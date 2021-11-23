Muốn sở hữu nhan sắc không tuổi như Park Shyn Hye không khó, bạn chỉ cần diện 4 kiểu tóc tuyệt xinh này giống cô mà thôi

Làm đẹp 23/11/2021 17:34

Nữ diễn viên có cả một bộ sưu tập các kiểu tóc trendy, xinh tươi mà vẫn thanh lịch.

1. Tóc lửng tỉa layer

Park Shin Hye đã từng gắn bó với kiểu tóc này trong một thời gian khá dài vì giúp gương mặt tròn của cô trở nên thanh thoát và nhuận sắc hơn.

Muốn sở hữu nhan sắc không tuổi như Park Shyn Hye không khó, bạn chỉ cần diện 4 kiểu tóc tuyệt xinh này giống cô mà thôi - Ảnh 1Muốn sở hữu nhan sắc không tuổi như Park Shyn Hye không khó, bạn chỉ cần diện 4 kiểu tóc tuyệt xinh này giống cô mà thôi - Ảnh 2

Tóc lửng tỉa layer còn mang đến cho Park Shin Hye vẻ ngoài trẻ trung, nhưng không kém phần thanh lịch, sành điệu.

2. Tóc xoăn gợn sóng nhẹ

Muốn sở hữu nhan sắc không tuổi như Park Shyn Hye không khó, bạn chỉ cần diện 4 kiểu tóc tuyệt xinh này giống cô mà thôi - Ảnh 3

Kiểu tóc này dịu dàng và trang nhã, mang đến nét nữ tính cho chị em khi diện. Kiểu tóc xoăn sóng nhẹ còn giúp cô nàng hack độ dày thêm cho mái tóc, gương mặt nhờ vậy cũng được làm gọn đi rất nhiều.

Muốn sở hữu nhan sắc không tuổi như Park Shyn Hye không khó, bạn chỉ cần diện 4 kiểu tóc tuyệt xinh này giống cô mà thôi - Ảnh 4

Để mái tóc thêm phần bồng bềnh quyến rũ, bạn chớ nên bỏ qua thao tác làm phồng chân tóc đấy nhé.

3. Tóc bob mái mưa

Muốn sở hữu nhan sắc không tuổi như Park Shyn Hye không khó, bạn chỉ cần diện 4 kiểu tóc tuyệt xinh này giống cô mà thôi - Ảnh 5

Park Shin Hye cũng bắt trend cực tốt, cô nàng từng là một trong số ít sao sở hữu kiểu tóc bob với phần mái lưa thưa đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng làm đẹp khi nó. Kiểu tóc bob cắt ngắn ngang cằm, uốn cụp nhẹ với phần tóc mái lưa thưa giúp gương mặt thêm nhỏ gọn.

4. Tóc thẳng tỉa layer

Muốn sở hữu nhan sắc không tuổi như Park Shyn Hye không khó, bạn chỉ cần diện 4 kiểu tóc tuyệt xinh này giống cô mà thôi - Ảnh 6

Muốn có được vẻ ngoài sành điệu, nàng hãy ghim ngay kiểu tóc thẳng tỉa layer của Park Shin Hye.

Muốn sở hữu nhan sắc không tuổi như Park Shyn Hye không khó, bạn chỉ cần diện 4 kiểu tóc tuyệt xinh này giống cô mà thôi - Ảnh 7

Kiểu tóc này mang đến sự phóng khoáng và trẻ trung, nhưng vẫn giữ được nét nữ tính vốn có của mái tóc dài. 

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