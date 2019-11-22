Tác dụng của quả la hán trị mụn có xứng danh “thần dược”?

La Hán quả là loại quả được thu hoạch từ cây la hán. Xét về bề ngoài, quả có dạng hình tròn với đường kính khoảng 3-4cm. Vỏ quả khi non có màu xanh, càng chín sẽ càng chuyển sang dạng màu nâu vàng hoặc nâu sẫm với một lớp lông tơ mịn màu trắng. Về phần lõi, lõi của quả có màu trắng vàng be hoặc vàng sậm thiên nâu và có tính chất xốp nhẹ.

Nhiều người đồn thổi La Hán là loại quả “thần dược” có thể phòng chống ung thư và trẻ hóa cơ thể. Vậy thực hư sự chính xác của lời đồn này thế nào? Liệu tác dụng của quả la hán trị mụn , trị tiểu đường, trị ho mà mọi người hay nói ra sao? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bài viết này nhé.

Cây La Hán có nguồn gốc từ vùng Quảng Tây, Trung Quốc. Sau này được du nhập đi các nơi khác bởi công dụng hữu ích mà nó đem lại. Đây là loại cây thân leo, lá giống như lá các loại cây họ bầu bí, có lông tơ rất mỏng và mịn. Khi trông phải dựng dàn chắc chắn cho cây leo. Lá của loại cây này sẽ rụng đi theo mùa.

Bên trong lõi này có hạt dạng dẹt, đan xen vào trong phần thịt của quả. Những hạt này xếp rất đẹp trong giống như bông hoa 5 cánh. Vì vỏ của loại quả này rất mỏng nên dễ bị vỡ, phần lõi dạng xốp nên cũng rất dễ bị dập. Khi vận chuyển cần bảo quản nhẹ tay tránh và đập sẽ khiến ảnh hưởng tới chất lượng của quả. Đây là loại quả dễ hỏng nên người ta thường phải sấy khô bằng cách rang hoặc sấy nhiệt bằng máy móc để có để lưu trữ được lâu hơn.

La Hán quả hiện nay đã được trồng tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Nhưng trữ lượng sản xuất nhiều nhất thuộc về Trung Quốc và Thái Lan.

Giá trị dinh dưỡng

Người ta có thể chế biến chất bột vị ngọt từ thịt của loại quả La Hán, chúng được tổng hợp từ hàm lượng mogrosides có trong thịt quả. Theo ước tính của các chuyên gia dinh dưỡng, độ ngọt mà loại chất này cao gấp 300 vị ngọt của đường mía. Đặc biệt, vì đây là loại chất ngọt tự nhiên nên không gây hại cho người bị bệnh tiểu đường. Đó là một trong những công dụng ấn tượng của quả La Hán.

Thêm vào đó, với thành phần giàu protein, vitamin nhóm C và rất nhiều các chất vô cơ khác tìm thấy trong loại quả này đem lại giá trị dinh dưỡng rất lớn cho cơ thể. Chính vì vậy, loại quả này đã và đang được tìm mua và sử dụng bởi rất nhiều người trên thế giới.

Cây La Hán quả - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của quả la hán trị mụn

Trị mụn

Đây dường như là tác dụng phổ biến và được nhắc tới đầu tiên khi mọi người nghe thấy tên La Hán quả. Theo các chuyên gia, trong phần thịt của quả La Hán có nhiều loại khoáng chất giúp tăng khả năng kháng viêm, diệt khuẩn. Vì vậy đun và uống la hán quả trị mụn sẽ tạo hiệu quả rất cao.

Sử dụng loại quả này sẽ giúp vùng da bị mụn và các vùng lân cận được diệt khuẩn, sạch sâu lỗ chân lông, thu nhỏ lỗ chân lông cũng như ngăn ngừa sự tấn công của các loại vi khuẩn. Sử dụng La Hán quả trị mụn sẽ thu được rất quả rất tốt và tác dụng tương đối nhanh, đảm bảo an toàn hơn nhiều phương pháp trị mụn khác.

Cách dùng La Hán quả để trị mụn: Đun sôi quả La Hán để lấy nước, nước này sẽ có màu hổ phách hoặc nâu sậm tùy theo độ chín của thịt quả. Dùng nước này để uống và rửa mặt mỗi ngày sẽ khiến mụn lặn dần rồi biến mất hoàn toàn. Kiên trì sử dụng khoảng 1 tháng để thấy rõ hiệu quả.

