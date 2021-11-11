4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức

Làm đẹp 11/11/2021 06:00

Đừng ủ rũ suốt ngày vì 'cái tuổi nó đuổi xuân đi' nữa các nàng, hãy thử cắt ngay 1 trong 5 kiểu tóc ngắn này, đảm bảo xinh như thời con gái.

Dưới đây là 5 kiểu tóc giúp các nàng ngoài tuổi băm nên chọn vì vừa thanh lịch, trang nhã vừa trẻ trung, hợp thời. Dịch bệnh chẳng thể ngăn chúng ta làm đẹp cho mái tóc của mình. Hãy cùng F5 diện mạo với 5 kiểu tóc ngắn đẹp, rất trendy, giúp thăng hạng nhan sắc dưới đây nha!

1. Tóc mullet

Tóc mullet luôn là điểm nhấn của những cô nàng cá tính nhờ sự độc, lạ và "ngầu đét". Kiểu tóc đang trở thành lựa chọn yêu thích của phái nữ với phần mai hai bên được cắt ngắn, phần tóc sau gáy lại để dài.

4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 14 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 2

Tóc mullet còn ấn tượng hơn nếu bạn thử nhuộm cùng các tông màu nổi bật như cam, đỏ, khói xám… Mùa thu này, nếu bạn đang loay hoay tìm kiểu tóc khoe chất riêng và giúp thần thái sang chảnh, trẻ trung thì tóc mullet là lựa chọn không tồi đâu.

4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 3

 

2. Tóc pixie

Tóc pixie là kiểu tóc siêu siêu hot, chưa thấy có dấu hiệu giảm nhiệt qua thời gian. Đây là lựa chọn sẽ giúp visual của chị em lột xác 360 độ vì là kiểu tóc ngắn nhất, gần như biến chị em thành người khác chỉ trong 1 nốt nhạc.

4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 4

Tóc pixie toát lên sự cá tính và phóng khoáng, nhưng vẫn rất nữ tính, thanh lịch.

4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 5

Xu hướng tóc pixie năm nay không đơn thuần chỉ ngắn không nữa mà nó còn được các thợ cắt phẩy thêm chút mái lưa thưa, bay bay…

4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 6

Biến tấu này sẽ giúp diện mạo của chị em thêm ngọt ngào, trẻ trung và còn cho hiệu quả che nhược điểm cực tốt như vầng trán cao, rộng.

3. Tóc ngắn đuôi bằng

Không thể phủ nhận sức nóng của kiểu tóc ngắn đuôi bằng. Với phần đuôi được cắt chỉn chu, tóc ngắn đuôi bằng mang đến sự thanh lịch và tao nhã cho nàng 30+. 

4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 74 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 8

Không đơn thuần là chỉ cắn ngắn, để bằng đuôi, phiên bản tóc năm 2021 sẽ được tạo hiệu ứng vểnh siêu nhẹ ở phần đuôi. Chi tiết nhỏ này giúp mái tóc trông hiện đại và phóng khoáng hơn hẳn.

4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 94 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 10

Kiểu tóc ngắn đuôi bằng mới mẻ này sẽ giúp chị em không chỉ thanh lịch hơn mà còn rất sành điệu và phong cách.

4. Tóc ngắn mái bay

Nếu như những năm trước, kiểu tóc mái mưa, mái bằng, mái chéo gây sóng gió giới làm đẹp thì năm nay mái bay mới mẻ lại làm chị em đứng ngồi không yên, đua nhau cắt thử.

4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 11

Mái bay có thể đi kèm với nhiều xu hướng tóc khác nhau, giúp chị em có được vẻ ngoài xinh tươi hơn.

4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 12

Khi cắt tóc ngắn, nhiều nàng thường để kèm kiểu mái bay để tạo sự mềm mại, thanh thoát hơn cho gương mặt, các nhược điểm như trán sân bay cũng được khắc phục hiệu quả. Đó còn chưa kể, tóc mái bay còn giúp trẻ hóa nhan sắc, chị em U30 nhất định phải thử.

5. Tóc ngắn tỉa layer đuôi vểnh

Kiểu tóc này độc đáo nhất ở chỗ có phần đuôi được uốn vểnh lên nhẹ nhàng. Biến tấu này sẽ làm thay đổi cả kiểu tóc, tạo sự sang chảnh và cuốn hút, nhưng vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, sành điệu. 

4 kiểu tóc ngắn hack tuổi 'cực đỉnh', U30 mà như 18 đôi mươi ngay lập tức - Ảnh 13

4 kiểu tóc ngang vai đang hot: Khéo còn giúp visual thăng hạng hơn cả khi cắt tóc ngắn hẳn

4 kiểu tóc ngang vai đang hot: Khéo còn giúp visual thăng hạng hơn cả khi cắt tóc ngắn hẳn

Chưa cần cắt tóc ngắn hẳn, nhan sắc của bạn vẫn sẽ lên hương nhờ những kiểu tóc ngang vai sau đây.

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