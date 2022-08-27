Muốn có làn da tươi tắn, tốt nhất bạn nên đầu tư mạnh vào "giấc ngủ đẹp" với những trình tự đơn giản này

Ngày nay, với sự trợ giúp của các sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc sức khỏe khéo léo, thật dễ dàng để tăng cường khía cạnh có lợi của giấc ngủ đẹp bằng cách kết hợp các lợi ích tự nhiên của nó với các sản phẩm làm đẹp . Dưới đây là năm cách để bạn có được giấc ngủ ngon nhất.

Khi bạn ngủ, bạn không chỉ cho cơ thể nghỉ ngơi mà còn cho cả tâm trí của bạn được thư giãn. Trong khi cơ thể của bạn đang ở chế độ nghỉ ngơi, nó sẽ chuyển sang chế độ tự sửa chữa, dẫn đến cải thiện lưu thông máu, sản xuất collagen và đảo ngược những thiệt hại do tiếp xúc với tia cực tím. Giấc ngủ ngon cũng có thể giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm có thể gây ra nếp nhăn, vết thâm, v.v.

Làn da của bạn đang tự phục hồi vào ban đêm, khi bạn cung cấp cho làn da của mình đầy đủ các thành phần dưỡng da có thể giải quyết tất cả các vấn đề về da của bạn bằng cách sử dụng chăm da qua đêm. Cho dù bạn sử dụng axit glycolic cho làn da không đều màu, retinol cho da lão hóa, axit salicylic cho mụn và vết thâm hay axit hyaluronic để nuôi dưỡng mức độ chuyên sâu, sự lựa chọn là của bạn nhưng đừng bỏ qua các thành phần mạnh mẽ cho làn da của bạn vào ban đêm.

Mặt nạ ngủ

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Mặt nạ ngủ là một phát minh tuyệt vời của người Hàn Quốc, là một sản phẩm chăm sóc da có thể cung cấp độ ẩm dồi dào và làm sáng da, mang lại cảm giác căng mọng và mềm mại vào sáng hôm sau. Với các thành phần làm sáng da và tăng cường độ ẩm hoạt động, mặt nạ ngủ cũng đảm bảo da của bạn không bị khô qua đêm (trong điều hòa nhiệt độ), điều này cũng có thể dẫn đến sản xuất bã nhờn nhiều hơn đối với các loại da dầu.

Nói chung, đây là một sản phẩm chăm sóc da ban đêm tuyệt vời cho mọi loại da, miễn là bạn chọn đúng kết cấu, công thức và hỗn hợp thành phần cho loại da của mình.

Cung cấp cho đôi môi của bạn một số chăm sóc chuyên sâu

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Da môi nhạy cảm nhất, dễ bị khô và dễ bị bong tróc, nứt nẻ. Đôi môi của bạn luôn trong tình trạng dễ bị tổn thương trong suốt cả năm chứ không chỉ mùa đông. Vì vậy, điều quan trọng là sử dụng mặt nạ môi dày và nhiều dưỡng chất chứa nhiều dầu dưỡng ẩm cũng như bơ tự nhiên để đánh thức làn môi mềm mại, chữa lành và làm mịn màng môi hồng.

Liệu pháp hương thơm

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Liệu pháp hương thơm có vô số lợi ích cho sắc đẹp và sức khỏe. Bạn cần đưa sự kỳ diệu của nghi lễ giảm căng thẳng này vào thói quen vào ban đêm của mình dưới một số hình thức để thực sự thư giãn và làm dịu tâm trí của bạn cũng như để giấc ngủ làm những gì nó phải làm. Một vài cách để làm điều này là xịt một ít hương thơm lên gối như hương hoa oải hương, thắp một ngọn nến thơm hoặc thoa hỗn hợp tinh dầu lên các điểm mạch của bạn.

Hoa oải hương, bạc hà, ngọc lan tây, hoa cúc, cam bergamot và hoa hồng là những loại tinh dầu tốt nhất để giảm căng thẳng.

Theo Femina