La hán quả có trị mụn không? - Ảnh minh họa: Internet

Trị viêm đường hô hấp, bảo vệ thanh quản

Với khả năng chống viêm cao như đã phân tích phía trên, sử dụng quả la hán sẽ giúp phòng chống các bệnh về họng cũng như đường hô hấp, làm giảm tỷ lệ mắc viêm họng, viêm đường hô hấp xuống mức thấp hơn. Đồng thời bảo vệ thanh quản cho những người phải làm các công việc cần nói nhiều như giáo viên, nhân viên trực điện thoại,…

Đồng thời, tác dụng của quả La Hán còn giúp bảo vệ các cơ quan của hệ hô hấp, bảo vệ phổi, đường thở, đặc biệt là trong mùa đông lạnh giá ở phía Bắc. Người Trung Quốc thường dùng thứ quả này để phòng chống viêm đường hô hấp trong các giai đoạn rét đậm rét hại.

La Hán quả sấy - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm béo

Vì lượng chất ngọt trong quả La Hán là nhóm chất ngọt tự nhiên nên không ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt và điều trị của bệnh nhân bị tiểu đường. Đồng thời, sử dụng đường của loại quả này sẽ giúp giảm nguy cơ béo phì, thừa cân do hấp thụ nhiều đường vào cơ thể.

Nếu bạn bị ho, đau họng, viêm phế quản hay các chứng bệnh về đường hô hấp, bạn tích cực đun nước quả La Hán uống trong một thời gian các triệu chứng sẽ được giảm nhẹ. Đặc biệt với vị ngọt và thơm đặc trưng, loại trà này rất dễ uống và được trẻ con vô cùng yêu thích.

Uống nước La Hán quả mỗi ngày sẽ giúp dạ dày của bạn vận động tốt hơn, từ đó kích thích tiêu hóa và các hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Giúp cho cơ thể được kháng viêm, tiêu hóa tốt và giảm nguy cơ thừa cân.

La Hán quả rất nhiều tác dụng hữu ích - Ảnh minh họa: Internet

Mát gan, thanh lọc cơ thể

Theo đông y, quả La Hán có tính mát, khi uống trà từ loại quả này sẽ giúp cơ thể được thanh lọc, hỗ trợ sự vận động của gan và các hoạt động đào thải của cơ thể. Dùng quả La Hán sẽ giúp cơ thể giảm thiểu các chứng nóng trong, nhiệt miệng, làm giảm tình trạng mất nước và giúp điều hòa cơ thể rất tốt trong mùa hè.

Hãy dùng nước trà La Hán quả thường xuyên để bổ sung các loại chất khoáng và ion cần thiết. Có thể nấu chung với râu ngô, mía, bí đao để tăng cường tác dụng và khả năng giải khát cho cơ thể. Kiên trì sử dụng trà La Hán quả trong vòng 3-4 tháng để thấy rõ tác dụng và cảm nhận được cơ thể chuyển biến theo những chiều hướng tích cực.

Hỗ trợ điều trị táo bón

Với đặc tính thanh mắt giúp cơ thể giảm tình trạng nóng trong và tăng các hoạt động đường ruột, trà La Hán quả sẽ giúp những người bị táo bón, đặc biệt là táo bón kinh niên giảm tình trạng bệnh hiệu quả. Kết hợp với các chế độ sinh hoạt giúp làm giảm nóng trong sẽ khiến cơ thể sớm trở lại bình thường hơn.

La Hán quả làm mát gan, thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống bệnh ung thư

Với thành phần giàu các chất dinh dưỡng, các khoáng chất và vitamin, La Hán quả giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giảm thiểu sự tấn công của các loại vi khuẩn, từ đó giúp kìm hãm, ức chế sự hoạt động của các khối u bướu và phòng ngừa sự xuất hiện của chúng, đặc biệt các khối u trên da và vùng ngực.

Chống oxy hóa và tình trạng lão hóa sớm

Theo các nghiên cứu khoa học, lượng chất mogrosid trong quả La Hán có khả năng làm chậm tình trạng lão hóa, đồng thời với khả năng chống oxy hóa cao, nó sẽ giúp làm trẻ hóa cơ thể, làm đẹp da và tăng cường sức khỏe. Sử dụng La hán quả giúp cơ thể lâu bị lão hóa và giữ lại những nét xuân rất hiệu quả, công hiệu tương đương với những loại nhân sâm cao cấp nên nó được nhiều người đồn thổi là “thần dược” níu giữ tuổi xuân. Tuy nhiên, cần kiên trì sử dụng để thấy các hiệu quả xuất hiện thật rõ rệt.

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La Hán quả có tác dụng chống oxy hóa rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là thông tin và các tác dụng của quả la hán trị mụn. Với rất nhiều công dụng có lợi cho cơ thể, loại quả này đang được bày bán rất nhiều trên thị trường. Tuy nhiên để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, các bạn nên tìm tới những nơi phân phối thật uy tín và đáng tin cậy.