giàu collagen là một loại thức ăn trị thâm mụn mà bạn cần bổ sung trong chế độ ăn của mình.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến việc bổ sung collagen cho làn da của mình và collagen cũng là một thành phần rất quan trọng có trên da, giúp kết cấu da khỏe và tươi sáng hơn.

Collagen giúp da bạn nhanh lành vết thương do mụn gây ra, giúp tái tạo tế bào da và làm giảm thâm nhanh chóng.

Có thể điểm danh các loại thực phẩm giàu collagen này: đậu đỏ, cà chua, rau ngót, bông cải xanh, da lợn, nước hầm xương,....



Thực phẩm giàu collagen tái tạo tế bào da giảm thâm mụn - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước gì để trị thâm mụn?

Nước lọc giúp cơ thể loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể đồng thời giữ độ ẩm cho da. Mỗi ngày bạn nên uống khoảng 2l nước để có một làn da khỏe mạnh. Bên cạnh nước lọc bạn có thể kết hợp với các loại nước trái cây giàu vitamin C như nước cam, nước dưa hấu, nước chanh…. để tăng cường quá trình trị thâm nhé.

Bị thâm mụn không nên ăn gì?

Thịt bò

Nhiều người thắc mắc ăn thịt bò có bị thâm mụn không? Câu trả lời ở đây là có nhé. Việc ăn thịt bò sẽ khiến chỗ vết thương bị thâm khi mới vừa lành lại. Nếu bạn bị mụn trứng cá hay mụn cám mà ăn thịt bò, bạn sẽ không thể tránh khỏi sẹo thâm.

Trứng

Ăn trứng khiến cho vùng da bị mụn loang lổ, nốt mụn bị thâm trông rất xấu. Trứng cũng là một loại thực phẩm tanh và khiến vết thương hở lâu lành hơn so với bình thường. Do đó bạn không nên ăn trứng khi nốt mụn vừa mới vỡ ra, lành lại và đang mọc da non nhé.

Giảm đồ ăn ngọt

Một trong những nguyên nhân gây ra mụn viêm là do mất cân bằng của hormone và nội tiết tố. Những đồ ăn ngọt chứa nhiều đường kích thích tuyến dầu và bã nhờn phát triển khiến da mọc mụn và lâu lành vết thương.

Ngoài ra, bạn cũng nên kiêng các loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột hoặc chất béo, thực phẩm cay nóng để tránh thâm mụn nha.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi ăn gì để hết thâm mụn nhanh và hiệu quả, ăn gì để hết sẹo thâm hay bị sẹo thâm nên ăn gì mà không cần phải sử dụng quá nhiều loại thuốc trị mụn. Chúc bạn nhanh chóng lấy lại được làn da đẹp và mịn màng để luôn tự tin trước mọi ánh nhìn nhé.